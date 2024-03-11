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    Nvidia CEO’su: Rakiplerimizin AI çipleri bedava olsa bile yeterince "ucuz" değiller

    Nvidia CEO'su Jensen Huang katıldığı bir etkinlikte Nvidia’nın yapay zeka alanındaki güçlü konumunun altını çizdi. CEO’ya göre rakiplerin AI donanımları ücretsiz olsa bile Nvidia ile boy ölçüşemezler.
    Nvidia CEO’su: Rakip AI çipleri bedava olsa bile yeterli değiller Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yapay zeka tufanından en iyi şekilde yararlanan firmalardan, hatta belki de en iyi yararlanan firma konumunda. Yeşilli takım bu alanda endüstrinin sarsılmaz hâkimi haline gelirken CEO’su Jensen Huang de kendisinden oldukça emin görünüyor. CEO Huang, ürünlerinin yeteneğine o kadar güveniyor ki, rakiplerin çipleri ücretsiz olsa bile, Nvidia'nın pahalı alternatiflerinden daha kötü bir seçenek olacaklarını söylüyor.

    Bedava, Nvidia için yeterince ucuz değil

    2024 SIEPR Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Huang’e Stanford Üniversitesi Charles R. Schwab Emeritus Ekonomi Profesörü John Shoven, basit bir soru sordu: “Nvidia’nın ürünleriyle rekabet edebilecek yeterince iyi ve çok daha ucuz ürünlerle karşılaşmanız mümkün mü? Bu bir tehdit mi?” Bu soruya Huang, detaylı bir yanıt verse de Nvidia’nın ürünlerinin çok iyi olduğunu ve rakiplerin kendi AI çiplerini bedava verseler bile yeterince ucuz olmayacaklarını belirtiyor. (Dakika 22:32'de ilgili bölüm başlıyor👇)

    Huang’in bu yaklaşımının elbette bir de perde arkası var. CEO’ya göre AI GPU’larının fiyatlandırması bir veri merkezinin toplam sahip olma maliyeti (TCO) açısından oldukça önemsiz. Bu söylem fiiliyatta olanla da uyuşuyor. Nvidia’nın ürünleri rakiplerinden daha pahalı olsa da endüstride neredeyse tek el konumundalar. CEO, Nvidia'nın çiplerinin üretimden dağıtım süresine, performans, kullanım ve esneklik gibi unsulara kadar pek çok faktör sayesinde mükemmel bir TCO’ya sahip olduğunu belirtiyor. Tam da bu nedenle Huang, rakiplerin AI çiplerini bedava verseler bir yeterince ucuz olamayacağını söylüyor. Nvidia’nın elinde baskın CUDA programlama modelinin de olduğunu bilmek önemli.

    Öte yandan Huang’e göre Nvidia, diğer herkesten daha çok rakibe sahip. CEO’ya göre Nvidia’nın müşterileri bile bazı durumlarda firmanın rakibi oluyor. Bu, Microsoft, Meta ve Amazon gibi devlerin kendi AI çiplerini tasarlamasına bir atıf anlamını taşıyor. Bununla birlikte Huang’in söylemleri kibir algısı oluşturma potansiyeli olsa da bu özgüvenin nereden geldi çok açık. Firma, yapay zeka çılgınlığında doğru ürün ve hizmet sayesinde dünyanın en değerli üçüncü şirketi (2.19 trilyon dolar) haline geldi. Üstelik yükseliş durmuyor ve Apple’ın ikincilik koltuğunu da tehdit ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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