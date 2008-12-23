Nvidia: GeForce GTX 285, GTX 280'den %10 daha hızlı

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Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli görücüye çıkan Nvidia, tek grafik işlemcili ekran kartı arenasında GeForce GTX 285 modeliyle performans iddiasını devam ettirecek. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, gün ışığına çıkan yeni dökümanlara göre yerini alacağı GeForce GTX 280 modelinden %10'a varan oranda daha hızlı olacak.

Nvidia'nın GeForce GTX 2x5 modelleri bir açıdan AMD'nin Phenom II işlemcilerine benziyor. Zira grafik işlemci mimarisinde değişikliğe gitmeyen Nvidia, 55nm üretim teknolojisine geçiş yaparak nanometrik ilerlemenin sağlayacağı faydaları ATi ile giriştiği sıkı mücadelede önemli argümanlar olarak kullanmayı hedefliyor. 8 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen yeni model arttırılmış saat hızlarıyla gelecek.

Gün ışığına çıkan dökümanda GeForce GTX 285 yerini alacağı GeForce GTX 280 modeliyle mukayese ediliyor. Crysis Warhead, Call of Duty: World at War, ve FarCry 2 gibi oyunlara yer verilen testlerde 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 285 modelinin arttırılan saat hızlarının da etkisi ile GeForce GTX 280 modelinden %10+ daha hızlı olduğu ifade ediliyor üstelik bunu daha düşük güç tüketimiyle başarıyor.

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 285'in ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi 183 watt civarında olacak yani satılmakta olan mevcut GeForce GTX 280 modelinden yaklaşık 53 watt daha düşük. Mevcut modele göre hız aşırtma açısından da daha iddialı olması beklenen GeForce GTX 285, 512-bit bellek veri yolu, 1GB GDDR3 bellek ve 240x paralle işlemci gibi detaylara sahip olacak ve Ocak ayında kullanıma sunulacak.

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