Nvidia, masaüstü ekran kartı pazarında %88 paya ulaştı, AMD eridi

Nvidia, AMD'ye fark attı
Pazardaki düşüşe rağmen Nvidia satışlarını önceki çeyreğe göre%8 artırarak pazar payını %88'e çıkardı. Bu rakam son yıllarda şirketin elde ettiği en büyük pazar payı. AMD'nin ise satışları keskin bir şekilde (%41) düşererek %12 pazar payı elde edebildi. Ekran kartı pazarına 2022'nin üçüncü çeyreğinde Arc A770 ve A750 modelleriyle giren Intel'in satışları ise ihmal edilebilir düzeyde küçük kaldı.
Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen masaüstü harici grafik kartı sevkiyatı 8,7 milyon adet oldu. Bu rakam, önceki çeyrekteki 9.5 milyon satış adedinin gerisinde kalsa da geçen senenin aynı dönemine göre %39'luk bir büyüme kaydedildi.
Gelecek öngörülerine baktığımızda, tüketici GPU pazarındaki durgunluğun devam etmesi beklenirken, yapay zeka GPU'larına olan talebin artması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.