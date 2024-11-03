Nvidia, Dow Jones Endeksi'nde Intel'in yerini aldı!

Intel'in endeksin yeniden dengelenmesinin bir parçası olarak Dow Jones endeksinden atılmasının muhtemel olduğu geçtiğimiz ay konuşuluyordu. Üç aylık dönemlerde, hisse senetlerinin kapsamlı bir kritere göre piyasa değeri ağırlıklı endekse sistematik olarak eklendiği veya çıkarıldığını belirtelim.
Intel'in endesten çıkarılmasının Intel için itibar kaybı olması dışında, endeksi talip eden borsa yatırım fonlarına dahil edilmeyeceği için hisse senedi fiyatlarını da etkileyecebileceği belirtiliyor.
Endekste en kötü performans gösteren şirket oldu
Bir zamanlar çip üretiminde baskın güç olan Intel, son yıllarda üretim üstünlüğünü rakip TSMC'ye kaptırdı ve ChatGPT'nin sahibi OpenAI'ye yatırım yapmayı reddetmek gibi yanlış adımlar attıktan sonra üretken yapay zeka patlamasından yararlanamadı. Intel'in hisseleri bu yıl yüzde 54 düşerek endekste en kötü performans gösteren şirket oldu.
Intel'in 2023'teki geliri, Pat Gelsinger'ın CEO olarak göreve geldiği 2021'e göre neredeyse üçte bir oranında azalarak 54 milyar dolara geriledi. Analistler, Intel'in bu yıl 1986'dan bu yana ilk yıllık net zarar açıklamasını bekliyor. Şirketin değeri 30 yıl sonra ilk kez 100 milyar doların altına düştü. Nvidia ise 3,32 trilyon dolarlık değerlemeyle Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über