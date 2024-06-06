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    Anlık Bildirim

    Nvidia, masaüstü ekran kartı pazarında %88 paya ulaştı, AMD eridi

    Nvidia, yılın ilk çeyreğinde, masaüstü harici ekran kartı pazarındaki düşüşe rağmen satışlarını arttırarak %88 paya ulaştı. AMD'nin satışları ise azalarak %12 pay elde edebildi.
    Nvidia, ekran kartı pazarında %88 paya ulaştı, AMD eridi Tam Boyutta Gör
    Jon Peddie Research'ün (JPR) yayınladığı rapora göre, masaüstü harici ekran kartı pazarında satışlar geçtiğimiz seneye göre azalsa da geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Markalara baktığımızda ise Nvidia'nın büyük üstünlüğü göze çarpıyor.

    Nvidia, ekran kartı pazarında %88 paya ulaştı, AMD eridi Tam Boyutta Gör

    Nvidia, ekran kartı pazarında %88 paya ulaştı, AMD eridi Tam Boyutta Gör

    Nvidia, AMD'ye fark attı

    Pazardaki düşüşe rağmen Nvidia satışlarını önceki çeyreğe göre%8 artırarak pazar payını %88'e çıkardı. Bu rakam son yıllarda şirketin elde ettiği en büyük pazar payı. AMD'nin ise satışları keskin bir şekilde (%41) düşererek %12 pazar payı elde edebildi. Ekran kartı pazarına 2022'nin üçüncü çeyreğinde Arc A770 ve A750 modelleriyle giren Intel'in satışları ise ihmal edilebilir düzeyde küçük kaldı.

    Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen masaüstü harici grafik kartı sevkiyatı 8,7 milyon adet oldu. Bu rakam, önceki çeyrekteki 9.5 milyon satış adedinin gerisinde kalsa da geçen senenin aynı dönemine göre %39'luk bir büyüme kaydedildi.

    Gelecek öngörülerine baktığımızda, tüketici GPU pazarındaki durgunluğun devam etmesi beklenirken, yapay zeka GPU'larına olan talebin artması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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