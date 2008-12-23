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Nvidia: GeForce GTX 285, GTX 280'den %10 daha hızlı

10 yıl
15,1b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: GeForce GTX 285, GTX 280'den %10 daha hızlı
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Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli görücüye çıkan Nvidia, tek grafik işlemcili ekran kartı arenasında GeForce GTX 285 modeliyle performans iddiasını devam ettirecek. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, gün ışığına çıkan yeni dökümanlara göre yerini alacağı GeForce GTX 280 modelinden %10'a varan oranda daha hızlı olacak.

Nvidia'nın GeForce GTX 2x5 modelleri bir açıdan AMD'nin Phenom II işlemcilerine benziyor. Zira grafik işlemci mimarisinde değişikliğe gitmeyen Nvidia, 55nm üretim teknolojisine geçiş yaparak nanometrik ilerlemenin sağlayacağı faydaları ATi ile giriştiği sıkı mücadelede önemli argümanlar olarak kullanmayı hedefliyor. 8 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen yeni model arttırılmış saat hızlarıyla gelecek.

Gün ışığına çıkan dökümanda GeForce GTX 285 yerini alacağı GeForce GTX 280 modeliyle mukayese ediliyor. Crysis Warhead, Call of Duty: World at War, ve FarCry 2 gibi oyunlara yer verilen testlerde 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 285 modelinin arttırılan saat hızlarının da etkisi ile GeForce GTX 280 modelinden %10+ daha hızlı olduğu ifade ediliyor üstelik bunu daha düşük güç tüketimiyle başarıyor.

Açıklanan bilgilere göre GeForce GTX 285'in ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi 183 watt civarında olacak yani satılmakta olan mevcut GeForce GTX 280 modelinden yaklaşık 53 watt daha düşük. Mevcut modele göre hız aşırtma açısından da daha iddialı olması beklenen GeForce GTX 285, 512-bit bellek veri yolu, 1GB GDDR3 bellek ve 240x paralle işlemci gibi detaylara sahip olacak ve Ocak ayında kullanıma sunulacak.

Nvidia: GeForce GTX 285, GTX 280'den %10 daha hızlı
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dogan23 10 yıl
200 serisinde fiyatlar çok pahalı. Düşmesi lazım artık. Çok da başarılı bir seri değil.
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nixniz 10 yıl
1 çekirdek daha koydular yüzde 10 mu artti MAHUAHHA

Bune ya :)
dalga geçio olmalılar hauhahuha

fiyata göre hesaplarsak o yüzde 10 luk kısım bi 4850 yapar muhtemel :) CF yaparız bizde yüzde 50 FArk yapar mahhauhahaha
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natcenk 10 yıl
StreamRolleR söylsene hd4870 ftx260 dan daha iyi bir kart. ama nedense gtx 260 2 katı fiyat. hd4870 varken gidip niye gtx280 lere güzel yorum yapılsın. ama diyorsun ki gtx 285 h in fiyatı 350 usd seviyelerinde olacak o zman eyvallah nvidia iyi işi yapmış derim. ama şuan için ATI. "ATI alan Üsküdar'ı geçti."
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
8800GT hala çok performanslı bi ekran kartı gülegüle demek için erken gerçi ben satıp 4870 aldım :D
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StreamRolleR 10 yıl
piyasa atici kaynadığı sürece dh deki nvidia yorumlarına olumlu şeyler yazılmaz ya kıskançlık yada aticilik beğenmeyen almaz burda alıcakların kafalarını bulandırma saçma sapan yorumlarla gtx300 lanse edilirse görürüm sizi
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coupant 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

piyasa atici kaynadığı sürece dh deki nvidia yorumlarına olumlu şeyler yazılmaz ya kıskançlık yada aticilik beğenmeyen almaz burda alıcakların kafalarını bulandırma saçma sapan yorumlarla gtx300 lanse edilirse görürüm sizi



kime hitaben yazdın bunları
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enrique 10 yıl
fiyatı uygun olursa 8800GT den buna geçeceğim artık.
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hserdark 10 yıl
İyi oldu, zaten performans artışı fazla beklenmiyordu, asıl bundan sonraki seri bomba olacak. Nisan veya Haziran'da bekliyorum yeni seriyi. GTX280 ile 6-7 ay daha devam o zaman.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bide oc çekeriz %20 olur
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

bide oc çekeriz %20 olur

wallahi o.c. çekmeye gelmio bu kartlar
hemen sapıtı veriyorlar inşallah bu yeni gpu lar daha iyidir
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espada1 10 yıl
Yazık cidden yazık...Bol ürün olması iyide boş ürün olması iyi değil..Böyle böyle bulanıyor ortalık.Bilmeyenlerde gidip alınca seviniyor gariplerim...Fiyatı adam gibi çıkarsalar zaten millet seve seve alırda böyle saçma sapan fiyatlarla gelince komedi oluyor bu kartlar hadi hayırlısı....
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mamad 10 yıl
Fiyatlar biraz daha düşecek demek ki.


Ama gtx280'in fiyatını daha fazla düşüremez nvidia. Zaten üretimi pahalıya mal oluyo diye bas bas bağırıyordu.
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fss1403 10 yıl
Ya ne kadar mantıksız yorumlar Allah'ım yaa adamlar zaten yeni seri çıkarmıyorki, %10 bile çok mimari aynı birimler aynı. Adamlar belliki maliyetleri kısmak için yapmış. Beğenmiyorsanız almassınız.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
puahaha %10 daha hızlıymış
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my_sweet_shadow 10 yıl
anlayamadığım şey nasıl bir testtir nasıl bir mantıktır aynı test 295te de var neden gtx280 her testte aynı sonucu vermiş her oyunda aynı performansı veren bir kartsa hemen gidip alıcam 280 kötü de olsa alıcam bu ne abi? saçma sapan test
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coupant 10 yıl
Orjinalden alıntı: my_sweet_shadow

anlayamadığım şey nasıl bir testtir nasıl bir mantıktır aynı test 295te de var neden gtx280 her testte aynı sonucu vermiş her oyunda aynı performansı veren bir kartsa hemen gidip alıcam 280 kötü de olsa alıcam bu ne abi? saçma sapan test



hocam mesela saniyede bir kart 10 fps alsın diğeri 15 fps alsın. 10 fps alanı 1 kabul edersen diğeri 1,5 eder.

başka oyunda, 1. kart 12 fps alsın 2. kart 12,5 fps alsın. 12 fps alanı 1 kabul edersen diğeri 1,04 eder.

ORAN ORANTI
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COMMODORE64 10 yıl
Düşmez gtx285 gelince gtx280 bye bye deriz
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coupant 10 yıl
8800 GT'lere
diyemedik. Hala satan yerler var.
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