Nubia Z70 Ultra'nın inanılmaz ince çerçeveleri videoda ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör ZTE'den tarafından kurulan ve sonra bağımsız bir şirket haline gelen Nubia, oyuncu odaklı ve performanslı akıllı telefonlarıyla biliniyor. Şirketin geçtiğimiz sene Aralık ayında piyasaya sürdüğü Z60 Ultra'nın selefi Nubia Z70 Ultra yakında tanıtılacak.

Rekortmen ince çerçevelere sahip olacak

Digital Chat Station isimli güvenilir sızıntı kaynağı, telefonun inanılmaz derecede ince çerçevelere (hatta neredeyse çerçevesiz) sahip olduğunu gösteren bir video yayınladı. Kaynak, telefonun selefi gibi delik veya çentik içermeyen 1220p çözünürlükte bir ekran ile geleceğini belirtiyor.

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Telefonla ilgili şuanda çok fazla bir detay bulunmuyor ancak kaynağın aktardığına göre telefon önümüzdeki ay tanıtılacak ve yıl bitmeden küresel pazarlarda satışa sunulacak.

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Nubia Z70 Ultra, inanılmaz ince çerçevelere sahip olacak