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    Nvidia, AI dünyasının kas gücü olan Blackwell çiplerini ABD’de üretmeye başladı

    Gelişmiş çiplerin ABD’de üretilme stratejisi meyvelerini veriyor. Yapay zekanın kas gücü olan firmanın Blackwell çipleri TSMC’nin ABD’deki üretim tesislerinde üretilmeye başlandı.
    Nvidia’nın Blackwell çipleri ABD’de üretilmeye başlandı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka donanımlarında küresel lider konumundaki Nvidia, üretim faaliyetlerinin bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyarak önemli bir adım attı. Şirket, Blackwell serisi yapay zeka grafik işlemcilerinin (GPU) üretimine Arizona’daki TSMC fabrikasında resmen başladığını duyurdu. Aynı zamanda, bu çiplerin paketleme ve test işlemleri de eyalet sınırları içerisindeki Amkor ve SPIL tarafından yürütülüyor.

    TSMC'nin ABD'ye dev yatırımı

    Dünyanın en büyük yonga üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), geçtiğimiz ay ABD'deki çip üretimi için 100 milyar dolarlık yatırım planını açıklamıştı. Ocak ayından bu yana Arizona’daki tesiste 4nm sürecine dayalı çipler de üretiliyor. Şirketin hedefi, on yıl bitmeden daha gelişmiş olan 2nm teknolojisinin ABD’ye taşınması. Ancak muhtemelen Tayvan’daki tesisler bu sürece daha erken geçecek.

    Nvidia’nın Blackwell çipleri ABD’de üretilmeye başlandı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Nvidia, şu anda üretimi başlayan Blackwell çiplerinin tam olarak hangi modeller olduğunu açıklamasa da, şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu çiplerde TSMC’nin 4NP üretim süreci kullanılıyor. Henüz Nvidia’nın geçtiğimiz aylarda duyurduğu en güçlü model olan Blackwell Ultra GB300’ün bu üretim sürecine dahil olup olmadığı netlik kazanmış değil.

    Teksas’ta süper bilgisayar üssü kuruluyor

    Nvidia’nın ABD planları sadece çip üretimiyle sınırlı değil. Şirket, elektronik devleri Foxconn ve Wistron ile iş birliği yaparak Teksas’ta iki ayrı süper bilgisayar üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, bu tesislerde seri üretim (muhtemelen DGX Spark ve DGX Statio) önümüzdeki 12 ila 15 ay içinde hız kazanacak.

    Nvidia’nın bu adımı, Amerika’nın yarı iletken teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle örtüşüyor. Çin ile süregelen ticaret gerilimlerinin gölgesinde, kritik teknoloji altyapılarının ülke içinde inşa edilmesi giderek daha büyük bir önem kazanıyor. Özellikle Trump yönetimi üretim süreçlerinin ABD’ye taşınması için baskıyı artırıyor. Bu, aynı zamanda dolaylı olarak maliyetlerin ve dünya genelinde fiyatların artmasına da neden olabilir.

    Kaynakça https://www.engadget.com/computing/nvidia-is-going-to-make-ai-chips-and-supercomputers-in-the-us-213534618.html https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-manufacture-american-made-ai-supercomputers-us/
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 4 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 6 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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