Nvidia Ampere kartlar beklenenden erken gelebilir

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Yeşil ekip tasarımıyla çokça tartışılan kartlarının son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Şimdiye kadar sonbahar döneminde lanse edileceğini bildiğimiz kartlar biraz erken gelebilir.

RTX 3000 modellerinin çıkış tarihi

2 farklı kaynaktan alınan bilgiye göre RTX 3000 serisi modeller ağustos ayında tanıtılabilir. İlk başta Founders Edition ile karşımıza çıkacak Ampere modelleri daha sonra özelleştirilmiş tasarımlı seçeneklerle raflardaki yerini alacak.

Ayrıca Bkz. "5. farklı GTX 1650 yolda"

Çoğu kullanıcının tercih ettiği modellerin bu açıdan çıkış tarihi eylül ayı içerisine denk gelebilir. Daha önce Nvidia’nın ağustos ayında Ampere yongalarının hacimli üretimine geçeceği paylaşılmıştı. Bu açıdan Founders Edition kartlarıyla kısıtlı stokla bir giriş yapılabilir.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-series-expected-to-launch-in-september

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