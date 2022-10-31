Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Reddit kullanıcısı yanan GeForce RTX 4090 ekran kartları için kendi çözümünü üretti

    Nvidia’nın amiral gemisi GeForce RTX 4090’ın güç bağlantı kablolarının fazla bükülmesi nedeniyle konektörlerinde erime yaşanıyor. Bir Reddit kullanıcısı ise soruna yaratıcı bir çözüm buldu.
    Oy Ver
    Reddit kullanıcısı yanan RTX 4090 için kendi çözümünü üretti Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni amiral gemisi GeForce RTX 4090 ekran kartlarını kurmak ve çalıştırmak konusundaki endişeler devam ediyor. Kartın güç bağlantı noktalarında yaşanan erime ve yanma sorunları firma tarafından araştırılırken kullanıcılar kendi çözümlerini şimdiden üretmeye başlamış durumda

    Bir Reddit kullanıcısı olan Mike JC, GeForce RTX 4090’ın kablo yönetimi için 16 pinli ATX 12VHPWR konektörünü 90°'lik açıyla güvenli bir şekilde büken mekanizmayı 3D yazıcı kullanarak üretti. Ayrıca üretilen mekanizmanın 3D modelini de paylaştı, böylece dileyen herkes bu aparatı üretip kullanabilir. 

    Reddit kullanıcısı yanan RTX 4090 için kendi çözümünü üretti Tam Boyutta Gör

    RTX 4090 güç kablosu nasıl bağlanmalı?

    Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4090’ın kablo bağlantıları için tavsiye edilen bir durum var. Buna göre karta bağlanan 16 pinli ATX 12VHPWR kablosunun, konektörden minimum 3,5 cm uzaklıkta bükülmesi öneriliyor. Aksi taktirde konektöre yakın bir konumda bükülen kablolar aşırı ısınmaya maruz kalabiliyor. Isınma sonucunda ise hem 16 pin adaptörü hem de kart üzerinde bulunan konektör terminallerinde erime veya yanma görülebiliyor. RTX 4090 ve üst seviye kartlarda yeni nesil ATX 3.0 güç kaynaklarının kullanılması öneriliyor. Kutu içerisinden çıkan dönüştürücülerin kalitesi düşük olabilir.

    Reddit kullanıcısı yanan RTX 4090 için kendi çözümünü üretti Tam Boyutta Gör
    Redditor ve 3D baskı meraklısı Mike JC, ortaya koyduğu tasarımı ilk olarak şaka amaçlı yaptığını ancak üretici çözümlerinin güvenli olduğu doğrulanana kadar pratik bir şekilde kullanabileceğini belirtiyor. Öte yandan Nvidia, yanma ve erime sorunu yaşayan RTX 4090 kartlarını doğrudan genel merkeze çağırıyor ve detaylı bir incelemeden geçiriyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız