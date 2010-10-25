Nvidia GeForce 260.99 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu.

GeForce GTX 580 modeli endüstri tarafından büyük bir merakla beklenen Nvidia cephesinde, yeni bir sürücü daha kullanıma sunuldu. WHQL sertifikasına sahip olan GeForce 260.99 sürücüsü, bazı oyunlarda performans artışı sağlarken aynı zamanda SLI profil güncellemeleri ve daha önce rapor edilen çeşitli sorunlara yönelik düzeltmeler içeriyor. GeForce 6 serisinden günümüze mevcut tüm ekran kartlarına ek olarak ION serisi entegre grafik birimlerine destek sunan sürücü, PhysX 9.10.0514 yazılımını da beraberinde getiriyor.
Nvidia'nın yaptığı açıklamalara göre yen sürücü, 260.89 serum numaralı bir önceki sürücüye gore Civilization V (SLI), Fallout 3, Final Fantasy XIV ve F1 2010 (DirectX 11) oyunlarında performans artışı sağlıyor. Need for Speed: Hot Pursuit, Star Wars: The Force Unleashed II ve Fallout: New Vegas oyunlarına SLI profil desteği getiren yeni sürücü, Fallout 3: New Vegas oyunu için anti-aliasing modu için uyumluluk geliştirme ve pek çok PC oyunu için Alt-Tab kombinasyonuna yönelik uyumluluk geliştirmeleri de içeriyor. Nvidia'nın WHQL sertifikalı GeForce 260.99 WHQL sürücü paketini indirmek için ilgili adres: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
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Bunuda deniycem ama pek umutlu değilim şu ana kadar kullandığım en sağlam driver bu 197.45
@01myavuz
Vallahi söylemesen medal of honor'u silecektim hdd'den. Çok sağol vallahi :)
artı oalrak çok güzel destekler gelmiş
* Installs HD Audio driver to version 1.1.9.0.
* Includes PhysX System Software to version 9.10.0514.
* Supports the new GPU-accelerated features in Adobe CS5.
* Supports GPU-acceleration for smoother online HD videos with Adobe Flash 10.1. Learn more here.
* Supports the new version of MotionDSP's video enhancement software, vReveal, which adds support for HD output. NVIDIA customers can download a free version of vReveal that supports up to SD output here.
* Supports OpenCL 1.0 (Open Computing Language) for all GeForce 8-series and later GPUs.
* Supports OpenGL 3.3 for GeForce 8-series and later GPUs.
* Supports OpenGL 4.1 for GeForce 400 series GPUs.
* Supports single GPU and NVIDIA SLI technology* on DirectX 9 and OpenGL.
* Supports GPU overclocking and temperature monitoring by installing NVIDIA System Tools software.
* Users without US English operating systems can select their language and download the International driver here.
vav süper, incelemeyi güncellemem gerekecek o zaman
artık her hafta sonu yeni sürücü deniyecegiz galiba...
Yanıt:
Gelişme:
Yanıt:
Ha bir de...
Hiç değişmeyecek bu Nvidia...
Ekleme: Elbette sürücüyü indirip kullanacağım.