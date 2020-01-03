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    Nvidia Ampere yarı yarıya düşük enerjide yüzde 50 daha fazla performans sunacak

    Bir süredir yeni grafik mimarisinin hazırlıklarını sürdüren Nvidia ses getirecek iyileştirmelere imza atabilir. Turing mimarisine göre yarı yarıya enerji sarfiyatında yüzde 50 performans artabilir.
    2 hf.
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    Haber Editörü
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    Nvidia Ampere yarı yarıya düşük enerjide yüzde 50 daha fazla performans sunacak
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    Her ne kadar AMD tarafından yoğun hamleler karşısında kalıyor olsa da Nvidia pazar payını kaptırmamak için mücadelesine devam ediyor. Bu yıl grafik teknolojileri açısından Nvidia’nın yılı olabilir.

    Nvidia Ampere neler sunacak?

    Nvidia’nın bu yıl için Ampere kod adlı yeni bir grafik mimarisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Samsung veya TSMC’nin 7nm sürecinde dökülecek olan Ampere grafik mimarisi Turing mimarisine göre önemli geliştirmeler sunacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yakın zamanda yeni nesil Nvidia ekran kartı beklemeyin

    Ayrıca Bkz. "MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak"

    Taipei Times yayınına göre Nvidia Ampere mimarisi 12nm Turing çekirdeğinin yarı enerji sarfiyatında yüzde 50 daha fazla performans sunacak. İddialar doğruysa grafik teknolojileri tarihinde en büyük nesil sıçramasına şahit olabiliriz.

    Aslında bu tarz bir grafik sıçraması Nvidia Volta mimarisi ilk tanıtıldığında gündeme gelmişti ancak firma bu mimariyi sunucu tarafında bırakmış, oyuncu tarafına Turing mimarisini hazırlamıştı. O dönem AMD’nin ilerleme sürecine bağlı olarak Nvidia’nin biraz ekran kartı stratejisini yavaşlattığı da gündeme gelmişti.

    Henüz Ampere mimarisi neler sunacak veya hangi kategorilere hitap edecek bilinmiyor. Nvidia genelde yıl sonunda tanıtım yapıyor ve Tesla serisini görücüye çıkarıyordu. Geçen yıl böyle bir şey olmadı. Bu yılın ortalarına doğru bir gelişme yaşanabilir.



    https://www.techpowerup.com/262592/nvidias-next-generation-ampere-gpus-to-be-50-faster-than-turing-at-half-the-power Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mutlak.Sıfır 2 hf. en beğenilen
    Oooo abartılı haberler düşmeye başladı aylarca reklamını yaptıkları Ray Tracing destekli doğru düzgün oyun göremedik şimdi de Ampere haberleri. Rtx 2080 alanlara baya üzülüyorum Gtx 1080'nin halini görünce insanın üzülesi geliyor.
    Oooo abartılı haberler düşmeye başladı aylarca reklamını yaptıkları Ray Tracing destekli doğru düzgün oyun göremedik şimdi de Ampere haberleri. Rtx 2080 alanla...
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    3 Yanıt Yanıtla +29
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    Wilson Fisk 2 hf. ilkerinanç
    sen yarı fiyatına %50 performans artışı ömrü hayatında hangi firmada gördün yahu?(ipucu: 2017 ryzen 1600 14nm:219 dolar+vergi+gümrük 1600 12nm:99 dolar anahtar teslim) hani en olası budur onu da nvidia yapmaz.nvidia'nın durumunu şöyle izah edeyim amd itelemezse:

    padişahın biri halkın tepkisizliğine kızmış çağırmış adamlarını demiş şu köprü girişine bir adam koyun bir akçe alsın geçenlerden.sonra şikayet var mı diye bakmış yok.demiş bir adam da sonuna koyun çıkanlardan da para alsın.aradan zaman geçmiş şikayet var mı yok.sinirlenmiş demiş köprünün ortasına da bir adam koyun geleni geçeni ....

    sonra toplamış herkesi sormuş bir şikayetiniz var mı diye?ses yok iyice kızmış demiş taş üzerinde taş omuz üzerinde baş bırakmam nedir şikayetiniz?

