GeForce Now “Cloud G-Sync” özelliğine kavuştu: Ne işe yarayacak?

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce Now'a "Cloud G-Sync" adı verilen uyarlanabilir yenileme hızı özelliğini ekledi. Nvidia'nın isimlendirmesinin aksine, bu güncelleme yalnızca GeForce destekli Windows bilgisayarları değil, aynı zamanda uyumlu Apple Silicon yongalarına, Intel CPU'lara ve hatta Radeon Pro GPU'lara sahip Mac’leri de destekliyor.

GeForce Now Cloud G-Sync özelliği çıktı

Nvidia'nın bulut tabanlı G-Sync çözümü, sistem gecikmesini azaltmak için Reflex teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Değişken yenileme hızı özelliği ise GeForce Now uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Uygulama, monitöre hangi yenileme hızında çalışması gerektiğini mevcut oyun içi kare hızına göre bildiriyor. Bu sayede oyunlarda daha akıcı bir deneyim oyuncuya sağlanmış olunuyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Cloud G-Sync için sistem gereksinimleri şu anda oldukça yüksek. G-Sync desteğini etkinleştirmek için Windows veya macOS için GeForce Now uygulamasına ayrıca G-Sync'e erişmek için RTX 4080 ile desteklenen Nvidia'nın en üst düzey GeForce Now Ultimate katmanına sahip olunması gerekiyor.

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Elbette Cloud G-Sync’i kullanabilmek için 60 Hz'den yüksek yenileme hızına ve Nvidia G-SYNC, AMD FreeSync veya Apple'ın ProMotion'ı gibi değişken yenileme hızı (VRR) teknolojisini destekleyen monitöre de sahip olmak gerekiyor. Buna ek olarak, GTX 16 serisi veya RTX 20 serisi GPU'ya veya desteklenen bir donanıma sahip Mac sistemine ihtiyaç duyuluyor.

Cloud G-Sync güzel bir özellik olsa da bu teknoloji ne yazık ki Türkiye’de kullanılamayacak. Zira halihazırda Türkiye özelinde kullanıcılara sunulan GeForce Now aboneliklerinin tamamında halen GTX serisi ekran kartları kullanılıyor. Dolayısıyla sunucular RTX 4080 ile güncellenene kadar bu özelliğe erişilemeyecek.

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