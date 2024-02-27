Nvidia GeForce Now yakında reklam göstermeye başlayacak

GeForce Now’a reklam geliyor
Nvidia sözcüsü Stephanie Ngo, "Ücretsiz kullanıcılar bir oyun oturumuna başlamak için sırada beklerken iki dakikaya kadar reklam görmeye başlayacaklar" diyor. Dolayısıyla reklamların en fazla 2 dakika uzunluğunda olacağı ve sadece bekleme esnasında gösterileceğini anlıyoruz. Nvidia’ya göre bu hamle ücretsiz hizmetin maliyetini karşılamaya yardımcı olacak ve nihayetinde kullanıcıların bekleme süresini azaltacak.
Nvidia, kısa bir süre içerisinde ücretsiz paketi kullananlara bilgilendirme e-postası gönderecek. Bununla birlikte GeForce Now’ı Türkiye’de denemek istiyorsanız birkaç seçeneğiniz bulunuyor. Ücretsiz plan sadece 30 dakika oturum süresi (Bir gün içerisinde dilediğiniz kadar oturum açabilirsiniz) sağlarken Haftalık paket 4 saatlik oturum süresi ve Premium paket ise 6 saatlik oturum süresi veriyor. Fiyatlandırma ise aşağıdaki gibi:
GeForce Now Haftalık Paket:
- 1 Haftalık Paket - 240 TL
GeForce Now PREMIUM paket:
- 1 Aylık Premium Paket - 340 TL/ay
- 3 Aylık Premium Paket - 800 TL/ay
- 6 Aylık Premium Paket - 1.580 TL/ay
- 12 Aylık Premium Paket - 2.880 TL/ay
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.