Nvidia GeForce GTX 1660 Super resmiyet kazandı

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Nvidia’nın orta seviyede AMD Navi ekran kartlarının karşısına çıkaracağı yeni GeForce GTX 1660 Super ekran kartı resmiyet kazandı. Nvidia, yeni kartı ile ilgili teknik bilgileri teknoloji basını ile paylaştı.

GeForce GTX 1660 Super özellikleri ve fiyatı

Bilindiği üzere Super etiketi ile olarak RTX serisi ile başlamıştı. Henüz piyasaya çıkmış olmasına rağmen RTX serisinin Super versiyonlar ile güncellenmesi biraz eleştirilmişti. Bahar aylarında piyasaya çıkan GTX 16xx serisi de kısa bir süre sonra güncellenmiş oldu.

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TU116-300 grafik birimini temel alan GeForce GTX 1660 Super ekran kartında 1408 CUDA çekirdeği yer alıyor. 1785MHz seviyesine çıkabilen ekran kartının en önemli avantajı 14Gbps 6GB GDDR6 bellek. 192-bit veri yoluna sahip bellek 336GB/s bant genişliği ile serisinde tepe seviyeye yerleşiyor. TDP değeri ise 120W.

Bant genişliği tepe seviyede olsa da performans anlamında GeForce GTX 1660 Super ekran kartını GTX 1660 Ti ve GTX 1660 arasında göreceğiz. Nvidia yeni ekran kartı için 229$ fiyat etiketi belirlemiş. Bu haliyle GTX 1660 Ti ekran kartını biraz kesecek gibi görünüyor. 29 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak ekran kartı için özelleştirilmiş modeller de olacak.

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https://videocardz.com/82324/nvidia-geforce-gtx-1660-super-launches-october-29th-for-229-usd