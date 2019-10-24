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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia GeForce GTX 1660 Super resmiyet kazandı

    Bir süredir merakla beklenen Nvidia GeForce GTX 1660 Super ekran kartı firma tarafından da onaylandı. Ay sonunda piyasaya çıkacak ekran kartı için hazırlıklar tamam.
    2 gün
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia GeForce GTX 1660 Super resmiyet kazandı
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    Nvidia’nın orta seviyede AMD Navi ekran kartlarının karşısına çıkaracağı yeni GeForce GTX 1660 Super ekran kartı resmiyet kazandı. Nvidia, yeni kartı ile ilgili teknik bilgileri teknoloji basını ile paylaştı.

    GeForce GTX 1660 Super özellikleri ve fiyatı

    Bilindiği üzere Super etiketi ile olarak RTX serisi ile başlamıştı. Henüz piyasaya çıkmış olmasına rağmen RTX serisinin Super versiyonlar ile güncellenmesi biraz eleştirilmişti. Bahar aylarında piyasaya çıkan GTX 16xx serisi de kısa bir süre sonra güncellenmiş oldu.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    TU116-300 grafik birimini temel alan GeForce GTX 1660 Super ekran kartında 1408 CUDA çekirdeği yer alıyor. 1785MHz seviyesine çıkabilen ekran kartının en önemli avantajı 14Gbps 6GB GDDR6 bellek. 192-bit veri yoluna sahip bellek 336GB/s bant genişliği ile serisinde tepe seviyeye yerleşiyor. TDP değeri ise 120W.

    Bant genişliği tepe seviyede olsa da performans anlamında GeForce GTX 1660 Super ekran kartını GTX 1660 Ti ve GTX 1660 arasında göreceğiz. Nvidia yeni ekran kartı için 229$ fiyat etiketi belirlemiş. Bu haliyle GTX 1660 Ti ekran kartını biraz kesecek gibi görünüyor. 29 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak ekran kartı için özelleştirilmiş modeller de olacak.

    Nvidia GeForce GTX 1660 Super resmiyet kazandı
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    https://videocardz.com/82324/nvidia-geforce-gtx-1660-super-launches-october-29th-for-229-usd Yorum Yaz
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    estrofem 2 gün en beğenilen Ceann Capall
    Performans konusunda haklısınız ama bir de şu var; 225 watt güç tüketimine (Tdp) karşı 120 watt güç tüketimi. Nvidia daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Daha az ısınır.
    Performans konusunda haklısınız ama bir de şu var; 225 watt güç tüketimine (Tdp) karşı 120 watt güç tüketimi. Nvidia daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Dah...
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    DH Misafiri 1 gün
    Hayır hala sıcaklık TDP diyenleri anlamıyorum bilgisayar camiasında 5 aydır olan kişi yok TDP yok sıcaklık diyor. Sıcaklık , ömrü , KISALTMAZ
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    DARTH_BLACK 2 gün
    oyun için değilde after efects ve premier için render odaklı almayı düşünüyorum.Yetermi acaba i7 4770k ve16gb ddr3 ile?
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    ruzgarnufel 2 gün
    Abi ne mıncıkladınız bu 1060ı ya
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    al-ozaria 2 gün
    İdeal fiyat/performans oyun bilgisayarı kartı. Şimdi buna sahip dizüstüler de 6500 tl bandından piyasaya çıksa güzel olur. Piyasa 1050 ve 1650 türevlerine sahip çakma oyun dizüstülerinden biraz da olsa temizlenirdi.


    Nvidia açısından genel kullanımlı kartlar 40'da biter. Oyuncu vb. amaçlı kartlar 60'da başlar. Günümüzde 50'ler (özellikle 1650) büyük parekendeci ve teknoloji firmalarının müşteriyi söğüşleme serisidir.


    Kanıtı: Casper, Vatan, Teknosa'ya ... gidin size en çok satmaya çalışacakları, en çok sözde kampanya olan modeller xx50'li elde kalmış dizüstülerdir.
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    sis651 2 gün al-ozaria
    Haklısın da, aynı fiyata 1060'lı bir şeyler satsalar, biz de onu alırdık zaten. 1050Ti'lı bile olsa fiyatlar acaip. Bir de 1050ti da nasıl bir kartsa dizüstünü iki yaz önce aldım, hala bu kartla satılan sözde oyuncu aletleri var. Tamam, kart her şeyi iyi kötü oynatıyor ama biraz yeni bir şeyi oynatamayacak zaten.
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    Musty3535123 2 gün
    900 e 2. el 1060 aldım geçtim. teknolojiye para baymam. bikaç seneyede 2. el 2060 vs alırım.
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    AtiMX4 2 gün
    1660ti ile aynı performansta.
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    Patren 2 gün
    Bide 1660 ti super çıkar iyice çarman çorman oldu seri.
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    Spider_hip 2 gün
    Valla Nvidia'nın kartları artık karman çorman oldu. 10xx serisi, 16xx serisi 2xxx serisi, bunları ti leri, super leri. Hatta önceki 9xx serisi bile dahil edilebilir. 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık aynı güçte rahat 4 versiyon kartları var.
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    Ceann Capall 2 gün
    Yani fiyat pahalı yinede 1.700 - 1.800 TL bandında gelecek ise ben olsam biraz üzerine koyar rx 5700 referans tasarımını alır geçerim 2.200 TL civarı biraz daha düşebilir. Arada bariz uçurum var.
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    estrofem 2 gün Ceann Capall
    Performans konusunda haklısınız ama bir de şu var; 225 watt güç tüketimine (Tdp) karşı 120 watt güç tüketimi. Nvidia daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Daha az ısınır.
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    ibra012 2 gün
    1300 liraya denk geliyor vergili ne kadar olur 1700 mu ?
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    _Dominic_Toretto_ 2 gün ibra012
    Düz 1660'tan 10 Dolar pahalı çıkıyor. 219 Dolar'dı 1660'ın resmi fiyatı.

    Düz 1660 bizde 1600+ civarından başlıyor. Bunun da en fazla o civarlarda olması gerek. Ama pek sanmıyorum öyle olacağını.

    Bizim tedarikçiler/satıcılar bunu pek yapmaz.
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