    arkadan cılız bir ses yükselmiş demiş hünkarım köprünün ortasındaki adam var ya?padişah demiş ne olmuş o adama?adam demiş akşam saatlerinde yoğunluk oluyor sıra oluyor evimize geç kalıyoruz bir adam daha koyun.
    sen yarı fiyatına %50 performans artışı ömrü hayatında hangi firmada gördün yahu?(ipucu: 2017 ryzen 1600 14nm:219 dolar+vergi+gümrük 1600 12nm:99 dolar anahtar ...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    vamp 2 hf. Mutlak.Sıfır
    İyide AMD daha neyi ders vereceğini de göstermedi. Sorunda burda zaten. Bu forum ve dünya çapındaki oyuncu kitleleri kendi üç kuruşluk trol akıllarıyla RT ile dalga geçerken ben konsollara da teknoloji tanıtıldığı gün gelecek dedim. Fakat AMD tarafında performansı nedir kimse bilmiyor. İşkembeden sallamakla da bir yere varılmıyor. Konsolların çıkışına kadar en az 8 ay var. GTA6 dahil hepsinde RT olacak. Yani 8 ayda AMD nin tembelleği yüzünden 2080ti fiyatına katlanacağız yani. Yukarda masrafları saymışsın. Son Kullanıcı olarak hiçbir şey kazanamadığını söylemişsin. Ben sana bir oyna diyorum denk gelince.. O zaman anlarsın neden konsollara geldiğini Ben biliyorum. Siz hala daha bunun kandırmaca tuzak olduğu düşüncesindesiniz. Teknolji neye göre hazır değil? Biz bu işten ekmek yiyoruz. İşimiz çizim sunum 60fps sunulan bütün teknolojiler kullanıcı için hazırdır. İşin kötü yanı yapımcılar RT kapalı versiyonlar için deli gibi vakit kaybediyorlar. Onca emeğe rağmende oyunlar RT versiyona göre daha kötü görünüyor. İşte sorunda bu. Ayrıca RT oynaman için 9700k almana gerek yok. 600 TL ye git r5 1600 al o da işini fazlasıyla görür
    İyide AMD daha neyi ders vereceğini de göstermedi. Sorunda burda zaten. Bu forum ve dünya çapındaki oyuncu kitleleri kendi üç kuruşluk trol akıllarıyla RT ile d...
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    DH Misafiri 2 hf.
    Avanak olmaya gerek yok Nvidia çöp. Bende RX 590 var benim 120 FPS aldığım oyun için adamların 2060 i 120 FPS veriyor ve aralarında 1500 lira fark var Nvidia boş bir şirkettir.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Keşke ama pazarda rakip yokken böyle bir devrim beklemek saflık olur.
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    burakk, 2 hf.
    12'den 7'ye inmek aynı yüzeye yaklaşık olarak eski mimarinin 3 katı kadar transistör sığdırmak demek.
    Kaba hesapla çekirdek sayısını 2,5 katına çıkartıp çalışma frekansını 20% düşürürlerse hala daha litografi değişimi sonucu eskisinden daha ufak 2 kat performanslı ve %50'nin üzerinde daha verimli bir çip elde edebilirler.

    RTX 2080 Max-Q 80w - 6.447 TFLOPS (FP32) - 13,6 Milyar Transistör - 2944 Çekirdek - 1095 MHz Boost
    RTX 2070 Desktop 175w - 7.465 TFLOPS (FP32) - 10,8 Milyar Transistör - 2304 Çekirdek - 1620 MHz Boost
    RTX 2070 Max-Q 80w - 5.460 TFLOPS (FP32) - 10,8 Milyar Transistör - 2304 Çekirdek - 1185 MHz Boost

    Video encode ve video decode motorları gibi yan ünitelerdeki verim farklarından bahsetmiyorum bile.

    Çok yüzeysel oldu tabi;
    Transistör başına enerji tüketimi nasıl değişecek,
    Belleğin ve bellek veriyolunun etkisi ne olacak gibi gibi aklıma bir yığın faktör var ama kaba hesapla bu denklem tutuyor gibi.
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    ebavamqko 2 hf. yeni yorumcu
    nvidia aptalliktir. gtx1080 ler hani 10 sene gidiyordu high ayarlarda? 5 senede topraga gomdu nvidia ...
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    # Ace # 2 hf.
    %50 mi ok inandım.


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    GuvenDMRK 2 hf.
    nvidia kullananlara acıyoruz, çünkü nvidia nın yeni gelen seri si, eskisini şöyle ezecek, böyle ezecek, çöp yapacak.
    Biz ne yapacaz ? Bizi bozmaz, çünkü biz 2-3 sene geriden takip ediyoruz ama f/p oluyor, böyle çok daha güzel oluyor, ucuza alıyoruz kazıklanmıyoruz.
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    ***Respect*** 2 hf.
    %50 daha az enerji harcayarak %50 daha fazla performans vermesi mümkün değil. Bir nesilde bu kadar büyük bir fark asla olmaz.
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    babgozd 2 hf.
    Nvidia, intele benzemiyor kapalı kapılar ardında süratle teknolojilerini ilerletiyorlar. AMD işlemcilerde intelden iyi konuma geldi ve üstüne zen3 ile daha da farkı açacak gözüküyor ama rdna ile ancak nvidiaya yaklaşabildi, nvidia fiyat bile düşürmeye tenezzül etmedi yerine ti super gibi ara kartlar çıkarıp sattı.
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    veleciraptor 2 hf.
    44 yaşındayım ve bu yaşıma kadar watt/performans değerinde bir kuşakta % 300 sıçrama gördüğümü hiç anımsamıyorum. Büyük olasılıkla bahsettikleri değerler spesifik bir işlem için geçerli.
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    TheNewAtilla 2 hf.
    %50 artış güzel.



    Bu nesildeki %30 artış ve fiyatları şişirmeleri sinir bozucuydu.
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