Nvidia Ampere yarı yarıya düşük enerjide yüzde 50 daha fazla performans sunacak

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Her ne kadar AMD tarafından yoğun hamleler karşısında kalıyor olsa da Nvidia pazar payını kaptırmamak için mücadelesine devam ediyor. Bu yıl grafik teknolojileri açısından Nvidia’nın yılı olabilir.

Nvidia Ampere neler sunacak?

Nvidia’nın bu yıl için Ampere kod adlı yeni bir grafik mimarisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Samsung veya TSMC’nin 7nm sürecinde dökülecek olan Ampere grafik mimarisi Turing mimarisine göre önemli geliştirmeler sunacak.

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Taipei Times yayınına göre Nvidia Ampere mimarisi 12nm Turing çekirdeğinin yarı enerji sarfiyatında yüzde 50 daha fazla performans sunacak. İddialar doğruysa grafik teknolojileri tarihinde en büyük nesil sıçramasına şahit olabiliriz.

Aslında bu tarz bir grafik sıçraması Nvidia Volta mimarisi ilk tanıtıldığında gündeme gelmişti ancak firma bu mimariyi sunucu tarafında bırakmış, oyuncu tarafına Turing mimarisini hazırlamıştı. O dönem AMD’nin ilerleme sürecine bağlı olarak Nvidia’nin biraz ekran kartı stratejisini yavaşlattığı da gündeme gelmişti.

Henüz Ampere mimarisi neler sunacak veya hangi kategorilere hitap edecek bilinmiyor. Nvidia genelde yıl sonunda tanıtım yapıyor ve Tesla serisini görücüye çıkarıyordu. Geçen yıl böyle bir şey olmadı. Bu yılın ortalarına doğru bir gelişme yaşanabilir.

https://www.techpowerup.com/262592/nvidias-next-generation-ampere-gpus-to-be-50-faster-than-turing-at-half-the-power

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