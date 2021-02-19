Xiaomi de elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor

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Çinli Xiaomi'nin otomotiv pazarına girmeyi ciddi şekilde düşündüğü söylentileri ortaya çıkmaya başladı. Bu bilginin şirkete yakın olan birkaç kaynaktan geldiği iddia ediliyor.

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Yayınlanan raporda, Çinli teknoloji devinin kendi otomobilini yapmayı planladığı ve bunu stratejik bir karar olarak gördüğü, ancak izlemeyi hedeflediği spesifik ayrıntılar ve yol haritasının henüz belirlenmediği belirtiliyor. Xiaomi'nin elektrikli otomobil projesinin, şirketin kurucusu ve CEO'su olan Lei Jun tarafından yönetileceği bildirildi.

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Elon Musk'ı ziyaret etmişti

2013'te Lei Jun, Tesla CEO'su Elon Musk ile görüşmek için ABD'yi iki kez ziyaret etmişti ve şimdi bu pazara olan ilgisi artmış gibi görünüyor. Rapora göre akıllı telefon pazarının durgunluk yaşaması, şirketleri farklı pazarlara yöneltiyor ve elektrikli otomobil pazarı ise bunların en popüleri. Zira, şirketin özellikle araştırma ve geliştirme ekibi ve elektronik donanımdaki uzmanlığı açısından varlığını kullanılmayan bir pazara genişletmeyi hedeflemesi beklenemezdi.

Xiaomi ise maalesef henüz bu iddialara bir yanıt vermiş değil. Bu nedenle ortaya çıkan bu rapor şimdilik bir sızıntıdan ibaret. Önümüzdeki dönemde konuyla ilgili olarak daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkması bekleniyor. Bir başka akıllı telefon üreticisi Apple'ın da elektrikli otomobil çıkarma planları olduğu da son zamanlarda sıklıkla dillendiriliyor.

https://news.ifeng.com/c/83zGC1E1YX3

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