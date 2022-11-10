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    GeForce RTX 4080'nin hız aşırtma ve 4K oyun testleri paylaşıldı

    Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartlarından RTX 4080, önümüzdeki hafta raflarda yerini almaya başlayacak. Yeni ekran kartı oyunlarda ve hız aşırtma konusunda neler sunuyor? İşte detaylar
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    Nvidia RTX 4080'nin hız aşırtma ve 4K oyun testleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, geçtiğimiz eylül ayının sonlarında düzenlenen GTC etkinliğinde Ada Lovelace mimarisini temel alan yeni RTX 4090, RTX 4080 12GB ve RTX 4080 16GB ekran kartlarını tanıttı. Aradan geçen zaman içerisinde RTX 4080 12GB modelinin iptal edildiğini duyuran yonga devi, önümüzdeki hafta RTX 4080 16GB'ı piyasaya sürecek. Bugün, yaklaşan ekran kartının hız aşırtma ve oyun performansı gün yüzüne çıktı. 

    RTX 4080 hız aşırtma ile neler sunuyor?

    Bildirilenlere göre referans değerler ile 3DMark Time Spy’da 13778 puan almayı başaran RTX 4080, yalnızca güç limiti artışı ile 14200, güç limiti ve hız aşırtma uygulandığında ise 15062 puana imza atıyor. Böylece yeni kart, hız aşırtma ve güç limiti artırıldığında yüzde 9'a kadar performans kazanımı sağlıyor.

    Nvidia RTX 4080'nin hız aşırtma ve 4K oyun testleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca test edilen kartın Nvidia referans kartı olması sebebiyle, farklı üreticilerden gelecek modellerin daha yüksek değerlere ulaşacağını söyleyebiliriz.

    Chiphell forumlarında RTX 4080'in oyun performansı da açığa çıktı. Ryzen 7 7600X ile 4K çözünürlüğünde gerçekleştirilen testlerde yeni ekran kartı, Forza Horizon 5'de 127 FPS, Shadow of the Tomb Raider'da 129 FPS, Red Dead Redemption 2'de 99 FPS, Cyberpunk 2077'de 83, COD MW2'de ise 127 FPS gibi oldukça yüksek değerlere ulaşıyor. Bu değerleri RTX 4090 ile kıyasladığımızda sonuçlar şu şekilde:

    RTX 4080 ve RTX 4090 oyun performansı
    - RTX 4090 RTX 4080 Performans farkı
    Forza Horizon 5 147 FPS 127 FPS yüzde 15,7
    Shadow of the Tomb Raider 179 FPS 129 FPS yüzde 38,8
    Red Dead Redemption 2 129 FPS 99 FPS yüzde 30,3
    Cyberpunk 2077 111 FPS 83 FPS yüzde 33,7
    COD MW2 137 FPS 127 FPS yüzde 7,9

    9728 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek ve AD103 yongası ile donatılan Nvidia GeForce RTX 4080'nin, 16 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

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