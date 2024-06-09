Nvidia GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı

GeForce RTX 50 mobil ekran kartları ortaya çıktı
Bilmeyenler için Clevo, Tayvan'ın en büyük kişiselleştirilmiş dizüstü bilgisayar üreticilerinden biri konumunda. Söz konusu sızıntı ise, Nvidia Blackwell tabanlı RTX 50 mobil ekran kartlarını resmen doğruluyor. Buna göre Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için az altı farklı model planlıyor. Bu sürümler ise şu şekilde olacak;
- GN22-X11 (16 GB GDDR7)
- GN22-X9 (16 GB GDDR7)
- GN22-X7 (12 GB GDDR7)
- GN22-X6 (8 GB GDDR7)
- GN22-X4 (8 GB GDDR7)
- GN22-X2 (8 GB GDDR7)
Üstelik üç sürümün de RTX 40 GPU'larla uyumlu olmayan GN22 Board 1 PCB'yi temel alacağını görüyoruz. Giriş seviyesi parçalara geçecek olursak, burada GN22-X6, GN22-X4 ve GN22-X2'ye sahibiz. Bu yongalar 8 GB GDDR7 belleğe sahip ve muhtemelen 128 bit veri yoluna sahip olacak. Bu da en azından mobil bölümde büyük bir yükseltme olmayacağı anlamına geliyor.
Ancak üst GPU'larda olduğu gibi bu kartlar da GN22 Board 2 PCB ile kullanıma sunulacak. Üstelik ilginç bir şekilde RTX 3050 4 GB ve RTX 2050 4GB (64 bit) sevkiyatlarının 2025'te de devam edeceği belirtiliyor.
GeForce RTX 50 “Blackwell” ekran kartlarının Ocak ayı tarihli CES 2025'te tanıtılması ve yeni nesil dizüstü platformlarına güç vermesi bekleniyor. GeForce RTX 50 masaüstü GPU'lar ise, muhtemelen 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.