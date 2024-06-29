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    Anlık Bildirim

    GeForce Now, Xbox Game Pass servisine entegre ediliyor

    Dünyanın en büyük oyun akışı servisleri güçlerini birleştiriyor. İddialara göre NVIDIA’nın GeForce Now sistemi, Xbox konsollarına ve Xbox Cloud platformuna entegre ediliyor.
    Resident Evil Village - Xbox Mağazası Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Activision Blizzard’ı satın almak isteyen Microsoft, birçok hükümet tarafından soruşturma altına alınmıştı ve dava edilmişti. Satın alımı tamamlamak isteyen firma, özellikle bulut tabanlı oyun servislerinde rekabete izin verecek adımlar atmaya karar vermişti. Bu doğrultuda Microsoft, PC Game Pass yapımlarını GeForce Now sistemine getirmek için NVIDIA ile iş birliği yapmıştı. Yeni ortaya görseller, bu iş birliğinin yakında daha da büyüyebileceğini gösteriyor.

    GeForce Now servisi Xbox konsollarına mı geliyor?

    Geçtiğimiz aylarda Xbox, PC Game Pass kullanıcılarının GeForce Now üzerinden birçok oyuna erişebilmesine izin vermişti. Ortaya çıkan yeni görseller, NVIDIA ile olan ortaklığın yakında konsollara da açılabileceğini gösteriyor. Birçok kullanıcı; Xbox konsollarından Street Fighter 6, Resident Evil Village ve Call of Duty Warzone gibi oyunları GeForce Now ile oynama seçeneğini gördüklerini bildirdi. Bu da demek oluyor ki Microsoft, yakında Xbox konsolları üzerinden GeForce Now servisine erişim seçeneği sunacak.

    Street Fighter 6 - GeForce Now Tam Boyutta Gör
    NVIDIA ile Microsoft başarılı bir ortaklığa imza atsa da GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming, rakip platformlar olmaya devam ediyor. GeForce Now servisi RTX ekran kartlarından güç alıp 4K çözünürlük, HDR video akışı ve 240FPS gibi özelliklere yer verirken Microsoft’un servisi Xbox Series X konsollarından güç almaya ve FHD çözünürlüklü 60FPS akış sunmaya devam ediyor. Bu nedenle ortaya çıkan yeni GeForce Now seçeneği, NVIDIA’nın işine yarayacak bir pazarlama taktiği gibi görünüyor. Yeni ortaya çıkan görseller hakkında Microsoft veya NVIDIA herhangi bir açıklama yapmadı ancak görseller, yakında Xbox Cloud Gaming servisine yeni özellikler eklenebileceğini gösteriyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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