Nvidia GeForce RTX 5070 Ti çıkış tarihi netleşti: Yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, Ocak ayında RTX 5000 serisi kartlarını tanıtmış olsa da, RTX 5070 Ti ve 5070 modelleri hakkındaki belirsizlik sürüyordu. Son olarak RTX 5070 Ti'ın çıkış tarihi bir sızıntıda daha doğrulandı. Fransız perakendeci TopAchat'a göre, RTX 5070 Ti, 20 Şubat tarihinden itibaren raflarda olacak.

Nvidia'nın yayınladığı güncellenmiş ambargo bilgilerine göre, RTX 5070 Ti'ın MSRP modellerini kapsayan ilk inceleme ambargosu 19 Şubat'ta kalkacak. 20 Şubat'ta ise bağımsız incelemeler ve satış başlayacak. Şu ana kadar en az altı farklı RTX 5070 Ti modelinin listelendiği belirtiliyor. Ancak ilginç şekilde standart RTX 5070 modeli henüz kesin bir sızıntıda bulunmuyor. Buna göre lansman tarihleri şu şekilde olacak:

23 Ocak : GeForce RTX 5090 MSRP incelemeleri

: GeForce RTX 5090 MSRP incelemeleri 24 Ocak : RTX 5090 MSRP dışı incelemeleri

: RTX 5090 MSRP dışı incelemeleri 29 Ocak : RTX 5080 MSRP incelemeleri

: RTX 5080 MSRP incelemeleri 30 Ocak : RTX 5080 MSRP dışı incelemeleri

: RTX 5080 MSRP dışı incelemeleri 19 Şubat : GeForce RTX 5070 Ti MSRP incelemeleri

: GeForce RTX 5070 Ti MSRP incelemeleri 20 Şubat : GeForce RTX 5070 Ti MSRP dışı incelemeleri ve satış

: GeForce RTX 5070 Ti MSRP dışı incelemeleri ve satış Şubat (belirsiz): GeForce RTX 5070 satış tarihi

GeForce RTX 5070 ve 5070 Ti neler sunuyor?

GeForce RTX 5070 Ti, GB203-300 GPU'sunu temel alıyor ve 8960 CUDA çekirdeği ile geliyor. Bellek tarafında ise 16 GB GDDR7 VRAM kullanılıyor. Nvidia'nın belirttiğine göre, yeni nesil bellek sayesinde bant genişliği 896 GB/s seviyesine ulaşıyor. Kart, 2.45 GHz hızında çalışıyor ve Founders Edition versiyonu bulunmayacak.

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Performans açısından Nvidia, RTX 5070 Ti'ın RTX 4070 Ti'ye göre iki kat daha fazla performans sunduğunu öne sürüyor. Ancak buradaki değerlendirme DLSS 4 teknolojisiyle yapılmış. Kartın MSRP fiyatı 749 dolar olarak açıklandı, ancak stok durumuna göre daha yüksek fiyatlardan satışa çıkabilir.

Standart RTX 5070'e gelirsek ayrı bir GPU kullanılacağı belirtiliyor. GB205-300 çipini taşıyacak olan kart, 6144 CUDA çekirdeğine sahip olacak ve 12 GB GDDR7 bellek ile donatılacak. RTX 5070 modelinin resmi çıkış tarihi henüz kesinleşmiş değil ancak Nvidia'nın Şubat ayı içinde piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

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