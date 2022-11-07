Nvidia GeForce RTX 4080 performans testinde RTX 3090 Ti’dan yüzde 15 daha hızlı

RTX 4080, Geekbench 5 üzerinde yer alan CUDA, OpenCL ve Vulkan testlerinde ortaya çıkmış durumda. Sızan görüntülere göre ekran kartı Asus’un ROG Crosshair X670E Extreme anakartlı, Ryzen 9 7950X ve 32 GB DDR5 bellekli test platformunda test edilmiş.
RTX 4080 vs RTX 3090 Ti
Performans açısından Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı, CUDA benchmark testinde 300728, OpenCL benchmark testinde 248932 ve Vulkan benchmark testinde ise 148838 puan almayı başardı. Bu sayılara göre RTX 4080, CUDA performansında RTX 3080’den yüzde 45, RTX 3090 Ti'den yüzde 15 daha hızlı. RTX 4090’dan ise yüzde 30 daha yavaş.
RTX 4080, AMD’nin RX 7900 XTX kartının gerisinde kalabilir
Sızan performans rakamlarına göre, fiyatı 1.199 dolar olarak açıklanan RTX 4080, AMD’nin 999 dolarlık RX 7900 XTX kartıyla rekabette zorlanabilir. Her ne kadar RX 7900 XTX hakkında sınırlı performans verilerine sahip olsak da RTX 4080, 16 Kasım tarihinde piyasaya girdiğinde ve ilk testler geldiğinde daha mukayeseli verilere ulaşabileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence