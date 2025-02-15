Nvidia bu yıl yaptığı yatırımla 5 yıllık tasarım döngüsünü garantiye alacak

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Yapay zekâ fırtınasının başlamasıyla inanılmaz bir yükseliş yaşayan ve 3.3 trilyon dolar piyasa değerini geride bırakan Nvidia, artık Ar-Ge programında kritik değişiklikler yapıyor. Bu yıl devasa bir Ar-Ge bütçesi çıkaracak olan firma, uzun vadeli bir tasarım programı hazırlıyor.

Nvidia çıtayı yükseltiyor

Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre Nvidia’nın bu yıl için 16 milyar dolarlık bir Ar-Ge bütçesi ayırması bekleniyor. Firma bu bütçe ile 3 farklı tasarım ekibi kuracak. Her ekip sırasıyla 18-24 ay arasında tasarım geliştirecek. Böylece toplamda 5 yıla yakın bir süreç planlanmış olacak.

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Nvidia bu geliştirme süreci devam ederken bileşenler arası iletişim teknolojilerine de milyarlarca dolar yatırım yapacak ve hem raf ölçeğinde hem de sunucu ölçeğinde performansın yükselmesini sağlayacak.

Nvidia şirketlere hazır sistemler satarken ASIC olarak bilinen amaca yönelik özelleştirilmiş sistemler sunan Google TPU gibi yongalar da yıllar içerisinde etkisini arttıracak. 2024 yılında ticari yongalar pazarın yüzde 90’ını kontrol ederken Nvidia 98 milyar dolar gelire ulaştı. ASIC pazarı ise yüzde 10 payı aldı ve Broadcom 8 milyar dolar gelir ile bu alanın lideri oldu.



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