Nvidia GeForce RTX 50 kartlarından yeni detaylar geldi: 512 bit ve GDDR7!

NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" GPU'larının GB202 ve GB203 yongalarından oluşması bekleniyor. GB202 GPU’su tam kalıp halinde olacakken GB203 ise bu grafik işlemcinin yarısı olacak. Ancak Nvidia’nın çok yongalı (MCM) bir tasarım mı yoksa monolitik tasarımdan mı yararlanacağı belirsizliğini koruyor.
GeForce RTX 50 detaylanıyor
Bununla birlikte aktarılanlara göre GB202 GPU’su 512-bit bellek arayüzüne sahip olacak. Bu, sadece daha yüksek bellek bant genişliği sunmakla kalmayıp aynı zamanda bellek kapasitesini de önemli ölçüde artıracağı için üst seviye kullanıcılar ve tutkunlar için oyun değiştirici olabilir. Önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere GB202 için 16 Gb (2 GB) modüllü 512 bit arayüz ve 1.792 GB/s toplam bant genişliği öneriliyor. Toplam bellek kapasitesi ise 32 GB.
Ancak konfigürasyon tarafında iş tamamen Nvidia ve onun tercihlerine bağlı. Yeni nesilde GDDR7 belleklerin yer alması bekleniyor olsa da Nvidia’nın ilk nesilde tercihini 28 Gbps GDDR7 bellek modüllerinden yana kullanacağı söyleniyor. Öte yandan 512-bit seviyesine çıkmak alt ve orta seviyedeki kartlardaki bellek hiyerarşisinde de bir değişikliğin olacağına işaret ediyor. Dolayısıyla tepe modelin altında 384 bit veya 256 bit kartların sıralandığını görebiliriz.
- GB202 - 512-bit / 28 Gbps / 32 GB / 1.792 GB/s
- GB202 - 384 bit / 28 Gbps / 24 GB / 1.344 GB/s
- GB203 - 256-bit / 28 Gbps / 16 GB / 896,0 GB/s
- GB204 - 192-bit / 28 Gbps / 12 GB / 672,0 GB/s
- GB206 - 128 bit / 28 Gbps / 8 GB / 448,0 GB/s
- GB207 - 128 bit / 28 Gbps / 8 GB / 448,0 GB/s
Elbette tüm bunlar şimdilik sadece birer söylentiden ibaret. Bu bilgilere dayalı çözümlerin Nvidia tarafından test edildiği doğru olsa bile nihai ürün noktasında değişikliklerin olması muhtemel. Bunu daha önce de gördük. Öte yandan GeForce RTX 50 ailesinin (muhtemelen GeForce RTX 5090 ve 5080) bu yılın sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Benzer bir aralıkta AMD’nin RDNA 4 tabanlı RX 8000 kartlarını da görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.