Nvidia en küçük süper bilgisayarlardan birisini duyurdu

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Bugün yapay zekâ işlemleri her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Yapay zekâ algoritmaları çalıştırmak isteyen üreticiler veya platformlar için genelde iki seçenek bulunuyor. Yapay zekâ algoritmaları yoğunsa bulut altyapıları tercih ediliyor veya seyrekse mobil cihazlar gibi sistem üzerinde çalıştırılıyor.

Jetson Xavier NX özellikleri ve fiyatı

Bununla birlikte taşınabilir tıbbi cihazlar, küçük ticari robotlar, Drone modelleri, fabrika lojistikleri için akıllı sensörler, optik incelemeler, ağ güvenlik kameraları gibi sistemlerde yapay zekâ algoritmalarının yerel sunucu üzerinde çalışması gerekiyor. Buna da uç bilgisayar sistemleri adı veriliyor.

Ayrıca Bkz. "MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı"

Edge Computing de denen bu sektör için Nvidia’nın önemli ürünleri var. Geçtiğimiz hafta bu sektöre yönelik olarak dünyanın en küçük süper bilgisayarı duyuruldu. Jetson Xavier NX adındaki sistem uç sunucu sistemlerinde yapay zekâ işlerini üstlenecek. Üstelik çıplak modül bir kredi kartı büyüklüğünde.

Yeni sistemde 6 adet özelleştirilmiş ARM çekirdeğinden oluşan bir işlemci yer alıyor. Seviye 2 ön bellek 6MB iken Seviye 3 ön bellek de 4MB. Grafik tarafında Nvidia Volta tabanlı 384 CUDA çekirdeği ve 48 Tensor çekirdeği yer alıyor.

8GB 128-bit veri yoluna sahip LPDDR4X bellek 51.2GB/s bant genişliğine sahipken 2x 4K30fps video çözümü ve 2x 4K60fps şifreleme yapılabiliyor. 6 adede kadar CSI üzerinden 12 adede kadar ise MIPI CSI-2 üzerinden kamera bağlanabiliyor. Ubuntu destekleyen modül 2 adet NVDLA yapay zekâ yazılımı çalıştırıyor. Jetson Xavier NX modülü 10W enerji tüketiminde 14 TOPS, 15W enerji tüketiminde 21 TOPS yapay zekâ performansı sunuyor.

Jetson Xavier NX haricinde Jetson ailesi oldukça kalabalık. Jetson Nano, Jetson AGX Xavier ve Jetson TX2 serileri farklı sektörlerde pazar payı arıyor. Jetson Xavier NX için 399$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/260937/nvidia-announces-jetson-xavier-nx-smallest-supercomputer-for-ai-at-the-edge