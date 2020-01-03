Nvidia Ampere yarı yarıya düşük enerjide yüzde 50 daha fazla performans sunacak

Her ne kadar AMD tarafından yoğun hamleler karşısında kalıyor olsa da Nvidia pazar payını kaptırmamak için mücadelesine devam ediyor. Bu yıl grafik teknolojileri açısından Nvidia’nın yılı olabilir.
Nvidia Ampere neler sunacak?
Nvidia’nın bu yıl için Ampere kod adlı yeni bir grafik mimarisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Samsung veya TSMC’nin 7nm sürecinde dökülecek olan Ampere grafik mimarisi Turing mimarisine göre önemli geliştirmeler sunacak.İlginizi Çekebilir Yakın zamanda yeni nesil Nvidia ekran kartı beklemeyin
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Taipei Times yayınına göre Nvidia Ampere mimarisi 12nm Turing çekirdeğinin yarı enerji sarfiyatında yüzde 50 daha fazla performans sunacak. İddialar doğruysa grafik teknolojileri tarihinde en büyük nesil sıçramasına şahit olabiliriz.
Aslında bu tarz bir grafik sıçraması Nvidia Volta mimarisi ilk tanıtıldığında gündeme gelmişti ancak firma bu mimariyi sunucu tarafında bırakmış, oyuncu tarafına Turing mimarisini hazırlamıştı. O dönem AMD’nin ilerleme sürecine bağlı olarak Nvidia’nin biraz ekran kartı stratejisini yavaşlattığı da gündeme gelmişti.
Henüz Ampere mimarisi neler sunacak veya hangi kategorilere hitap edecek bilinmiyor. Nvidia genelde yıl sonunda tanıtım yapıyor ve Tesla serisini görücüye çıkarıyordu. Geçen yıl böyle bir şey olmadı. Bu yılın ortalarına doğru bir gelişme yaşanabilir.
https://www.techpowerup.com/262592/nvidias-next-generation-ampere-gpus-to-be-50-faster-than-turing-at-half-the-power Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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padişahın biri halkın tepkisizliğine kızmış çağırmış adamlarını demiş şu köprü girişine bir adam koyun bir akçe alsın geçenlerden.sonra şikayet var mı diye bakmış yok.demiş bir adam da sonuna koyun çıkanlardan da para alsın.aradan zaman geçmiş şikayet var mı yok.sinirlenmiş demiş köprünün ortasına da bir adam koyun geleni geçeni ....
sonra toplamış herkesi sormuş bir şikayetiniz var mı diye?ses yok iyice kızmış demiş taş üzerinde taş omuz üzerinde baş bırakmam nedir şikayetiniz?
arkadan cılız bir ses yükselmiş demiş hünkarım köprünün ortasındaki adam var ya?padişah demiş ne olmuş o adama?adam demiş akşam saatlerinde yoğunluk oluyor sıra oluyor evimize geç kalıyoruz bir adam daha koyun.