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    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın başı dertte: Nvidia H20 ve GeForce RTX 5090D satışı yasaklandı

    Çin’in yapay zekâ konusunda aldığı mesafeler Trump hükümetini yeni ambargolara zorluyor. Nvidia’nın yeni H20 hızlandırıcısı ve GeForce RTX 5090D ekran kartının satışına engel getirildi.  

    GeForce RTX 5090D Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin arasında giderek büyüyen ticaret savaşları Nvidia’yı olumsuz etkiliyor. Firmanın Çin’de milyarlarca dolar sipariş alan Nvidia H20 yapay zekâ hızlandırıcısının ambargo yemesinin ardından ikinci önemli kartı GeForce RTX 5090D de radara girdi. 

    Nvidia düşüyor Huawei çıkıyor

    Gelen son bilgilere göre Nvidia, Çinli satış ortaklarına yaptığı bildirimde ülkeye özel geliştirilen GeForce RTX 5090D ekran kartının satışının durdurulmasını istedi. Colorful ve Palit şimdiden ekran kartlarını geri çekmiş durumda. Nvidia, üretimi de artık durdurma kararı aldı. 

    Nvidia’nın en yeni üretimlerde piyasadan çekilmesi başta Çinli üreticiler olmak üzere rakiplere de alan açıyor. AMD’nin yeni piyasaya çıkacak ülkeye özel Radeon RX 9070 GRE ekran kartı bunlardan birisi. Ayrıca Huawei de Ascend 920 hızlandırıcısı ile önemli bir pay elde edebilir. Nvidia hisseleri son gelişmelerle birlikte yüzde 10 değer kaybetmiş durumda. 

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