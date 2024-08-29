Nvidia, rekor kırmaya devam ediyor: Son çeyrekte 30 milyar dolar gelir

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Tam Boyutta Gör Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket son 3 aylık dönemde piyasa beklentilerini aşarak 30 milyar dolarlık rekor gelir elde etmeyi başardı. Nvidia'nın gelirleri geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %122 oranında arttı.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de %15 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemde 28,7 milyar dolar gelir elde edeceği yönündeydi. Kaliforniyalı çip devi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 32,5 milyar dolar olarak açıkladı.

Gelirlerde aslan payını, yapay zeka hızlandırıcılarını içeren veri merkezi segmenti oluşturdu. Bu segmentin gelirleri, geçtiğimiz seneye göre %154 artarak 26,3 milyar dolara çıktı.

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Net kar %168 arttı

Nvidia'nın net karı da son çeyrekte yıllık %168 artarak 16,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6,2 milyar dolar kar elde etmişti. Nvidia ayrıca, 2025 mali yılının ilk yarısında hissedarlarına hisse geri alımı ve nakit temettüler yoluyla 15,4 milyar dolar iade ettiğini açıkladı. Son olarak, şirketin yönetim kurulunun ek 50 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini onayladığı aktarıldı.

Nvidia'nın Kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerinden Hopper'a talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ve Blackwell'e yönelik beklentinin inanılmaz olduğunu belirterek, şirketin rekorlar kırmaya devam ettiğini söyledi.

Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yaklaşık %150'nin üzerinde değer kazandı. Şirketin piyasa değeri ise 3 trilyon doları aştı.

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Nvidia, rekor kırmaya devam ediyor: 30 milyar dolar gelir