SpaceX, Falcon roketine ait parçanın Dünya’ya düştüğü anın videosunu yayınladı

Tam Boyutta Gör SpaceX, geçtiğimiz günlerde Falcon Heavy roketine ait ve iki parçadan oluşan burun konisinin (uzay roketinin huni şeklindeki ön kısmı) bir yarısının Dünya’ya doğru düştüğü anın bir videosunu yayınladı.

Karenaj adı verilen ve hem roketin uzaya taşıdığı yükü koruyan hem de aynı rokete aerodinamik şeklini veren parça, 11 Kasım’da gerçekleştirilecek görevde tekrar kullanılacak. Bu tarihte SpaceX, uzaydan internet hizmeti sağlamak için geliştirdiği Starlink projesi kapsamında 60 uyduyu daha yörüngeye yollayacak.

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Nisan ayında bir Arabsat-6A uydusunu yörüngeye taşındığı anda kaydedilen aşağıdaki videoda, karenajın bir parçasının roketten ayrılış anı görülebiliyor. Dönerek Dünya’ya düşen parçanın kaydedildiği anda Güneş ve uzayın karanlığı da izlenebiliyor.

SpaceX’in Falcon roketlerine ait burun konilerini yakalamak için üzerlerinde ağ bulunan özel tekneler kullandığı biliniyor. Şirket, söz konusu parçayı bir Falcon Heavy roketinin uzaya gönderilmesinin ardından Haziran ayında ilk kez yakalamış ve ürettiği roketlere ait parçaların tekrar kullanılması adına gösterdiği gayreti kamuoyuyla paylaşmıştı.

Okyanusa düştüğü söylenen parçaların SpaceX tarafından daha sonradan kurtarıldığı belirtilmiş.11 Kasım’da gerçekleştirilecek fırlatma için kullanılacak Falcon 9 birinci seviye itici roketin ise dördüncü kez uzaya gönderilerek bir ilki başaracağı ifade ediliyor.

https://www.space.com/spacex-rocket-fairing-capture-video.html