Nvidia GeForce RTX 4080 performans testinde RTX 3090 Ti’dan yüzde 15 daha hızlı

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın RTX 40 serisinde yer alan RTX 4080 ekran kartı önümüzdeki haftalarda piyasaya girecek. Firma kart hakkında performans bilgilerine şimdiye kadar yer vermemişti ancak yeni gelen bilgiler bizlere RTX 4080’in Geekbench 5 üzerindeki test sonuçlarını gösteriyor.

RTX 4080, Geekbench 5 üzerinde yer alan CUDA, OpenCL ve Vulkan testlerinde ortaya çıkmış durumda. Sızan görüntülere göre ekran kartı Asus’un ROG Crosshair X670E Extreme anakartlı, Ryzen 9 7950X ve 32 GB DDR5 bellekli test platformunda test edilmiş.

RTX 4080 vs RTX 3090 Ti

Performans açısından Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı, CUDA benchmark testinde 300728, OpenCL benchmark testinde 248932 ve Vulkan benchmark testinde ise 148838 puan almayı başardı. Bu sayılara göre RTX 4080, CUDA performansında RTX 3080’den yüzde 45, RTX 3090 Ti'den yüzde 15 daha hızlı. RTX 4090’dan ise yüzde 30 daha yavaş.

Tam Boyutta Gör OpenCL tarafındaysa RTX 4080, RTX 3090 Ti'den yüzde 9 ve RTX 3080’den ise yüzde 37,5 daha hızlı. RTX 4090’dan ise yüzde 36 daha yavaş. Son olarak Vulkan test sonuçlarında ise RTX 4080 bir kez daha RTX 3090 Ti’den yüzde 5,5, RTX 3080’den ise yüzde 20 daha hızlı. RTX 4090’da kıyasla ise yüzde 45 daha yavaş.

RTX 4080, AMD’nin RX 7900 XTX kartının gerisinde kalabilir

AMD onayladı: Radeon RX 7900 XTX’in rakibi GeForce RTX 4080 20 sa. önce eklendi

Sızan performans rakamlarına göre, fiyatı 1.199 dolar olarak açıklanan RTX 4080, AMD’nin 999 dolarlık RX 7900 XTX kartıyla rekabette zorlanabilir. Her ne kadar RX 7900 XTX hakkında sınırlı performans verilerine sahip olsak da RTX 4080, 16 Kasım tarihinde piyasaya girdiğinde ve ilk testler geldiğinde daha mukayeseli verilere ulaşabileceğiz.

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