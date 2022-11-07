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    Nvidia GeForce RTX 4080 performans testinde RTX 3090 Ti’dan yüzde 15 daha hızlı

    Nvidia’nın henüz piyasaya sürmediği GeForce RTX 4080, Geekbench 5 sentetik testlerinde ortaya çıktı. Sonuçlara göre RTX 4080, önceki nesil RTX 3090 Ti’ye göre yüzde 15 daha hızlı.
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    Nvidia GeForce RTX 4080, RTX 3090 Ti’dan yüzde 15 daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın RTX 40 serisinde yer alan RTX 4080 ekran kartı önümüzdeki haftalarda piyasaya girecek. Firma kart hakkında performans bilgilerine şimdiye kadar yer vermemişti ancak yeni gelen bilgiler bizlere RTX 4080’in Geekbench 5 üzerindeki test sonuçlarını gösteriyor.

    RTX 4080, Geekbench 5 üzerinde yer alan CUDA, OpenCL ve Vulkan testlerinde ortaya çıkmış durumda. Sızan görüntülere göre ekran kartı Asus’un ROG Crosshair X670E Extreme anakartlı, Ryzen 9 7950X ve 32 GB DDR5 bellekli test platformunda test edilmiş.

    RTX 4080 vs RTX 3090 Ti

    Performans açısından Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı, CUDA benchmark testinde 300728, OpenCL benchmark testinde 248932 ve Vulkan benchmark testinde ise 148838 puan almayı başardı. Bu sayılara göre RTX 4080, CUDA performansında RTX 3080’den yüzde 45, RTX 3090 Ti'den yüzde 15 daha hızlı. RTX 4090’dan ise yüzde 30 daha yavaş.

    Nvidia GeForce RTX 4080, RTX 3090 Ti’dan yüzde 15 daha hızlı ( RTX 4080 vs RTX 3090 Ti) Tam Boyutta Gör
    OpenCL tarafındaysa RTX 4080, RTX 3090 Ti'den yüzde 9 ve RTX 3080’den ise yüzde 37,5 daha hızlı. RTX 4090’dan ise yüzde 36 daha yavaş. Son olarak Vulkan test sonuçlarında ise RTX 4080 bir kez daha RTX 3090 Ti’den yüzde 5,5, RTX 3080’den ise yüzde 20 daha hızlı. RTX 4090’da kıyasla ise yüzde 45 daha yavaş.

    RTX 4080, AMD’nin RX 7900 XTX kartının gerisinde kalabilir

    Sızan performans rakamlarına göre, fiyatı 1.199 dolar olarak açıklanan RTX 4080, AMD’nin 999 dolarlık RX 7900 XTX kartıyla rekabette zorlanabilir. Her ne kadar RX 7900 XTX hakkında sınırlı performans verilerine sahip olsak da RTX 4080, 16 Kasım tarihinde piyasaya girdiğinde ve ilk testler geldiğinde daha mukayeseli verilere ulaşabileceğiz.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 17 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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