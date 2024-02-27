Tam Boyutta Gör Nvidia’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now, yakında ücretsiz paketinde reklam göstermeye başlayacak. Yurtdışında 1 saat Türkiye’de ise 30 dakikalık oturum süresi sunan ücretsiz plan sunan bu paket 28 Şubat tarihinden itibaren reklam destekli olacak. Bu reklamlar ücretli sürümler için geçerli olmayacak ve aktarılanlara göre oyun esnasında gösterilmeyecek.

GeForce Now’a reklam geliyor

Nvidia sözcüsü Stephanie Ngo, "Ücretsiz kullanıcılar bir oyun oturumuna başlamak için sırada beklerken iki dakikaya kadar reklam görmeye başlayacaklar" diyor. Dolayısıyla reklamların en fazla 2 dakika uzunluğunda olacağı ve sadece bekleme esnasında gösterileceğini anlıyoruz. Nvidia’ya göre bu hamle ücretsiz hizmetin maliyetini karşılamaya yardımcı olacak ve nihayetinde kullanıcıların bekleme süresini azaltacak.

Nvidia, kısa bir süre içerisinde ücretsiz paketi kullananlara bilgilendirme e-postası gönderecek. Bununla birlikte GeForce Now’ı Türkiye’de denemek istiyorsanız birkaç seçeneğiniz bulunuyor. Ücretsiz plan sadece 30 dakika oturum süresi (Bir gün içerisinde dilediğiniz kadar oturum açabilirsiniz) sağlarken Haftalık paket 4 saatlik oturum süresi ve Premium paket ise 6 saatlik oturum süresi veriyor. Fiyatlandırma ise aşağıdaki gibi:

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GeForce Now Haftalık Paket:

1 Haftalık Paket - 240 TL

GeForce Now PREMIUM paket:

1 Aylık Premium Paket - 340 TL/ay

3 Aylık Premium Paket - 800 TL/ay

6 Aylık Premium Paket - 1.580 TL/ay

12 Aylık Premium Paket - 2.880 TL/ay

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Nvidia GeForce Now yakında reklam göstermeye başlayacak