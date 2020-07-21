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    5. farklı GTX 1650 yolda

    GPU devinin GTX 1650 modelleri bitmek bilmiyor.
    6 sa.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5. farklı GTX 1650 yolda
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    Yeşil ekip son sızıntıya göre yeni bir GTX 1650 daha hazırlıyor. GDDR6 belleklisi TU117lisi TU106lısı derken hali hazırdaki kafa karıştıran giriş seviyesi kartlara bir tanesi daha ekleneceğe benziyor.

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    TU116-150

    Paylaşılan GPU görseline göre TU116-150 koduna sahip yeni bir GTX 1650 yolda. GTX 1660’da bulunan TU116’nın ne kadar kırpılacağı konusunda GTX 1650 Super’de kullanılan TU116-250 varyantına kıyasla isimlendirmeye bakacak olursak yeni yonga 896 CUDA taşıyabilir.

    5 farklı GTX 1650 bulunacak

    GDDR6 bellekle gelmesi beklenen yeni GTX 1650 bu haliyle bellek ve GPU tarafındaki frekans farklarının dışında RTX 2070 GPU’sunun kırpılmış hali olarak geliştirilen GTX 1650 GDDR6 TU196’nın yalnızca TU116’nın kırpılmış hali olarak tasarlanacağa benziyor.

    5. farklı GTX 1650 yolda
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    Tablo donanım dünyasını takip eden birisi için dahi karışık iken GTX 1650’sini alıp bütçe dostu sistemiyle keyifli saatler geçirmek isteyen sıradan bir kullanıcının yanlış modeli satın almaması için üreticilerin ayrımı belirginleştirmesi şart



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-gtx-1650-gddr6-tu116-150-gpu-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 3 sa.
    İstediği kadar yüklensin. GTX 1650 alınmaz kardeşim. Bu devirde oyun kartı dedin mi GTX 1660 Ti ya da GTX 1070’ten başlar.
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    fhrstw 3 sa.
    Nvidia marla değerini yok etmek için yoğun çaba sağlıyor.
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    napolyon94 5 sa.
    Tatava yapma nVidia, çikar iste gt 2030.
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 sa. (düzenlendi)
    Şu kartin adına gtx 1655 demek bu kadar mı zor. Aynı ismi kullanmanın tek bir mantıklı açıklaması olabilir: Tüketiciyi keklemek. Zira geçmişi tüketiciyi aldatma sabıkalarıya dolu bir firmadır kendileri. ( gtx 1070 kullanıyorum)
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    selim oğlu (yavuz demir) 6 sa.
    Neden bir ekran kartına bu kadar yüklenilir?Acaba sadece bütçe dostu birşey mi yapmak yoksa bilmiyorum yani biri anlata bilirmi?
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