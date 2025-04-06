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    Nvidia açıkladı: Nintendo Switch 2 ne kadar güçlü?

    Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu Switch 2'nin DLSS desteği ve daha fazlası doğrulandı. Peki ikinci nesil Switch selefinden kadar güçlü olacak? Nvidia açıkladı.  
    Nvidia açıkladı: Nintendo Switch 2 ne kadar güçlü? Tam Boyutta Gör
    Nintendo Direct etkinliğinin ardından, Switch 2 ile ilgili teknik detaylar da netleşmeye başladı. 5 Haziran 2025'te piyasaya çıkacak el konsolu, daha önce değindiğimiz gibi hem donanım hem de tasarımsal yeniliklerle geliyor. Peki Nintendo Switch 2 selefinden ne kadar güçlü olacak? Nvidia'dan sürpriz açıklama paylaşıldı. 

    Nvidia açıkladı: Nintendo Switch 2 ne kadar güçlü?

    Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre Nintendo Switch 2, Switch’e kıyasla 10 kat daha yüksek grafik performansı sunuyor. Bunun arkasında ise yalnızca donanım değil, yapay zeka teknolojileri de bulunacak. Kaçıranlar için Switch 2’de Nvidia'nın özel olarak geliştirdiği, bir işlemci yer alıyor. Bu yonga setinde ise, şirketin RT Çekirdekleri ve Tensor Çekirdeklerinin yer aldığı doğrulandı.

    Bu da DLSS teknolojisiyle, düşük çözünürlükte işlenen oyunlarda 10 kata kadar artış sunacak. Üstelik DLSS'in ilk kez bir konsolda yer alacağını söyleyelim. Öte yandan Nintendo Switch 2, dock modunda 4K, elde kullanımda ise 1080p/120fps destekliyor. Üstelik bu konfigürasyonda G-SYNC tabanlı VRR desteğinin unutulmadığını söyleyelim.

    NVIDIA'nın paylaştığı  özellikler:

    • Tensor Çekirdekleri, daha verimli güç tüketimi ve yapay zeka destekli grafik işleme.
    • RT Çekirdekleri, dinamik aydınlatma ve doğal yansımalarla oyun içi gerçekçiliği artırıyor.
    • El tipi modda NVIDIA G-SYNC aracılığıyla Değişken Yenileme Hızı (VRR), ultra akıcı, yırtılmasız bir oyun deneyimi sağlıyor.
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