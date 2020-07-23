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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia Ampere kartlar beklenenden erken gelebilir

    GPU devinin heyecanla beklediğimiz kartlarının çıkış tarihine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia Ampere kartlar beklenenden erken gelebilir
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    Yeşil ekip tasarımıyla çokça tartışılan kartlarının son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Şimdiye kadar sonbahar döneminde lanse edileceğini bildiğimiz kartlar biraz erken gelebilir.

    RTX 3000 modellerinin çıkış tarihi

    2 farklı kaynaktan alınan bilgiye göre RTX 3000 serisi modeller ağustos ayında tanıtılabilir. İlk başta Founders Edition ile karşımıza çıkacak Ampere modelleri daha sonra özelleştirilmiş tasarımlı seçeneklerle raflardaki yerini alacak.

    Ayrıca Bkz. "5. farklı GTX 1650 yolda"

    Çoğu kullanıcının tercih ettiği modellerin bu açıdan çıkış tarihi eylül ayı içerisine denk gelebilir. Daha önce Nvidia’nın ağustos ayında Ampere yongalarının hacimli üretimine geçeceği paylaşılmıştı. Bu açıdan Founders Edition kartlarıyla kısıtlı stokla bir giriş yapılabilir.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-series-expected-to-launch-in-september Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (ismail bey) 11 dk.
    RDNA2 cikmadan ne toplarsak demisler 😂
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