Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, 5 Ocak’ta piyasaya çıkabilir

RTX 4080 12GB = RTX 4070 Ti
RTX 4070 Ti, Ocak'ta çıkabilir
Son gelen bilgiler RTX 4070 Ti’ın 5 Ocak tarihinde piyasaya çıkacağını gösteriyor. Ürün tanıtım tarihi olarak 3 Ocak gösterilirken ilk incelemeler ise 4 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayacak.
Fiyatlandırma noktasında ise bir belirsizlik hakim. Nvidia, düzenlediği lansmanda RTX 4080 12GB için 899 dolar fiyat belirlemişti. Performans noktasında ise bu kart RTX 4080 16 GB’a göre yüzde 30 dolayında daha yavaş. Genel beklenti, Nvidia’nın RTX 4070 Ti’ı AMD’nin RX 7900 XT kartıyla rekabet edebilmesi için biraz daha düşük fiyattan sunacağı yönünde.Kaynakça https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-4070-ti-graphics-card-unveil-on-3rd-january-launches-on-5th/ https://www.tomshardware.com/news/nvidias-geforce-rtx-4070-ti-may-arrive-on-january-5 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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