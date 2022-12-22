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    NVIDIA'nın sanatçıları ödüllendiren yarışması nKreatif’te ikinci perde açılıyor

    Sanatçıları ve bakış açılarını ödüllendiren ve ikinci kez başlatılan NVIDIA nKreatif yarışması, hayal gücünün ötesine geçen, kendi dünyalarını yaratan tüm sanatçıları bir araya getiriyor.
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    NVIDIA nKreatif Tam Boyutta Gör

    NVIDIA, nKreatif’in ilk yarışmasında yeni dönem dijital sanatçıları İstanbul’u üçüncü boyuta taşımaya çağırmış; sanatçılar, İstanbul temalı üç boyutlu diorama eserleriyle isimlerini duyurma ve eserlerini sergileme imkânı bulmuşlardı.

    Katılım tarihi

    NVIDIA’nın ikinci yarışma için belirlediği tema, “Dream Space”. Sanatçılar, nKreatif üzerinden proje dosyasını indirip özgürce geliştirebilecekleri Dream Space temalı 3D eserleriyle, 5 Ocak 2023 saat 23.59'a kadar yarışmaya katılabiliyorlar.

    Hangi ödüller verilecek?

    NVIDIA da yetenekli sanatçıları ödülsüz bırakmıyor ve yarışmanın birincisini NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı ASUS ZenBook Pro Duo Studio Notebook bekliyor. Kısa listeye kalan sanatçılar ise NVIDIA Creators kitiyle ödüllendirilecekler.

    Katılım koşulu

    18 yaşını bitirmiş her sanatçının katılabileceği yarışmanın teknik detaylarına, yaratıcılığı bir üst seviyeye taşıyan nkreatif.com adresinden ulaşılabiliyor.

    Kazananlar ne zaman açıklanacak?

    7 Ocak 2023 Cumartesi günü, 3D tutkunlarını bir araya getirecek olan NVIDIA Studio Creative Weekend’de gerçekleştirecek olan canlı yayında, yarışmaya katılan eserler Murat Yıldırım (Muartive), Koray Birand ve Mesut Çevik tarafından değerlendirilecek, kısa liste jüri üyeleri tarafından açıklanacak ve birinci ilan edilecek.

    Birbirinden yetenekli sanatçılar, birbirinden başarılı jüri üyeleri bir araya gelecek

    nKreatif’in ikinci yarışmasında eserler her biri alanında yetkin jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor. Dijital sanat çalışmalarıyla, uluslararası çağdaş sanat organizatörlerinin ve küratörlerinin yakın markaja aldığı Murat Yıldırım (Muartive), Kreatif Görüntü Yönetmeni olarak editöryal, reklamcılık, sinema ve dergi gibi birçok alanda başarılara imza atan Koray Birand ve 2000’li yılların başından itibaren profesyonel olarak teknoloji odaklı içerikler üreten, kendi YouTube kanalında sektör analizleri, ürün incelemeleri, teknolojik gelişmeler ve de bu gelişmelerin sosyolojik bağlamıyla içerikler üreten Mesut Çevik’ten oluşan jüri, gelen tüm eserleri titizlikler inceliyor.

    NVIDIA Studio Platformu neler sunuyor?

    Türkiye ve Dünya'da sanata yeni değerler katan NVIDIA Studio Platformu, yaratıcı uygulamalarla çalışırken sanatçılara, yaratıcılara ve 3D geliştiricilere en iyi performansı ve güvenirliği sağlıyor. 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA'nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.

    Bu Hafta NVIDIA Studioda yaratıcılık ve korkular açığa çıkıyor 

    GeForce RTX 3090 GPU ile hızlandırılmış Adobe Creative Cloud, Blender ve DaVinci Resolve'de üretilen ‘I Am Not Afraid! (Korkmuyorum!)' adlı kısa film ile Fabian& Fred' çocuksu merak ve hayal gücünün inanılmaz birleşimini sergiliyor.

    WinterArtChallenge

    Instagram, Twitter veya Facebook'ta kış temalı eserlerinizi paylaşarak NVIDIA Studio'nun yıl sonuna kadar süren # WinterArtChallenge'ına katılabilirsiniz. Katılmak için # WinterArtChallenge etiketlediğinizden emin olun.

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