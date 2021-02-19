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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi de elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor

    Apple Car söylentilerinin ardından bir başka teknoloji şirketi Xiaomi'nin de kendi elektrikli otomobil projesini başlatacağı söyleniyor.
    19 Şubat 2021, 20:30 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi de elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor
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    Çinli Xiaomi'nin otomotiv pazarına girmeyi ciddi şekilde düşündüğü söylentileri ortaya çıkmaya başladı. Bu bilginin şirkete yakın olan birkaç kaynaktan geldiği iddia ediliyor.

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    Yayınlanan raporda, Çinli teknoloji devinin kendi otomobilini yapmayı planladığı ve bunu stratejik bir karar olarak gördüğü, ancak izlemeyi hedeflediği spesifik ayrıntılar ve yol haritasının henüz belirlenmediği belirtiliyor. Xiaomi'nin elektrikli otomobil projesinin, şirketin kurucusu ve CEO'su olan Lei Jun tarafından yönetileceği bildirildi.

    Xiaomi de elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor
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    Elon Musk'ı ziyaret etmişti

    2013'te Lei Jun, Tesla CEO'su Elon Musk ile görüşmek için ABD'yi iki kez ziyaret etmişti ve şimdi bu pazara olan ilgisi artmış gibi görünüyor. Rapora göre akıllı telefon pazarının durgunluk yaşaması, şirketleri farklı pazarlara yöneltiyor ve elektrikli otomobil pazarı ise bunların en popüleri. Zira, şirketin özellikle araştırma ve geliştirme ekibi ve elektronik donanımdaki uzmanlığı açısından varlığını kullanılmayan bir pazara genişletmeyi hedeflemesi beklenemezdi.

    Xiaomi ise maalesef henüz bu iddialara bir yanıt vermiş değil. Bu nedenle ortaya çıkan bu rapor şimdilik bir sızıntıdan ibaret. Önümüzdeki dönemde konuyla ilgili olarak daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkması bekleniyor. Bir başka akıllı telefon üreticisi Apple'ın da elektrikli otomobil çıkarma planları olduğu da son zamanlarda sıklıkla dillendiriliyor.



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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bre editör! Tesla'ya MI simgesi yerleştirilmiş resimde nedir :) Lamer değiliz çok şükür
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    Y YesimCirakli 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz olsun her tarafı reklam olsun. Direksiyon simiti bile reklam olsun ama aşırı ucuz olsun hiç itiraz etmem.
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    huge_marv 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    uçuz olur ama ön camda ara ara reklam çıkar artık :) (adamlar saydam tv'yi bugünler için yapmış olabilirler bile.. )
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