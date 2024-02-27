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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce Now yakında reklam göstermeye başlayacak

    Nvidia’nın ücretsiz GeForce Now paketi yakında reklam göstermeye başlayacak. Yapılan açıklamaya göre reklamlar iki dakika uzunluğa kadar çıkabilecek ancak oyun sırasında gösterilmeyecek.
    Nvidia GeForce Now yakında reklam göstermeye başlayacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now, yakında ücretsiz paketinde reklam göstermeye başlayacak. Yurtdışında 1 saat Türkiye’de ise 30 dakikalık oturum süresi sunan ücretsiz plan sunan bu paket 28 Şubat tarihinden itibaren reklam destekli olacak. Bu reklamlar ücretli sürümler için geçerli olmayacak ve aktarılanlara göre oyun esnasında gösterilmeyecek.

    GeForce Now’a reklam geliyor

    Nvidia sözcüsü Stephanie Ngo, "Ücretsiz kullanıcılar bir oyun oturumuna başlamak için sırada beklerken iki dakikaya kadar reklam görmeye başlayacaklar" diyor. Dolayısıyla reklamların en fazla 2 dakika uzunluğunda olacağı ve sadece bekleme esnasında gösterileceğini anlıyoruz. Nvidia’ya göre bu hamle ücretsiz hizmetin maliyetini karşılamaya yardımcı olacak ve nihayetinde kullanıcıların bekleme süresini azaltacak.

    Nvidia, kısa bir süre içerisinde ücretsiz paketi kullananlara bilgilendirme e-postası gönderecek. Bununla birlikte GeForce Now’ı Türkiye’de denemek istiyorsanız birkaç seçeneğiniz bulunuyor. Ücretsiz plan sadece 30 dakika oturum süresi (Bir gün içerisinde dilediğiniz kadar oturum açabilirsiniz) sağlarken Haftalık paket 4 saatlik oturum süresi ve Premium paket ise 6 saatlik oturum süresi veriyor. Fiyatlandırma ise aşağıdaki gibi:

    Nvidia GeForce Now yakında reklam göstermeye başlayacak Tam Boyutta Gör

    GeForce Now Haftalık Paket:

    • 1 Haftalık Paket - 240 TL

    GeForce Now PREMIUM paket:

    • 1 Aylık Premium Paket - 340 TL/ay
    • 3 Aylık Premium Paket - 800 TL/ay
    • 6 Aylık Premium Paket - 1.580 TL/ay
    • 12 Aylık Premium Paket - 2.880 TL/ay
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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