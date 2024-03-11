Nvidia CEO’su: Rakiplerimizin AI çipleri bedava olsa bile yeterince "ucuz" değiller

Bedava, Nvidia için yeterince ucuz değil
2024 SIEPR Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Huang’e Stanford Üniversitesi Charles R. Schwab Emeritus Ekonomi Profesörü John Shoven, basit bir soru sordu: “Nvidia’nın ürünleriyle rekabet edebilecek yeterince iyi ve çok daha ucuz ürünlerle karşılaşmanız mümkün mü? Bu bir tehdit mi?” Bu soruya Huang, detaylı bir yanıt verse de Nvidia’nın ürünlerinin çok iyi olduğunu ve rakiplerin kendi AI çiplerini bedava verseler bile yeterince ucuz olmayacaklarını belirtiyor. (Dakika 22:32'de ilgili bölüm başlıyor👇)
Huang’in bu yaklaşımının elbette bir de perde arkası var. CEO’ya göre AI GPU’larının fiyatlandırması bir veri merkezinin toplam sahip olma maliyeti (TCO) açısından oldukça önemsiz. Bu söylem fiiliyatta olanla da uyuşuyor. Nvidia’nın ürünleri rakiplerinden daha pahalı olsa da endüstride neredeyse tek el konumundalar. CEO, Nvidia'nın çiplerinin üretimden dağıtım süresine, performans, kullanım ve esneklik gibi unsulara kadar pek çok faktör sayesinde mükemmel bir TCO’ya sahip olduğunu belirtiyor. Tam da bu nedenle Huang, rakiplerin AI çiplerini bedava verseler bir yeterince ucuz olamayacağını söylüyor. Nvidia’nın elinde baskın CUDA programlama modelinin de olduğunu bilmek önemli.
Öte yandan Huang’e göre Nvidia, diğer herkesten daha çok rakibe sahip. CEO’ya göre Nvidia’nın müşterileri bile bazı durumlarda firmanın rakibi oluyor. Bu, Microsoft, Meta ve Amazon gibi devlerin kendi AI çiplerini tasarlamasına bir atıf anlamını taşıyor. Bununla birlikte Huang’in söylemleri kibir algısı oluşturma potansiyeli olsa da bu özgüvenin nereden geldi çok açık. Firma, yapay zeka çılgınlığında doğru ürün ve hizmet sayesinde dünyanın en değerli üçüncü şirketi (2.19 trilyon dolar) haline geldi. Üstelik yükseliş durmuyor ve Apple’ın ikincilik koltuğunu da tehdit ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.