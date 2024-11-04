Red Magic 10 Pro serisinin tanıtım tarihi belli oldu: 7 inç ekran ve 7.000 mAh pil ile gelecek!

Red Magic 10 Pro beklenen özellikleri
Yayınlanan görsel, Red Magic 10 Pro'nun selefi gibi kamera deliğine sahip olmadığını ve çok ince çerçeveler ile tam ekran deneyimi sunacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Red Magic 9 Pro, 1116 x 2460 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve ekran altı kameraya sahip 6,8 inçlik bir ekranla donatılmıştı. Red Magic 10 Pro ise 7 inç ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2688 x 1216 piksel çözünürlük ile selefinden daha büyük, daha hızlı ve daha yüksek çözünürlük sunan bir ekran ile gelecek.
Ekran altı kameralı telefonlarda genellikle kamera alanında gözle görülür bir çözünürlük düşüşü oluyor. RedMagic 10 Pro'da bu konuda iyileştirme yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca ultra ince çerçeveleri elde etmek için Nubia'nın BOE ile işbirliği yaparak yeni bir COP paketleme süreci ve en gelişmiş SIP ultra dar çerçeve teknolojisini geliştirdiği aktarılıyor.
Red Magic 10 Pro serisine Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga seti güç verecek. Oyuncu odaklı telefon, oyunlarda yüksek performans sağlamak için, özel bir oyun yongasına ve gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacak. Aynı zamanda 7.050 mAh kapasiteli dev batarya ile yüksek pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Telefonun Pro ve Pro+ versiyonları arasında ne gibi farkların olacağı ise şuan için bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über