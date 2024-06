GeForce Now, Xbox Game Pass servisine entegre ediliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Activision Blizzard’ı satın almak isteyen Microsoft, birçok hükümet tarafından soruşturma altına alınmıştı ve dava edilmişti. Satın alımı tamamlamak isteyen firma, özellikle bulut tabanlı oyun servislerinde rekabete izin verecek adımlar atmaya karar vermişti. Bu doğrultuda Microsoft, PC Game Pass yapımlarını GeForce Now sistemine getirmek için NVIDIA ile iş birliği yapmıştı. Yeni ortaya görseller, bu iş birliğinin yakında daha da büyüyebileceğini gösteriyor.

GeForce Now servisi Xbox konsollarına mı geliyor?

Geçtiğimiz aylarda Xbox, PC Game Pass kullanıcılarının GeForce Now üzerinden birçok oyuna erişebilmesine izin vermişti. Ortaya çıkan yeni görseller, NVIDIA ile olan ortaklığın yakında konsollara da açılabileceğini gösteriyor. Birçok kullanıcı; Xbox konsollarından Street Fighter 6, Resident Evil Village ve Call of Duty Warzone gibi oyunları GeForce Now ile oynama seçeneğini gördüklerini bildirdi. Bu da demek oluyor ki Microsoft, yakında Xbox konsolları üzerinden GeForce Now servisine erişim seçeneği sunacak.

Tam Boyutta Gör NVIDIA ile Microsoft başarılı bir ortaklığa imza atsa da GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming, rakip platformlar olmaya devam ediyor. GeForce Now servisi RTX ekran kartlarından güç alıp 4K çözünürlük, HDR video akışı ve 240FPS gibi özelliklere yer verirken Microsoft’un servisi Xbox Series X konsollarından güç almaya ve FHD çözünürlüklü 60FPS akış sunmaya devam ediyor. Bu nedenle ortaya çıkan yeni GeForce Now seçeneği, NVIDIA’nın işine yarayacak bir pazarlama taktiği gibi görünüyor. Yeni ortaya çıkan görseller hakkında Microsoft veya NVIDIA herhangi bir açıklama yapmadı ancak görseller, yakında Xbox Cloud Gaming servisine yeni özellikler eklenebileceğini gösteriyor.

GeForce Now ve Xbox Game Pass ortaklığı büyüyor