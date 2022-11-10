Tam Boyutta Gör Donanım tarafındaki sızıntılarıyla tanınan MEGAsizeGPU ve Kopite7kimi, Nvidia’nın RTX 4080 12GB ekran kartını RTX 4070 Ti olarak yeniden adlandırdığını aktarıyor. Nvidia, bu kartı tanıtmış olsa da piyasaya sürmeden önce iptal etmişti. Firma çok yüksek ihtimalle RTX 4080 12GB’ın adını değiştirerek RTX 4070 Ti olarak piyasaya sürecek.

RTX 4080 12GB = RTX 4070 Ti

Tam Boyutta Gör Öte yandan RTX 4070 Ti’a ait olan bir ürün ambalaj tasarımı da gün yüzüne çıkmış durumda. Her ne kadar tasarım üzerinde kartın özellikleri yer almıyor olsa da tanıtılan RTX 4080 12GB ile aynı veya çok benzer özelliklerle geleceğini düşünülüyor. Dolayısıyla RTX 4070 Ti, 7680 CUDA çekirdekli tam AD104 GPU’suna, 192 bit bellek veriyolu üzerinden 12 GB GDDR6X belleğe ve 285W TGP’ye sahip olacak.

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RTX 4070 Ti, Ocak'ta çıkabilir

Son gelen bilgiler RTX 4070 Ti’ın 5 Ocak tarihinde piyasaya çıkacağını gösteriyor. Ürün tanıtım tarihi olarak 3 Ocak gösterilirken ilk incelemeler ise 4 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayacak.

Fiyatlandırma noktasında ise bir belirsizlik hakim. Nvidia, düzenlediği lansmanda RTX 4080 12GB için 899 dolar fiyat belirlemişti. Performans noktasında ise bu kart RTX 4080 16 GB’a göre yüzde 30 dolayında daha yavaş. Genel beklenti, Nvidia’nın RTX 4070 Ti’ı AMD’nin RX 7900 XT kartıyla rekabet edebilmesi için biraz daha düşük fiyattan sunacağı yönünde.

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Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, 5 Ocak’ta piyasaya çıkabilir