AMD onayladı: Radeon RX 7900 XTX’in rakibi GeForce RTX 4080

RDNA 3 etkinliği sona erdikten sonra en sık sorulan sorulardan biri AMD'nin neden RX 7900 serisini GeForce RTX 40 ekran kartlarıyla karşılaştırmadığıydı. Bu sorunun cevabı ise AMD'den Oyun Çözümleri ve Pazarlama Baş Mimarı Frank Azor tarafından PCWrold’e verildi.
Rakip RTX 4080
Frank Azor’a göre Radeon RX 7900 serisinin doğrudan rekabet edeceği kart RTX 4080. Ancak bu kartı Nvidia piyasaya sürmediği için AMD’nin resmi grafiklere koyacak herhangi bir verisi bulunmuyordu.
Öte yandan Azor’un özellikle olaya fiyatlandırma tarafından yaklaştığını görüyoruz. Ünlü isim RX 7900 XTX’in 999 dolarlık bir kart olduğunu ve dolayısıyla kendisinden yüzde 60 daha pahalı olan RTX 4090’ın (1.599 dolar) değil benzer fiyat segmentinde olan RTX 4080’in (1.199 dolar) rakibi olduğunu belirtiyor.
AMD FSR 3 eski kartlara gelecek mi?
RDNA 3 etkinliğinde tanıtılan ve 2023 yılında geleceği belirtilen yeni FSR 3 hakkında da Azor önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre AMD, FSR 3 teknolojisini sadece RDNA 3 mimarili yeni nesil RX 7000 serisinde değil RX 6000 gibi daha eski ve farklı mimarili kartlara da getiremeye çalışıyor. Azor’un açıklamaları kesinlik içermese de AMD’nin niyetinin bu olduğu aktarıyor.
Zira Azor, FSR teknolojisinin zaten sadece AMD kartlarına veya AMD’nin bir kısım kartlarına özel olmadığını aktarıyor. Dolayısıyla AMD, FSR 3 teknolojisini de muhtemelen Nvidia kartlar dahil, önceki nesil kartlara getirmeye çalışacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence