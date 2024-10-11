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    Anlık Bildirim

    Nubia Z70 Ultra'nın inanılmaz ince çerçeveleri videoda ortaya çıktı

    Oyuncu odaklı ve performanslı akıllı telefonlarıyla bilinen Nubia, yakında tanıtacağı Z70 Ultra modeliyle inanılmaz derecede ince çerçevelere sahip olacak.     
    Nubia Z70 Ultra, inanılmaz ince çerçevelere sahip olacak Tam Boyutta Gör
    ZTE'den tarafından kurulan ve sonra bağımsız bir şirket haline gelen Nubia, oyuncu odaklı ve performanslı akıllı telefonlarıyla biliniyor. Şirketin geçtiğimiz sene Aralık ayında piyasaya sürdüğü Z60 Ultra'nın selefi Nubia Z70 Ultra yakında tanıtılacak.

    Rekortmen ince çerçevelere sahip olacak

    Digital Chat Station isimli güvenilir sızıntı kaynağı, telefonun inanılmaz derecede ince çerçevelere (hatta neredeyse çerçevesiz) sahip olduğunu gösteren bir video yayınladı. Kaynak, telefonun selefi gibi delik veya çentik içermeyen 1220p çözünürlükte bir ekran ile geleceğini belirtiyor.

    Telefonla ilgili şuanda çok fazla bir detay bulunmuyor ancak kaynağın aktardığına göre telefon önümüzdeki ay tanıtılacak ve yıl bitmeden küresel pazarlarda satışa sunulacak. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 4 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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