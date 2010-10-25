Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia GeForce 260.99 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu

8 yıl
24,5b
1
81
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GeForce GTX 580 modeli endüstri tarafından büyük bir merakla beklenen Nvidia cephesinde, yeni bir sürücü daha kullanıma sunuldu. WHQL sertifikasına sahip olan GeForce 260.99 sürücüsü, bazı oyunlarda performans artışı sağlarken aynı zamanda SLI profil güncellemeleri ve daha önce rapor edilen çeşitli sorunlara yönelik düzeltmeler içeriyor. GeForce 6 serisinden günümüze mevcut tüm ekran kartlarına ek olarak ION serisi entegre grafik birimlerine destek sunan sürücü, PhysX 9.10.0514 yazılımını da beraberinde getiriyor.

Nvidia'nın yaptığı açıklamalara göre yen sürücü, 260.89 serum numaralı bir önceki sürücüye gore Civilization V (SLI), Fallout 3, Final Fantasy XIV ve F1 2010 (DirectX 11) oyunlarında performans artışı sağlıyor. Need for Speed: Hot Pursuit, Star Wars: The Force Unleashed II ve Fallout: New Vegas oyunlarına SLI profil desteği getiren yeni sürücü, Fallout 3: New Vegas oyunu için anti-aliasing modu için uyumluluk geliştirme ve pek çok PC oyunu için Alt-Tab kombinasyonuna yönelik uyumluluk geliştirmeleri de içeriyor. Nvidia'nın WHQL sertifikalı GeForce 260.99 WHQL sürücü paketini indirmek için ilgili adres: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
İstan34bul 8 yıl
Wındows derecelendirme puanım 7.8di bu sürücüyle 7.6 ya düştü.Ama yeni yenidir daha iyidir birşey olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 8 yıl
265.90 driver var bunu kullanmayın artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
@ raiko 9000m series seççeksin sadece 9000 secersen hata verir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 8 yıl
ne zmaan 263.06 gelecek WHQL olarak resmi siteye ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatih4565 8 yıl
mafia 2 de bi değişiklik yok mu ya da gta 4 de ayrıca 197.45i mafia 2 de denedin mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaiKo 8 yıl
arkadaşlar 9700m gts mobilite ekran kartım var.İşletim sistemi windows 7 64 bit.Son kullandığım sürücü 258.96 idi. Dün bu driverı(260.99) indirip test edeyim dedim, ancak aşağıdaki gibi bir hata aldım.Bunun sebebi ne olabilir ? Bütün 260 serisini indirdim hiçbiri çalışmıyor
Extradan bilmeniz gereken, nvidia tools ile profil ayarlı o.c kullanıyorum. başka birşey de yok. Yardım ederseniz sevinirim.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JeFFreY.JeY 8 yıl
Ben hala 197.45 kullanıyorum. Ne zaman whql sürücü çıksa yükledim ama hep sf4 ve L4d2 de performans düşüşü oldu hemde farkedilir derecede.
Bunuda deniycem ama pek umutlu değilim şu ana kadar kullandığım en sağlam driver bu 197.45
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
piyanisteto 8 yıl
Bu sürücüyle menü çubuğundaki profil seçeneğini kaldırmışlar. Daha önce kaydettiğimiz profilleri nasıl yükleceğimize dair fikri olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkán 8 yıl
İndirip hemen yüklüyorum.. Yeni sürücünün performans testleri yapıldımı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 8 yıl
aha !!!!
@01myavuz
Vallahi söylemesen medal of honor'u silecektim hdd'den. Çok sağol vallahi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 8 yıl
Yeni sürücü Medal of Honor oyunundaki görünmeyen silah probleminide çözüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 8 yıl
Seni seviyorum nvidia nfs çıkmadan driveri çıkmış senden kralı yok usta

artı oalrak çok güzel destekler gelmiş


* Installs HD Audio driver to version 1.1.9.0.
* Includes PhysX System Software to version 9.10.0514.
* Supports the new GPU-accelerated features in Adobe CS5.
* Supports GPU-acceleration for smoother online HD videos with Adobe Flash 10.1. Learn more here.
* Supports the new version of MotionDSP's video enhancement software, vReveal, which adds support for HD output. NVIDIA customers can download a free version of vReveal that supports up to SD output here.
* Supports OpenCL 1.0 (Open Computing Language) for all GeForce 8-series and later GPUs.
* Supports OpenGL 3.3 for GeForce 8-series and later GPUs.
* Supports OpenGL 4.1 for GeForce 400 series GPUs.
* Supports single GPU and NVIDIA SLI technology* on DirectX 9 and OpenGL.
* Supports GPU overclocking and temperature monitoring by installing NVIDIA System Tools software.
* Users without US English operating systems can select their language and download the International driver here.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 8 yıl

01myavuz

Yeni sürücü Medal of Honor oyunundaki görünmeyen silah problemini de çözüyor.


vav süper, incelemeyi güncellemem gerekecek o zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 8 yıl
Mafia II ile ilgili bir optimizasyon göremedim. Hala DIRT2 oynuyoruz tamam da?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 8 yıl
Sürücüyü tam zamanında çıkarttılar. Fallout: New Vegas'ta HDR + AA aynı anda açıldığında oyunda beyaz nokta şeklinde artifactlar oluşuyordu. Söylenene göre düzelmiş, benim için harika bir haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
daha bir kaç gün önce 260.89u kurmuştum.. adamlar durdular durdular hafta bir sürücü çıkarıyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 8 yıl
Batuist

daha bir kaç gün önce 260.89u kurmuştum.. adamlar durdular durdular hafta bir sürücü çıkarıyorlar..


artık her hafta sonu yeni sürücü deniyecegiz galiba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
Gelişme:

AMD 22 Ekim'de HD6800 serisi kartlarını kullanıma sunuyor...


Yanıt:

Nvidia GeForce 260.89 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu.


Gelişme:

AMD 22 Ekim'de HD6800 serisi kartlarını kullanıma sundu...


Yanıt:

Nvidia GeForce 260.99 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu.


Ha bir de...

GeForce GTX 580 modeli endüstri tarafından büyük bir merakla bekleniyor...




Hiç değişmeyecek bu Nvidia...




Ekleme: Elbette sürücüyü indirip kullanacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24547 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nvidia ve
2 etiket daha sürücü geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu 8 yıl Gigabyte: USB 3.0 teknolojisinde pazar lideriyiz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim