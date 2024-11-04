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    Red Magic 10 Pro serisinin tanıtım tarihi belli oldu: 7 inç ekran ve 7.000 mAh pil ile gelecek!

    Nubia, Red Magic 10 Pro serisinin lansman tarihini resmen duyurdu. Şirket tarafından yayınlanan görsele göre, telefonlar 13 Kasım tarihinde tanıtılacak. İşte telefonların beklenen özellikleri...
    Red Magic 10 Pro serisinin tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Nubia, Red Magic 10 Pro serisinin lansman tarihini resmen duyurdu. Şirket tarafından yayınlanan görsele göre, telefonlar 13 Kasım tarihinde tanıtılacak. Serinin Pro ve Pro+ olarak iki modele sahip olması bekleniyor.

    Red Magic 10 Pro beklenen özellikleri

    Yayınlanan görsel, Red Magic 10 Pro'nun selefi gibi kamera deliğine sahip olmadığını ve çok ince çerçeveler ile tam ekran deneyimi sunacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Red Magic 9 Pro, 1116 x 2460 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve ekran altı kameraya sahip 6,8 inçlik bir ekranla donatılmıştı. Red Magic 10 Pro ise 7 inç ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2688 x 1216 piksel çözünürlük ile selefinden daha büyük, daha hızlı ve daha yüksek çözünürlük sunan bir ekran ile gelecek.

    Ekran altı kameralı telefonlarda genellikle kamera alanında gözle görülür bir çözünürlük düşüşü oluyor. RedMagic 10 Pro'da bu konuda iyileştirme yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca ultra ince çerçeveleri elde etmek için Nubia'nın BOE ile işbirliği yaparak yeni bir COP paketleme süreci ve en gelişmiş SIP ultra dar çerçeve teknolojisini geliştirdiği aktarılıyor.  

    Red Magic 10 Pro serisine Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga seti güç verecek. Oyuncu odaklı telefon, oyunlarda yüksek performans sağlamak için, özel bir oyun yongasına ve gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacak. Aynı zamanda 7.050 mAh kapasiteli dev batarya ile yüksek pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Telefonun Pro ve Pro+ versiyonları arasında ne gibi farkların olacağı ise şuan için bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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