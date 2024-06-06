Nvidia, masaüstü ekran kartı pazarında %88 paya ulaştı, AMD eridi

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Tam Boyutta Gör Jon Peddie Research'ün (JPR) yayınladığı rapora göre, masaüstü harici ekran kartı pazarında satışlar geçtiğimiz seneye göre azalsa da geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Markalara baktığımızda ise Nvidia'nın büyük üstünlüğü göze çarpıyor.

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Nvidia, AMD'ye fark attı

Pazardaki düşüşe rağmen Nvidia satışlarını önceki çeyreğe göre%8 artırarak pazar payını %88'e çıkardı. Bu rakam son yıllarda şirketin elde ettiği en büyük pazar payı. AMD'nin ise satışları keskin bir şekilde (%41) düşererek %12 pazar payı elde edebildi. Ekran kartı pazarına 2022'nin üçüncü çeyreğinde Arc A770 ve A750 modelleriyle giren Intel'in satışları ise ihmal edilebilir düzeyde küçük kaldı.

Nvidia tarihte eşi benzeri görülmemiş yükseliş yaşıyor 11 sa. önce eklendi

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen masaüstü harici grafik kartı sevkiyatı 8,7 milyon adet oldu. Bu rakam, önceki çeyrekteki 9.5 milyon satış adedinin gerisinde kalsa da geçen senenin aynı dönemine göre %39'luk bir büyüme kaydedildi.

Gelecek öngörülerine baktığımızda, tüketici GPU pazarındaki durgunluğun devam etmesi beklenirken, yapay zeka GPU'larına olan talebin artması bekleniyor.

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Nvidia, ekran kartı pazarında %88 paya ulaştı, AMD eridi