Nvidia GeForce 560.81 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında önemli başarılara imza atan Nvidia, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise Nvidia GeForce 560.81 sürümlü sürücü güncellemesi yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

GeForce 560.81 sürücü güncellemesi yayında

Güncelleme notlarına göre GeForce 556.81 Game Ready Sürücüsü, geçtiğimi ay yayınlanan 560.70 sürücüsüne kıyasla küçük yenilikler içeriyor. Sürücü, Hunt: Showdown 1896 için performans iyileştirmeleri, DLSS 3 Frame Generation ve Reflex desteğine sahip. Ayrıca Chained Together, Dungeonborne, Once Human, Stormgate ve The First Descendant olmak üzere beş yeni oyun için NVIDIA uygulamasına ayar seçenekleri ekliyor.

Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 560.81 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready

Hunt: Showdown 1896

Genel hata düzeltmeleri

[GeForce Experience/NVIDIA Uygulaması] GPU kullanımı Performans katmanında %0'da takılı kalırsa, oyunlar takılma gösterebilir.

Aynı monitörlerde yenileme hızlarının tam aralığı mevcut değil.

NVIDIA Container yüksek CPU kullanımı gösteriyor.

Düzeltilen Oyun Hataları

[Farming Simulator 22] Oyun, 560.70 sürücüsüyle GeForce RTX 30/40 serisine yüklenirken çökebilir

