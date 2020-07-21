5. farklı GTX 1650 yolda

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Yeşil ekip son sızıntıya göre yeni bir GTX 1650 daha hazırlıyor. GDDR6 belleklisi TU117lisi TU106lısı derken hali hazırdaki kafa karıştıran giriş seviyesi kartlara bir tanesi daha ekleneceğe benziyor.

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GTX 1650 de GDDR6 bellekle güncelleniyor

TU116-150

Paylaşılan GPU görseline göre TU116-150 koduna sahip yeni bir GTX 1650 yolda. GTX 1660’da bulunan TU116’nın ne kadar kırpılacağı konusunda GTX 1650 Super’de kullanılan TU116-250 varyantına kıyasla isimlendirmeye bakacak olursak yeni yonga 896 CUDA taşıyabilir.

5 farklı GTX 1650 bulunacak

GDDR6 bellekle gelmesi beklenen yeni GTX 1650 bu haliyle bellek ve GPU tarafındaki frekans farklarının dışında RTX 2070 GPU’sunun kırpılmış hali olarak geliştirilen GTX 1650 GDDR6 TU196’nın yalnızca TU116’nın kırpılmış hali olarak tasarlanacağa benziyor.

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Tablo donanım dünyasını takip eden birisi için dahi karışık iken GTX 1650’sini alıp bütçe dostu sistemiyle keyifli saatler geçirmek isteyen sıradan bir kullanıcının yanlış modeli satın almaması için üreticilerin ayrımı belirginleştirmesi şart

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-gtx-1650-gddr6-tu116-150-gpu-pictured

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