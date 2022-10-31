Reddit kullanıcısı yanan GeForce RTX 4090 ekran kartları için kendi çözümünü üretti

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce RTX 4090 ekran kartlarını kurmak ve çalıştırmak konusundaki endişeler devam ediyor. Kartın güç bağlantı noktalarında yaşanan erime ve yanma sorunları firma tarafından araştırılırken kullanıcılar kendi çözümlerini şimdiden üretmeye başlamış durumda

GeForce RTX 4090 kartları ile ilgili yeni karar 2 gün önce eklendi

Bir Reddit kullanıcısı olan Mike JC, GeForce RTX 4090’ın kablo yönetimi için 16 pinli ATX 12VHPWR konektörünü 90°'lik açıyla güvenli bir şekilde büken mekanizmayı 3D yazıcı kullanarak üretti. Ayrıca üretilen mekanizmanın 3D modelini de paylaştı, böylece dileyen herkes bu aparatı üretip kullanabilir.

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RTX 4090 güç kablosu nasıl bağlanmalı?

Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4090’ın kablo bağlantıları için tavsiye edilen bir durum var. Buna göre karta bağlanan 16 pinli ATX 12VHPWR kablosunun, konektörden minimum 3,5 cm uzaklıkta bükülmesi öneriliyor. Aksi taktirde konektöre yakın bir konumda bükülen kablolar aşırı ısınmaya maruz kalabiliyor. Isınma sonucunda ise hem 16 pin adaptörü hem de kart üzerinde bulunan konektör terminallerinde erime veya yanma görülebiliyor. RTX 4090 ve üst seviye kartlarda yeni nesil ATX 3.0 güç kaynaklarının kullanılması öneriliyor. Kutu içerisinden çıkan dönüştürücülerin kalitesi düşük olabilir.

Tam Boyutta Gör Redditor ve 3D baskı meraklısı Mike JC, ortaya koyduğu tasarımı ilk olarak şaka amaçlı yaptığını ancak üretici çözümlerinin güvenli olduğu doğrulanana kadar pratik bir şekilde kullanabileceğini belirtiyor. Öte yandan Nvidia, yanma ve erime sorunu yaşayan RTX 4090 kartlarını doğrudan genel merkeze çağırıyor ve detaylı bir incelemeden geçiriyor.

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Reddit kullanıcısı yanan RTX 4090 için kendi çözümünü üretti