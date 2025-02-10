Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 5070 Ti çıkış tarihi netleşti: Yakında geliyor

    Nvidia, RTX 5070 Ti'nin çıkış tarihi bu kez doğrulanmış olabilir. Yeni nesil ekran kartı, Şubat ayında geliyor. Ancak Founders Edition modeli bulunmayacak. İşte detaylar...
    Nvidia GeForce RTX 5070 Ti çıkış tarihi netleşti: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Ocak ayında RTX 5000 serisi kartlarını tanıtmış olsa da, RTX 5070 Ti ve 5070 modelleri hakkındaki belirsizlik sürüyordu. Son olarak RTX 5070 Ti'ın çıkış tarihi bir sızıntıda daha doğrulandı. Fransız perakendeci TopAchat'a göre, RTX 5070 Ti, 20 Şubat tarihinden itibaren raflarda olacak.

    Nvidia'nın yayınladığı güncellenmiş ambargo bilgilerine göre, RTX 5070 Ti'ın MSRP modellerini kapsayan ilk inceleme ambargosu 19 Şubat'ta kalkacak. 20 Şubat'ta ise bağımsız incelemeler ve satış başlayacak. Şu ana kadar en az altı farklı RTX 5070 Ti modelinin listelendiği belirtiliyor. Ancak ilginç şekilde standart RTX 5070 modeli henüz kesin bir sızıntıda bulunmuyor. Buna göre lansman tarihleri şu şekilde olacak:

    • 23 Ocak: GeForce RTX 5090 MSRP incelemeleri
    • 24 Ocak: RTX 5090 MSRP dışı incelemeleri
    • 29 Ocak: RTX 5080 MSRP incelemeleri
    • 30 Ocak: RTX 5080 MSRP dışı incelemeleri
    • 19 Şubat: GeForce RTX 5070 Ti MSRP incelemeleri
    • 20 Şubat: GeForce RTX 5070 Ti MSRP dışı incelemeleri ve satış
    • Şubat (belirsiz): GeForce RTX 5070 satış tarihi

    GeForce RTX 5070 ve 5070 Ti neler sunuyor?

    GeForce RTX 5070 Ti, GB203-300 GPU'sunu temel alıyor ve 8960 CUDA çekirdeği ile geliyor. Bellek tarafında ise 16 GB GDDR7 VRAM kullanılıyor. Nvidia'nın belirttiğine göre, yeni nesil bellek sayesinde bant genişliği 896 GB/s seviyesine ulaşıyor. Kart, 2.45 GHz hızında çalışıyor ve Founders Edition versiyonu bulunmayacak.

    Performans açısından Nvidia, RTX 5070 Ti'ın RTX 4070 Ti'ye göre iki kat daha fazla performans sunduğunu öne sürüyor. Ancak buradaki değerlendirme DLSS 4 teknolojisiyle yapılmış. Kartın MSRP fiyatı 749 dolar olarak açıklandı, ancak stok durumuna göre daha yüksek fiyatlardan satışa çıkabilir.

    Standart RTX 5070'e gelirsek ayrı bir GPU kullanılacağı belirtiliyor. GB205-300 çipini taşıyacak olan kart, 6144 CUDA çekirdeğine sahip olacak ve 12 GB GDDR7 bellek ile donatılacak. RTX 5070 modelinin resmi çıkış tarihi henüz kesinleşmiş değil ancak Nvidia'nın Şubat ayı içinde piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    daikin icon premix yorum debriyaj bilyası arızası eski uydu alıcısı türksat 4a ayarları açık hat nedir huawei hg255s

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nubia Z60 Ultra
    Nubia Z60 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17
    MSI SWORD 17
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum