GeForce Now “Cloud G-Sync” özelliğine kavuştu: Ne işe yarayacak?

GeForce Now Cloud G-Sync özelliği çıktı
Nvidia'nın bulut tabanlı G-Sync çözümü, sistem gecikmesini azaltmak için Reflex teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Değişken yenileme hızı özelliği ise GeForce Now uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Uygulama, monitöre hangi yenileme hızında çalışması gerektiğini mevcut oyun içi kare hızına göre bildiriyor. Bu sayede oyunlarda daha akıcı bir deneyim oyuncuya sağlanmış olunuyor.
Elbette Cloud G-Sync’i kullanabilmek için 60 Hz'den yüksek yenileme hızına ve Nvidia G-SYNC, AMD FreeSync veya Apple'ın ProMotion'ı gibi değişken yenileme hızı (VRR) teknolojisini destekleyen monitöre de sahip olmak gerekiyor. Buna ek olarak, GTX 16 serisi veya RTX 20 serisi GPU'ya veya desteklenen bir donanıma sahip Mac sistemine ihtiyaç duyuluyor.
Cloud G-Sync güzel bir özellik olsa da bu teknoloji ne yazık ki Türkiye’de kullanılamayacak. Zira halihazırda Türkiye özelinde kullanıcılara sunulan GeForce Now aboneliklerinin tamamında halen GTX serisi ekran kartları kullanılıyor. Dolayısıyla sunucular RTX 4080 ile güncellenene kadar bu özelliğe erişilemeyecek.Kaynakça https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5504 https://www.tomshardware.com/video-games/cloud-gaming/geforce-now-gains-cloud-g-sync-variable-refresh-rate-tech-works-with-macs-using-apple-silicon-intel-cpus-and-radeon-gpus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.