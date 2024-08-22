Nvidia B100 iptal edildi, boşluk Hopper çözümleri ile dolacak

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Tam Boyutta Gör 2024 yılının en dikkat çeken firması Nvidia, müthiş geçen ilk yarının ardından ikinci yarı sendelemeye başladı. Önce bazı sorunlar nedeniyle Blackwell mimarisi ertelendi şimdi ise Nvidia B100 hızlandırıcısının tamamen iptal edildiği iddia edildi.

Nvidia üzerinde kara bulutlar

Nvidia Blackwell mimarisinin üretiminde bazı sorunlar olduğu özellikle iç bağlantı desenlerinde bir tasarım açığına rastlandığı gündeme gelmişti. Nvidia’nın bu sorunlu bölgeyi elden geçirmek için üretimi ertelediği gündeme gelmişti.

Yapay zeka için merakla beklenen Nvidia Blackwell ertelendi 2 hf. önce eklendi

Analiz uzmanları Nvidia B100 hızlandırıcısının tamamen iptal edildiğini ve daha önce yayınlanan yol haritasından çıkarıldığını belirtiyor. Firma ağırlığını B200 hızlandırıcısına verecek ve B100 yerine de bütçe odaklı B200A hızlandırıcısı önerilecek.

Nvidia’nın hali hazırda Hopper hızlandırıcılarına talep yüksek olduğu için sipariş konusunda bir sıkıntı yaşamayacağı ön görülüyor. Bu da mali tablolarda kayda değer bir etki yaratmayacak. Uzmanlar Nvidia hisseleri için 180$-200$ beklentisini koruyor.

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Nvidia yeni hızlandırıcısını iptal etti