Nvidia duyurdu: GeForce Now'da oyun süresine sınırlama geliyor!

Nvidia GeForce Now'a aylık 100 saat sınırı!
Nvidia, ücretli abonelerin ezici çoğunluğunun ayda 100 saati asla aşmadığını belirterek “Bu sınır, genellikle bu zaman dilimi içinde hizmetin tadını çıkaran üyelerin %94’ünü rahatlıkla karşılıyor” diyor. Şirket, oyun süresini sınırlamanın daha kısa kuyrukta bekleme süresiyle birlikte olağanüstü kalite ve hız sunmasını sağlayacağını söylüyor.
Performance (eski adıyla Priority paketi) ve Ultimate aboneleri, Ocak 2025'ten itibaren ayda 100 saat oyun oynama hakkı elde edecek. Kullanılmayan 15 saate kadar oyun süresi bir sonraki aya devredilecek. Performans aboneleri 2.99 dolara 15 ek saat satın alabilirken, Ultimate aboneleri 5.99 dolara 15 ek saat satın alabilecek. 31 Aralık 2024 itibarıyla ücretli üyeliği olan mevcut GeForce NOW aboneleri, Ocak 2026'ya kadar sınırsız oyun süresine sahip olmaya devam edecek.
GeForce Now Türkiye’de Basic (ücretsiz), Premium ve Süreli Premium paketleri sunuyor. Bu değişikliğin Türkiye’deki kullanıcıları ne zaman etkileyeceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über