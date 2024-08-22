Nvidia B100 iptal edildi, boşluk Hopper çözümleri ile dolacak

Nvidia üzerinde kara bulutlar
Nvidia Blackwell mimarisinin üretiminde bazı sorunlar olduğu özellikle iç bağlantı desenlerinde bir tasarım açığına rastlandığı gündeme gelmişti. Nvidia’nın bu sorunlu bölgeyi elden geçirmek için üretimi ertelediği gündeme gelmişti.
Analiz uzmanları Nvidia B100 hızlandırıcısının tamamen iptal edildiğini ve daha önce yayınlanan yol haritasından çıkarıldığını belirtiyor. Firma ağırlığını B200 hızlandırıcısına verecek ve B100 yerine de bütçe odaklı B200A hızlandırıcısı önerilecek.
Nvidia’nın hali hazırda Hopper hızlandırıcılarına talep yüksek olduğu için sipariş konusunda bir sıkıntı yaşamayacağı ön görülüyor. Bu da mali tablolarda kayda değer bir etki yaratmayacak. Uzmanlar Nvidia hisseleri için 180$-200$ beklentisini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.