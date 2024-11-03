Nvidia, Dow Jones Endeksi'nde Intel'in yerini aldı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Intel, uzunca süredir Dow Jones Endüstri Ortalaması'na (DJIA) katılan iki teknoloji hissesinden biriydi, diğeri ise Microsoft'tu. Ancak uzun süredir devam eden kötü gidişten sonra, Intel'in yerini artık Nvidia alıyor. Nvidia, önümüzdeki hafta Dow Jones Endeksinde yer alacak.

Intel'in endeksin yeniden dengelenmesinin bir parçası olarak Dow Jones endeksinden atılmasının muhtemel olduğu geçtiğimiz ay konuşuluyordu. Üç aylık dönemlerde, hisse senetlerinin kapsamlı bir kritere göre piyasa değeri ağırlıklı endekse sistematik olarak eklendiği veya çıkarıldığını belirtelim.

Intel'in endesten çıkarılmasının Intel için itibar kaybı olması dışında, endeksi talip eden borsa yatırım fonlarına dahil edilmeyeceği için hisse senedi fiyatlarını da etkileyecebileceği belirtiliyor.

ntel, tarihinin en büyük zararını açıkladı: 16,6 milyar dolar! 1 gün önce eklendi

Endekste en kötü performans gösteren şirket oldu

Bir zamanlar çip üretiminde baskın güç olan Intel, son yıllarda üretim üstünlüğünü rakip TSMC'ye kaptırdı ve ChatGPT'nin sahibi OpenAI'ye yatırım yapmayı reddetmek gibi yanlış adımlar attıktan sonra üretken yapay zeka patlamasından yararlanamadı. Intel'in hisseleri bu yıl yüzde 54 düşerek endekste en kötü performans gösteren şirket oldu.

Intel'in 2023'teki geliri, Pat Gelsinger'ın CEO olarak göreve geldiği 2021'e göre neredeyse üçte bir oranında azalarak 54 milyar dolara geriledi. Analistler, Intel'in bu yıl 1986'dan bu yana ilk yıllık net zarar açıklamasını bekliyor. Şirketin değeri 30 yıl sonra ilk kez 100 milyar doların altına düştü. Nvidia ise 3,32 trilyon dolarlık değerlemeyle Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Nvidia, Dow Jones Endeksi'nde Intel'in yerini aldı!