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    Nvidia Drive Atlan ilk 1000TOPS araç yonga seti oldu

    Drive Atlan dört teker üzerine adeta bir veri merkezi kurarak sürücüsüz araç sistemlerinin en akıcı şekilde veri işlemesine yardımcı oluyor. Nvidia Drive Atlan neler sunuyor?
    13 Nisan 2021, 23:00 (17 sa.)
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    Haber Editörü
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    Nvidia Drive Atlan ilk 1000TOPS araç yonga seti oldu
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    Nvidia’nın sürücüsüz araç teknolojileri konusundaki çalışmaları neredeyse rakipsiz ve artık 4 teker üzerine bir veri merkezi oturtmuş durumda. GTC 2021 etkinliğinde ilk kez 1000 TOPS değerini geçebilen araç yonga seti tanıtıldı.

    Nvidia Drive Atlan neler sunuyor?

    Nvidia Drive platformu sürücüsüz araçların ihtiyacı olan tüm veri işleme ve yapay zeka yüklerini kaldırabilecek düzeyde donanımlar sunmak amacıyla kuruldu. Platformun ilk örneği Drive Xavier saniyede 30 trilyon işlem yapıyor ve bugün pek çok yarı otonom araç sistemlerinde yerini almış durumda.

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    Sonraki nesil Drive Orin ise 256TOPS değerine ulaşıyor ve gelecek yıl sahneye çıkacak. Henüz Orin sahneye çıkmadan Nvidia Drive Atlan yonga seti de resmiyet kazandı. Atlan ilk kez 1000TOPS değerini geçen araç yonga seti olma ünvanına sahip.

    Drive Atlan geniş bir ekosistemi birleştiren en zengin otonom sürüş platformu olarak değerlendiriliyor. Ağ ve depolama hizmetlerini güvenli bir ortam sunan BlueField veri işlem birimi – DPU kompleks yapay zeka işlemlerine destek oluyor.

    Özelleştirilebilir bir yapıda olan Drive Atlan bünyesinde ARM tabanlı Grace işlemcisi, grafik ve derin öğrenme hızlandırıcıları barındırıyor. Henüz teknik detayların olmadığı Drive Atlan en erken 2025 yılında kullanıma sunulacak.



    https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-unveils-nvidia-drive-atlan-an-ai-data-center-on-wheels-fornext-gen-autonomous-vehicles
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia sağlam alanlara yatırım yapıyor
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    elbette sensörlerden gelen verilerin oldukça hızlı bir şekilde işlenerek otonom araçlarda tepki almak gerekiyor. aracın beynine ne kadar veri giderse işlenen verinin de geri dönmesi o kadar gecikecektir.
    Bu tür sistemlerin deneysel anlamda okullara dağıtılması ve programlanmaları üzerine eğitimlerin verilmesi mantıklı bir yaklaşım olacaktır.
    Yanıtla +2
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    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    GuvenDMRK (Güven Demirok) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2045e kadar araçlar jetgiller in araçları kıvamına gelir.

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