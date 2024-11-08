Nvidia duyurdu: GeForce Now'da oyun süresine sınırlama geliyor!

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Tam Boyutta Gör Nvidia, bulut oyun hizmeti GeForce Now için büyük değişiklikler duyurdu. Şirket, 1 Ocak 2025'te başlayarak yeni Performans veya Ultimate GeForce Now üyeleri için aylık 100 saat oyun süresi sınırının geleceğini söyledi.

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Nvidia GeForce Now'a aylık 100 saat sınırı!

Nvidia, ücretli abonelerin ezici çoğunluğunun ayda 100 saati asla aşmadığını belirterek “Bu sınır, genellikle bu zaman dilimi içinde hizmetin tadını çıkaran üyelerin %94’ünü rahatlıkla karşılıyor” diyor. Şirket, oyun süresini sınırlamanın daha kısa kuyrukta bekleme süresiyle birlikte olağanüstü kalite ve hız sunmasını sağlayacağını söylüyor.

Performance (eski adıyla Priority paketi) ve Ultimate aboneleri, Ocak 2025'ten itibaren ayda 100 saat oyun oynama hakkı elde edecek. Kullanılmayan 15 saate kadar oyun süresi bir sonraki aya devredilecek. Performans aboneleri 2.99 dolara 15 ek saat satın alabilirken, Ultimate aboneleri 5.99 dolara 15 ek saat satın alabilecek. 31 Aralık 2024 itibarıyla ücretli üyeliği olan mevcut GeForce NOW aboneleri, Ocak 2026'ya kadar sınırsız oyun süresine sahip olmaya devam edecek.

GeForce Now Türkiye’de Basic (ücretsiz), Premium ve Süreli Premium paketleri sunuyor. Bu değişikliğin Türkiye’deki kullanıcıları ne zaman etkileyeceği bilinmiyor.

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GeForce Now'da oyun süresine sınırlama geliyor