Nvidia uygulaması güncellendi: İşte yeni beta sürümde gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör NVIDIA, GeForce Experience yazılımının yerini kademeli olarak alan Nvidia uygulaması için yeni bir güncelleme duyurdu. Uygulama, görüntü ayarları, RTX Video denetimleri, uygulama sıralama, diğer ülkelerdeki kullanıcılar için uygulama çevirileri gibi ek özellikler için destek içeren yeni bir güncelleme aldı.

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NVIDIA uygulamasına gelen yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Yeni güncelleme, RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR’ı kontrol etme seçenekleri ve TV'ler veya monitörler için çözünürlüğü, yenileme hızını ve ekran yönlerini ayarlama yöntemleri içeriyor. Nvidia, G-Sync, Surround seçenekleri, özel çözünürlükler ve çoklu monitör desteği gibi daha fazla özellik yakında ekleneceğini söyledi.

Kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak, NVIDIA, büyük oyun kütüphanelerine sahip oyuncular için Grafik Sekmesi'ni yeni filtreleme ve sıralama özellikleriyle geliştirdi. Ek olarak, yeni dil değiştirme seçenekleri eklendi ve kaplama güncellemesi artık CPU kullanımını, gecikmeyi ve tam GPU bilgilerini gösterecek.

NVIDIA ayrıca ChatRTX'i kurulum için kullanılabilir bir modül olarak uygulamaya entegre ediyor. Broadcast ve Görüntü Karşılaştırma Analiz Araçları (ICAT) aracı gibi diğer özellikler zaten mevcut ancak bunlar uygulama yükleyicisinin bir parçası değil.

Nvidia uygulamasının beta sürümü, GTX 800 serisi veya daha yeni ekran kartlı bir Windows 10/11 PC gerektiriyor. Ayrıca Nvidia GeForce 551.52 veya daha yeni sürücülerin kurulmuş olması gerekiyor.

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