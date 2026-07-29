Apple, tarihinde ilk kez 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Apple hisseleri gün içinde 342,89 dolara kadar yükselirken şirketin piyasa değeri 5,036 trilyon doları gördü. Gün sonunda ise hisseler 339,33 dolara gerilerken piyasa değeri 4,98 trilyon dolar seviyesinde kaldı. Nvidia'nın piyasa değeri ise aynı dönemde 4,78 trilyon dolar olarak hesaplandı. Apple halihazırda dünyanın en değerli şirketi konumunda.
Apple tarafında talep güçlü
Apple'ın yükselişinde ürünlerine yönelik güçlü talebin yanı sıra şirketin yapay zeka yatırımlarında rakipleri kadar agresif davranmaması etkili oldu. Apple, yeni Siri gibi yapay zeka özelliklerinde Google'ın teknolojisinden yararlanarak yüksek veri merkezi yatırımlarından kaçınmayı tercih ediyor.
Apple’ın bu tutumu sayesinde şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık %25 değer kazanarak Nvidia, Meta, Alphabet ve Microsoft gibi diğer büyük teknoloji şirketlerini geride bıraktı.
Analistlere göre Apple'ın geçen ay MacBook ve iPad fiyatlarını artırırken iPhone fiyatlarını sabit tutması da tüketicilerin olası zamlar öncesinde satın alıma yönelmesini sağladı.
Şirket ayrıca ABD'de Klarna ile iş birliği yaparak yeni bir cihaz kiralama programı başlattı. Program kapsamında iPhone için aylık ödemeler 17,99 dolardan, Apple Watch ve iPad için 11,99 dolardan, Mac modelleri için ise 24,99 dolardan başlıyor. Apple, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını perşembe günü açıklayacak. Analistler, şirketin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %15'in üzerinde artmasını bekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: