Apple, tarihinde ilk kez 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, salı günü borsada şirket tarihinde yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Şirketin piyasa değeri işlemler sırasında kısa süreliğine 5 trilyon doların üzerine çıktı. Apple böylece 5 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket oldu. Bu başarıya ulaşan ilk şirket Nvidia olmuştu.

Apple hisseleri gün içinde 342,89 dolara kadar yükselirken şirketin piyasa değeri 5,036 trilyon doları gördü. Gün sonunda ise hisseler 339,33 dolara gerilerken piyasa değeri 4,98 trilyon dolar seviyesinde kaldı. Nvidia'nın piyasa değeri ise aynı dönemde 4,78 trilyon dolar olarak hesaplandı. Apple halihazırda dünyanın en değerli şirketi konumunda.

Apple tarafında talep güçlü

Apple'ın yükselişinde ürünlerine yönelik güçlü talebin yanı sıra şirketin yapay zeka yatırımlarında rakipleri kadar agresif davranmaması etkili oldu. Apple, yeni Siri gibi yapay zeka özelliklerinde Google'ın teknolojisinden yararlanarak yüksek veri merkezi yatırımlarından kaçınmayı tercih ediyor.

Apple’ın bu tutumu sayesinde şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık %25 değer kazanarak Nvidia, Meta, Alphabet ve Microsoft gibi diğer büyük teknoloji şirketlerini geride bıraktı.

Analistlere göre Apple'ın geçen ay MacBook ve iPad fiyatlarını artırırken iPhone fiyatlarını sabit tutması da tüketicilerin olası zamlar öncesinde satın alıma yönelmesini sağladı.

Apple, taksidi ödenmeyen iPhone'a kısıtlama uygulamayacak 7 sa. önce eklendi

Şirket ayrıca ABD'de Klarna ile iş birliği yaparak yeni bir cihaz kiralama programı başlattı. Program kapsamında iPhone için aylık ödemeler 17,99 dolardan, Apple Watch ve iPad için 11,99 dolardan, Mac modelleri için ise 24,99 dolardan başlıyor. Apple, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını perşembe günü açıklayacak. Analistler, şirketin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %15'in üzerinde artmasını bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, ilk kez 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: