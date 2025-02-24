GeForce RTX 5070 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Peki ne kadar hızlı?

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Tam Boyutta Gör Nvidia, Ocak ayında RTX 5000 serisi kartlarını tanıtmış olsa da, RTX 5070 modelleri halen piyasaya çıkmış değil. Son dönemde ise RTX 50 serisi için üretim sorunları gündeme gelirken, 5070'in 5 Mart'ta satışa çıkacağı doğrulanmıştı. Şimdi ise GeForce RTX 5070 modelin performans sonuçları sızdırıldı.

RTX 4070'ten %20'ye kadar daha hızlı

Kaçıranlar için RTX 5070, Blackwell mimarisini temel alan GB205 GPU ile geliyor. Bu konfigürasyonda ise 6144 CUDA çekirdeği, 192-bit veri yolu ve 12 GB GDDR7 bellek gibi özelliklere sahip. Ayrıca bellek hızı 28 Gbps seviyesinde ve toplam 672 GB/s bant genişliği sağlıyor. Bu, RTX 4070’in bellek performansına kıyasla yaklaşık %33’lük bir artış anlamına geliyor.

Sızdırılan test sonuçlarına göre, RTX 5070 selefi olan RTX 4070’ten ortalama %15 ila %20 daha hızlı. Geekbench OpenCL testinde 187.414 puan alan kart, RTX 4070’in 167.924 puanına göre yaklaşık %12 daha yüksek bir performans sunuyor. Vulkan testinde ise 188.712 puan elde ederek RTX 4070’in 156.601 puanını açık bir farkla geride bırakıyor.

Tam Boyutta Gör RTX 5070'in Vulkan testlerindeki performansı, RTX 4070 Ti ile hemen hemen aynı seviyede. Ancak OpenCL testinde RTX 4070 Ti hâlâ daha güçlü görünüyor. Daha üst segmentte konumlanan RTX 4070 Ti SUPER ile karşılaştırıldığında ise RTX 5070’in geride kaldığı söylenebilir. Bu farkın en önemli sebeplerinden biri, 4070 Ti SUPER’in 16 GB VRAM’e sahip olması.

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Bu arada, ekran kartının gerçek oyun performansı ise henüz netleşmiş değil. Ancak RTX 5070'in, 1440p ve 4K çözünürlüklerde selefinden belirgin şekilde daha güçlü olması bekleniyor. Ayrıca RTX 5070’in en büyük rakibi, AMD’nin yakında tanıtacağı Radeon RX 9070 serisi olacak ve son dönemde RTX 5000 serisinde ortaya çıkan üretim sorunları Nvidia'nın başını ağrıtabilir.

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