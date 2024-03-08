Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce Now “Cloud G-Sync” özelliğine kavuştu: Ne işe yarayacak?

    Nvidia, kullanıcıların oyun akışı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan Cloud G-SYNC teknolojisini GeForce Now’a ekledi. GeForce Now Cloud G-Sync, Windows’a ek olarak Mac’te de çalışacak.
    GeForce Now “Cloud G-Sync” özelliğine kavuştu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce Now'a "Cloud G-Sync" adı verilen uyarlanabilir yenileme hızı özelliğini ekledi. Nvidia'nın isimlendirmesinin aksine, bu güncelleme yalnızca GeForce destekli Windows bilgisayarları değil, aynı zamanda uyumlu Apple Silicon yongalarına, Intel CPU'lara ve hatta Radeon Pro GPU'lara sahip Mac’leri de destekliyor.

    GeForce Now Cloud G-Sync özelliği çıktı

    Nvidia'nın bulut tabanlı G-Sync çözümü, sistem gecikmesini azaltmak için Reflex teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Değişken yenileme hızı özelliği ise GeForce Now uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Uygulama, monitöre hangi yenileme hızında çalışması gerektiğini mevcut oyun içi kare hızına göre bildiriyor. Bu sayede oyunlarda daha akıcı bir deneyim oyuncuya sağlanmış olunuyor.

    GeForce Now “Cloud G-Sync” özelliğine kavuştu Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Cloud G-Sync için sistem gereksinimleri şu anda oldukça yüksek. G-Sync desteğini etkinleştirmek için Windows veya macOS için GeForce Now uygulamasına ayrıca G-Sync'e erişmek için RTX 4080 ile desteklenen Nvidia'nın en üst düzey GeForce Now Ultimate katmanına sahip olunması gerekiyor.

    Elbette Cloud G-Sync’i kullanabilmek için 60 Hz'den yüksek yenileme hızına ve Nvidia G-SYNC, AMD FreeSync veya Apple'ın ProMotion'ı gibi değişken yenileme hızı (VRR) teknolojisini destekleyen monitöre de sahip olmak gerekiyor. Buna ek olarak, GTX 16 serisi veya RTX 20 serisi GPU'ya veya desteklenen bir donanıma sahip Mac sistemine ihtiyaç duyuluyor.

    Cloud G-Sync güzel bir özellik olsa da bu teknoloji ne yazık ki Türkiye’de kullanılamayacak. Zira halihazırda Türkiye özelinde kullanıcılara sunulan GeForce Now aboneliklerinin tamamında halen GTX serisi ekran kartları kullanılıyor. Dolayısıyla sunucular RTX 4080 ile güncellenene kadar bu özelliğe erişilemeyecek.

    Kaynakça https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5504 https://www.tomshardware.com/video-games/cloud-gaming/geforce-now-gains-cloud-g-sync-variable-refresh-rate-tech-works-with-macs-using-apple-silicon-intel-cpus-and-radeon-gpus
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    format sonrası driver yükleme polat alemdar beyaz ceket engelli aracı mtv borcu görünüyor hayvansız petshop açmak kışın kaç günde bir banyo yapılmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10C
    Tecno Mobile Spark 10C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 17-CK2007NT
    HP OMEN 17-CK2007NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız