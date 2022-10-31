Reddit kullanıcısı yanan GeForce RTX 4090 ekran kartları için kendi çözümünü üretti

Bir Reddit kullanıcısı olan Mike JC, GeForce RTX 4090’ın kablo yönetimi için 16 pinli ATX 12VHPWR konektörünü 90°'lik açıyla güvenli bir şekilde büken mekanizmayı 3D yazıcı kullanarak üretti. Ayrıca üretilen mekanizmanın 3D modelini de paylaştı, böylece dileyen herkes bu aparatı üretip kullanabilir.
RTX 4090 güç kablosu nasıl bağlanmalı?
Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4090’ın kablo bağlantıları için tavsiye edilen bir durum var. Buna göre karta bağlanan 16 pinli ATX 12VHPWR kablosunun, konektörden minimum 3,5 cm uzaklıkta bükülmesi öneriliyor. Aksi taktirde konektöre yakın bir konumda bükülen kablolar aşırı ısınmaya maruz kalabiliyor. Isınma sonucunda ise hem 16 pin adaptörü hem de kart üzerinde bulunan konektör terminallerinde erime veya yanma görülebiliyor. RTX 4090 ve üst seviye kartlarda yeni nesil ATX 3.0 güç kaynaklarının kullanılması öneriliyor. Kutu içerisinden çıkan dönüştürücülerin kalitesi düşük olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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