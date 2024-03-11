Nvidia CEO’su: Rakiplerimizin AI çipleri bedava olsa bile yeterince "ucuz" değiller

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka tufanından en iyi şekilde yararlanan firmalardan, hatta belki de en iyi yararlanan firma konumunda. Yeşilli takım bu alanda endüstrinin sarsılmaz hâkimi haline gelirken CEO’su Jensen Huang de kendisinden oldukça emin görünüyor. CEO Huang, ürünlerinin yeteneğine o kadar güveniyor ki, rakiplerin çipleri ücretsiz olsa bile, Nvidia'nın pahalı alternatiflerinden daha kötü bir seçenek olacaklarını söylüyor.

Bedava, Nvidia için yeterince ucuz değil

2024 SIEPR Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Huang’e Stanford Üniversitesi Charles R. Schwab Emeritus Ekonomi Profesörü John Shoven, basit bir soru sordu: “Nvidia’nın ürünleriyle rekabet edebilecek yeterince iyi ve çok daha ucuz ürünlerle karşılaşmanız mümkün mü? Bu bir tehdit mi?” Bu soruya Huang, detaylı bir yanıt verse de Nvidia’nın ürünlerinin çok iyi olduğunu ve rakiplerin kendi AI çiplerini bedava verseler bile yeterince ucuz olmayacaklarını belirtiyor. (Dakika 22:32'de ilgili bölüm başlıyor👇)

Huang’in bu yaklaşımının elbette bir de perde arkası var. CEO’ya göre AI GPU’larının fiyatlandırması bir veri merkezinin toplam sahip olma maliyeti (TCO) açısından oldukça önemsiz. Bu söylem fiiliyatta olanla da uyuşuyor. Nvidia’nın ürünleri rakiplerinden daha pahalı olsa da endüstride neredeyse tek el konumundalar. CEO, Nvidia'nın çiplerinin üretimden dağıtım süresine, performans, kullanım ve esneklik gibi unsulara kadar pek çok faktör sayesinde mükemmel bir TCO’ya sahip olduğunu belirtiyor. Tam da bu nedenle Huang, rakiplerin AI çiplerini bedava verseler bir yeterince ucuz olamayacağını söylüyor. Nvidia’nın elinde baskın CUDA programlama modelinin de olduğunu bilmek önemli.

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Öte yandan Huang’e göre Nvidia, diğer herkesten daha çok rakibe sahip. CEO’ya göre Nvidia’nın müşterileri bile bazı durumlarda firmanın rakibi oluyor. Bu, Microsoft, Meta ve Amazon gibi devlerin kendi AI çiplerini tasarlamasına bir atıf anlamını taşıyor. Bununla birlikte Huang’in söylemleri kibir algısı oluşturma potansiyeli olsa da bu özgüvenin nereden geldi çok açık. Firma, yapay zeka çılgınlığında doğru ürün ve hizmet sayesinde dünyanın en değerli üçüncü şirketi (2.19 trilyon dolar) haline geldi. Üstelik yükseliş durmuyor ve Apple’ın ikincilik koltuğunu da tehdit ediyor.

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Nvidia CEO’su: Rakip AI çipleri bedava olsa bile yeterli değiller