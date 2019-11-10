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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, Falcon roketine ait parçanın Dünya’ya düştüğü anın videosunu yayınladı

    Ürettiği roketlerin parçalarını tekrar kullanmak için yoğun çaba harcayan SpaceX, yeni yayınladığı bir videoda bu parçalardan birinin Dünya'ya düşüş anını izleme şansını sunuyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    SpaceX, Falcon roketine ait parçanın Dünya’ya düştüğü anın videosunu yayınladı
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    SpaceX, geçtiğimiz günlerde Falcon Heavy roketine ait ve iki parçadan oluşan burun konisinin (uzay roketinin huni şeklindeki ön kısmı) bir yarısının Dünya’ya doğru düştüğü anın bir videosunu yayınladı.

    Karenaj adı verilen ve hem roketin uzaya taşıdığı yükü koruyan hem de aynı rokete aerodinamik şeklini veren parça, 11 Kasım’da gerçekleştirilecek görevde tekrar kullanılacak. Bu tarihte SpaceX, uzaydan internet hizmeti sağlamak için geliştirdiği Starlink projesi kapsamında 60 uyduyu daha yörüngeye yollayacak.

    Ayrıca Bkz. "Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor"

    Nisan ayında bir Arabsat-6A uydusunu yörüngeye taşındığı anda kaydedilen aşağıdaki videoda, karenajın bir parçasının roketten ayrılış anı görülebiliyor. Dönerek Dünya’ya düşen parçanın kaydedildiği anda Güneş ve uzayın karanlığı da izlenebiliyor.

    SpaceX’in Falcon roketlerine ait burun konilerini yakalamak için üzerlerinde ağ bulunan özel tekneler kullandığı biliniyor. Şirket, söz konusu parçayı bir Falcon Heavy roketinin uzaya gönderilmesinin ardından Haziran ayında ilk kez yakalamış ve ürettiği roketlere ait parçaların tekrar kullanılması adına gösterdiği gayreti kamuoyuyla paylaşmıştı.

    SpaceX, Falcon roketine ait parçanın Dünya’ya düştüğü anın videosunu yayınladı

    Okyanusa düştüğü söylenen parçaların SpaceX tarafından daha sonradan kurtarıldığı belirtilmiş.11 Kasım’da gerçekleştirilecek fırlatma için kullanılacak Falcon 9 birinci seviye itici roketin ise dördüncü kez uzaya gönderilerek bir ilki başaracağı ifade ediliyor.



    https://www.space.com/spacex-rocket-fairing-capture-video.html Yorum Yaz
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    darkaura 1 hf. en beğenilen
    gecenlerde aya giden saturn 5 roketlerinin f1 motorlarindan birini okyanusun dibinde bulmuslardi. titanyumdan yapildigi icin 50 yil tuzlu su alinda durmak bile curutememis, hala sapasaglam sanat eseri gibi duruyordu. 5metrelik titanyumdan devasa bir motor, yapimi on milyonlarca dolar belki 100milyon dolardan daha fazla tutmus donanimi bir kere kullaniyorsun ve sonra okyanusun dibine atiyorsun. her saturn roketinde bu motordan 5 adet vardi. uzay seferlerinin simdiye kadar bu kadar pahali olmasinin nedeni buydu. spacex in yenilikleri sayesinde bu maliyet hizla dusuyor.
    gecenlerde aya giden saturn 5 roketlerinin f1 motorlarindan birini okyanusun dibinde bulmuslardi. titanyumdan yapildigi icin 50 yil tuzlu su alinda durmak bile ...
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    darkaura 1 hf. en beğenilen
    gecenlerde aya giden saturn 5 roketlerinin f1 motorlarindan birini okyanusun dibinde bulmuslardi. titanyumdan yapildigi icin 50 yil tuzlu su alinda durmak bile curutememis, hala sapasaglam sanat eseri gibi duruyordu. 5metrelik titanyumdan devasa bir motor, yapimi on milyonlarca dolar belki 100milyon dolardan daha fazla tutmus donanimi bir kere kullaniyorsun ve sonra okyanusun dibine atiyorsun. her saturn roketinde bu motordan 5 adet vardi. uzay seferlerinin simdiye kadar bu kadar pahali olmasinin nedeni buydu. spacex in yenilikleri sayesinde bu maliyet hizla dusuyor.
    Yanıtla +7
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    sniper23 1 hf.
    Bu koni milyon dolara mal oluyor diye biliyorum. O yüzden epey büyük tasarruf gibi görünüyor.
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