Nvidia sadece Blackwell yonga satışlarından bu yıl 10 milyar dolar gelir elde edecek

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Tam Boyutta Gör Geçen yıl ve bu yılın ilk yarısında inanılmaz bir yükseliş gösteren Nvidia, siparişlere yetişemez olmuştu. Ne var ki Blackwell mimarisinde bazı sıkıntılar ortaya çıkınca yaz aylarında yatırımcılarda tedirginlik oluşmuştu. Yine de uzmanlar yeni yıldan oldukça umutlu.

Blackwell mimarisinin eli kulağında

Kaynaklar Nvidia’nın ilk versiyondaki sıkıntıları giderdiği ve ikinci versiyonun yıl bitmeden ilk müşterilere ulaşacağını belirtiyor. Microsoft, Oracle gibi öncelikli müşteriler için yıl sonuna kadar 450 bin Blackwell yongası üretileceği tahmin ediliyor. Bu da 10 milyar dolar gibi bir gelir anlamına geliyor. Bu dönemde ayrıca Hopper yongalarının da satışı devam edecek.

Nvidia Blackwell sahneye çıkıyor 3 hf. önce eklendi

Kaynaklar asıl patlamanın 2025 yılında yaşanacağını düşünüyor. Üretimi yoluna koyan Nvidia gelecek yıl yaklaşık 5 milyon civarında Blackwell hızlandırıcı sevk edecek. Bu da tek bir mimariden 100 milyar dolar üzerinde gelir demek. Ayrıca Nvidia H200 hızlandırıcılarına da talebin artacağı ifade ediliyor.

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