Nubia Z70 Ultra'nın inanılmaz ince çerçeveleri videoda ortaya çıktı

Rekortmen ince çerçevelere sahip olacak
Digital Chat Station isimli güvenilir sızıntı kaynağı, telefonun inanılmaz derecede ince çerçevelere (hatta neredeyse çerçevesiz) sahip olduğunu gösteren bir video yayınladı. Kaynak, telefonun selefi gibi delik veya çentik içermeyen 1220p çözünürlükte bir ekran ile geleceğini belirtiyor.
Telefonla ilgili şuanda çok fazla bir detay bulunmuyor ancak kaynağın aktardığına göre telefon önümüzdeki ay tanıtılacak ve yıl bitmeden küresel pazarlarda satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...