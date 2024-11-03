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    Anlık Bildirim

    Nvidia, Dow Jones Endeksi'nde Intel'in yerini aldı!

    Intel, uzunca süredir Dow Jones Endüstri Ortalaması'na katılan iki teknoloji hissesinden biriydi. Ancak uzun süredir devam eden kötü gidişten sonra yerini Nvidia'ya kaptırdı.
    Nvidia, Dow Jones Endeksi'nde Intel'in yerini aldı! Tam Boyutta Gör
    Intel, uzunca süredir Dow Jones Endüstri Ortalaması'na (DJIA) katılan iki teknoloji hissesinden biriydi, diğeri ise Microsoft'tu. Ancak uzun süredir devam eden kötü gidişten sonra, Intel'in yerini artık Nvidia alıyor. Nvidia, önümüzdeki hafta Dow Jones Endeksinde yer alacak.

    Intel'in endeksin yeniden dengelenmesinin bir parçası olarak Dow Jones endeksinden atılmasının muhtemel olduğu geçtiğimiz ay konuşuluyordu. Üç aylık dönemlerde, hisse senetlerinin kapsamlı bir kritere göre piyasa değeri ağırlıklı endekse sistematik olarak eklendiği veya çıkarıldığını belirtelim. 

    Intel'in endesten çıkarılmasının Intel için itibar kaybı olması dışında, endeksi talip eden borsa yatırım fonlarına dahil edilmeyeceği için hisse senedi fiyatlarını da etkileyecebileceği belirtiliyor.

    Endekste en kötü performans gösteren şirket oldu

    Bir zamanlar çip üretiminde baskın güç olan Intel, son yıllarda üretim üstünlüğünü rakip TSMC'ye kaptırdı ve ChatGPT'nin sahibi OpenAI'ye yatırım yapmayı reddetmek gibi yanlış adımlar attıktan sonra üretken yapay zeka patlamasından yararlanamadı. Intel'in hisseleri bu yıl yüzde 54 düşerek endekste en kötü performans gösteren şirket oldu.

    Intel'in 2023'teki geliri, Pat Gelsinger'ın CEO olarak göreve geldiği 2021'e göre neredeyse üçte bir oranında azalarak 54 milyar dolara geriledi. Analistler, Intel'in bu yıl 1986'dan bu yana ilk yıllık net zarar açıklamasını bekliyor. Şirketin değeri 30 yıl sonra ilk kez 100 milyar doların altına düştü. Nvidia ise 3,32 trilyon dolarlık değerlemeyle Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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