Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, tarihinde ilk kez 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

    Apple, borsada kısa süreliğine 5 trilyon dolar piyasa değerini aşarak bu seviyeye ulaşan ikinci şirket oldu. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık %25 değer kazandı.

    Apple, ilk kez 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı Tam Boyutta Gör
    Apple, salı günü borsada şirket tarihinde yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Şirketin piyasa değeri işlemler sırasında kısa süreliğine 5 trilyon doların üzerine çıktı. Apple böylece 5 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket oldu. Bu başarıya ulaşan ilk şirket Nvidia olmuştu.

    Apple hisseleri gün içinde 342,89 dolara kadar yükselirken şirketin piyasa değeri 5,036 trilyon doları gördü. Gün sonunda ise hisseler 339,33 dolara gerilerken piyasa değeri 4,98 trilyon dolar seviyesinde kaldı. Nvidia'nın piyasa değeri ise aynı dönemde 4,78 trilyon dolar olarak hesaplandı. Apple halihazırda dünyanın en değerli şirketi konumunda.

    Apple tarafında talep güçlü

    Apple'ın yükselişinde ürünlerine yönelik güçlü talebin yanı sıra şirketin yapay zeka yatırımlarında rakipleri kadar agresif davranmaması etkili oldu. Apple, yeni Siri gibi yapay zeka özelliklerinde Google'ın teknolojisinden yararlanarak yüksek veri merkezi yatırımlarından kaçınmayı tercih ediyor.

    Apple’ın bu tutumu sayesinde şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık %25 değer kazanarak Nvidia, Meta, Alphabet ve Microsoft gibi diğer büyük teknoloji şirketlerini geride bıraktı.

    Analistlere göre Apple'ın geçen ay MacBook ve iPad fiyatlarını artırırken iPhone fiyatlarını sabit tutması da tüketicilerin olası zamlar öncesinde satın alıma yönelmesini sağladı.

    Şirket ayrıca ABD'de Klarna ile iş birliği yaparak yeni bir cihaz kiralama programı başlattı. Program kapsamında iPhone için aylık ödemeler 17,99 dolardan, Apple Watch ve iPad için 11,99 dolardan, Mac modelleri için ise 24,99 dolardan başlıyor. Apple, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını perşembe günü açıklayacak. Analistler, şirketin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %15'in üzerinde artmasını bekliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone koç ailem akü takviye nasıl yapılır xtream iptv çamaşır makinesi lağım gibi kokuyor toyota corolla 1.4 d-4d otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum