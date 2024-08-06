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    Nvidia uygulaması güncellendi: İşte yeni beta sürümde gelen yenilikler

    Nvidia, GeForce Experience, Nvidia Denetim Masası ve RTX Experience'ı birleştirmeyi amaçlayan yeni programını güncelledi. İşte Nvidia uygulamasına gelen yenilikler:
    nvidia uygulaması güncellendi işte yeni gelen özellikler Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, GeForce Experience yazılımının yerini kademeli olarak alan Nvidia uygulaması için yeni bir güncelleme duyurdu. Uygulama, görüntü ayarları, RTX Video denetimleri, uygulama sıralama, diğer ülkelerdeki kullanıcılar için uygulama çevirileri gibi ek özellikler için destek içeren yeni bir güncelleme aldı.

    NVIDIA uygulamasına gelen yeni özellikler

    nvidia app yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Yeni güncelleme, RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR’ı kontrol etme seçenekleri ve TV'ler veya monitörler için çözünürlüğü, yenileme hızını ve ekran yönlerini ayarlama yöntemleri içeriyor. Nvidia, G-Sync, Surround seçenekleri, özel çözünürlükler ve çoklu monitör desteği gibi daha fazla özellik yakında ekleneceğini söyledi.

    Kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak, NVIDIA, büyük oyun kütüphanelerine sahip oyuncular için Grafik Sekmesi'ni yeni filtreleme ve sıralama özellikleriyle geliştirdi. Ek olarak, yeni dil değiştirme seçenekleri eklendi ve kaplama güncellemesi artık CPU kullanımını, gecikmeyi ve tam GPU bilgilerini gösterecek.

    NVIDIA ayrıca ChatRTX'i kurulum için kullanılabilir bir modül olarak uygulamaya entegre ediyor. Broadcast ve Görüntü Karşılaştırma Analiz Araçları (ICAT) aracı gibi diğer özellikler zaten mevcut ancak bunlar uygulama yükleyicisinin bir parçası değil.

    Nvidia uygulamasının beta sürümü, GTX 800 serisi veya daha yeni ekran kartlı bir Windows 10/11 PC gerektiriyor. Ayrıca Nvidia GeForce 551.52 veya daha yeni sürücülerin kurulmuş olması gerekiyor.

    Kaynakça https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-app-beta-update-rtx-vsr-hdr-controls-and-more/ https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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