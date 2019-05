Nvidia GeForce 260.99 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu.

GeForce GTX 580 modeli endüstri tarafından büyük bir merakla beklenen Nvidia cephesinde, yeni bir sürücü daha kullanıma sunuldu. WHQL sertifikasına sahip olan GeForce 260.99 sürücüsü, bazı oyunlarda performans artışı sağlarken aynı zamanda SLI profil güncellemeleri ve daha önce rapor edilen çeşitli sorunlara yönelik düzeltmeler içeriyor. GeForce 6 serisinden günümüze mevcut tüm ekran kartlarına ek olarak ION serisi entegre grafik birimlerine destek sunan sürücü, PhysX 9.10.0514 yazılımını da beraberinde getiriyor.

Nvidia'nın yaptığı açıklamalara göre yen sürücü, 260.89 serum numaralı bir önceki sürücüye gore Civilization V (SLI), Fallout 3, Final Fantasy XIV ve F1 2010 (DirectX 11) oyunlarında performans artışı sağlıyor. Need for Speed: Hot Pursuit, Star Wars: The Force Unleashed II ve Fallout: New Vegas oyunlarına SLI profil desteği getiren yeni sürücü, Fallout 3: New Vegas oyunu için anti-aliasing modu için uyumluluk geliştirme ve pek çok PC oyunu için Alt-Tab kombinasyonuna yönelik uyumluluk geliştirmeleri de içeriyor. Nvidia'nın WHQL sertifikalı GeForce 260.99 WHQL sürücü paketini indirmek için ilgili adres: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us