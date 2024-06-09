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    Nvidia GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı

    Nvidia, bir süredir Blackwell mimarisine dayanan yeni nesil GeForce RTX 50 ekran kartları üzerinde çalışıyor. Şimdi ise seriye ait mobil GPU’lara dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
    Nvidia GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia RTX 50 serisinin bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şimdiye kadar sadece amiral gemisi GB202 GPU’nun temel özelliklerini öğrendik. Ancak bu belirsizlik yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Clevo merkezli bir veri sızıntısında RTX 50 mobil GPU’lara dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

    GeForce RTX 50 mobil ekran kartları ortaya çıktı

    Bilmeyenler için Clevo, Tayvan'ın en büyük kişiselleştirilmiş dizüstü bilgisayar üreticilerinden biri konumunda. Söz konusu sızıntı ise, Nvidia Blackwell tabanlı RTX 50 mobil ekran kartlarını resmen doğruluyor. Buna göre Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için az altı farklı model planlıyor. Bu sürümler ise şu şekilde olacak;

    • GN22-X11 (16 GB GDDR7)
    • GN22-X9 (16 GB GDDR7)
    • GN22-X7 (12 GB GDDR7)
    • GN22-X6 (8 GB GDDR7)
    • GN22-X4 (8 GB GDDR7)
    • GN22-X2 (8 GB GDDR7)
    Nvidia GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bunlar arasından GN22-X11 ve GN22-X9 GPU'lar üst düzey dizüstü bilgisayar segmentine ait. Bu yongaların her ikisi de muhtemelen GB203 GPU'dan güç alacak ve bu kuruluma 256 bit veri yolu ve 16 GB GDDR7 bellek eşlik edecek. Bir alt model GN22-X7 ise, GB205 GPU, 192-bit veri yolu arayüzünde 12 GB GDDR7 belleğe sahip olacak. 

    Üstelik üç sürümün de RTX 40 GPU'larla uyumlu olmayan GN22 Board 1 PCB'yi temel alacağını görüyoruz. Giriş seviyesi parçalara geçecek olursak, burada GN22-X6, GN22-X4 ve GN22-X2'ye sahibiz. Bu yongalar 8 GB GDDR7 belleğe sahip ve muhtemelen 128 bit veri yoluna sahip olacak. Bu da en azından mobil bölümde büyük bir yükseltme olmayacağı anlamına geliyor.

    Ancak üst GPU'larda olduğu gibi bu kartlar da GN22 Board 2 PCB ile kullanıma sunulacak. Üstelik ilginç bir şekilde RTX 3050 4 GB ve RTX 2050 4GB (64 bit) sevkiyatlarının 2025'te de devam edeceği belirtiliyor. 

    GeForce RTX 50 “Blackwell” ekran kartlarının Ocak ayı tarihli CES 2025'te tanıtılması ve yeni nesil dizüstü platformlarına güç vermesi bekleniyor. GeForce RTX 50 masaüstü GPU'lar ise, muhtemelen 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında piyasaya çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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