Nvidia, AI dünyasının kas gücü olan Blackwell çiplerini ABD’de üretmeye başladı

TSMC'nin ABD'ye dev yatırımı
Dünyanın en büyük yonga üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), geçtiğimiz ay ABD'deki çip üretimi için 100 milyar dolarlık yatırım planını açıklamıştı. Ocak ayından bu yana Arizona’daki tesiste 4nm sürecine dayalı çipler de üretiliyor. Şirketin hedefi, on yıl bitmeden daha gelişmiş olan 2nm teknolojisinin ABD’ye taşınması. Ancak muhtemelen Tayvan’daki tesisler bu sürece daha erken geçecek.
Teksas’ta süper bilgisayar üssü kuruluyor
Nvidia’nın ABD planları sadece çip üretimiyle sınırlı değil. Şirket, elektronik devleri Foxconn ve Wistron ile iş birliği yaparak Teksas’ta iki ayrı süper bilgisayar üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, bu tesislerde seri üretim (muhtemelen DGX Spark ve DGX Statio) önümüzdeki 12 ila 15 ay içinde hız kazanacak.
Nvidia’nın bu adımı, Amerika’nın yarı iletken teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle örtüşüyor. Çin ile süregelen ticaret gerilimlerinin gölgesinde, kritik teknoloji altyapılarının ülke içinde inşa edilmesi giderek daha büyük bir önem kazanıyor. Özellikle Trump yönetimi üretim süreçlerinin ABD’ye taşınması için baskıyı artırıyor. Bu, aynı zamanda dolaylı olarak maliyetlerin ve dünya genelinde fiyatların artmasına da neden olabilir.Kaynakça https://www.engadget.com/computing/nvidia-is-going-to-make-ai-chips-and-supercomputers-in-the-us-213534618.html https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-manufacture-american-made-ai-supercomputers-us/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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