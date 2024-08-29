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    Anlık Bildirim

    Nvidia, rekor kırmaya devam ediyor: Son çeyrekte 30 milyar dolar gelir

    Nvidia, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal verilerini paylaştı. 30 milyar dolar rekor gelir elde eden şirketin kârı da %168 artarak 16,6 milyar dolara ulaştı.
    Nvidia, rekor kırmaya devam ediyor: 30 milyar dolar gelir Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket son 3 aylık dönemde piyasa beklentilerini aşarak 30 milyar dolarlık rekor gelir elde etmeyi başardı. Nvidia'nın gelirleri geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %122 oranında arttı.

    Gelirini bir önceki çeyreğe göre de %15 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemde 28,7 milyar dolar gelir elde edeceği yönündeydi. Kaliforniyalı çip devi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 32,5 milyar dolar olarak açıkladı.

    Gelirlerde aslan payını, yapay zeka hızlandırıcılarını içeren veri merkezi segmenti oluşturdu. Bu segmentin gelirleri, geçtiğimiz seneye göre %154 artarak 26,3 milyar dolara çıktı.

    Net kar %168 arttı

    Nvidia'nın net karı da son çeyrekte yıllık %168 artarak 16,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6,2 milyar dolar kar elde etmişti. Nvidia ayrıca, 2025 mali yılının ilk yarısında hissedarlarına hisse geri alımı ve nakit temettüler yoluyla 15,4 milyar dolar iade ettiğini açıkladı. Son olarak, şirketin yönetim kurulunun ek 50 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini onayladığı aktarıldı.

    Nvidia'nın Kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerinden Hopper'a talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ve Blackwell'e yönelik beklentinin inanılmaz olduğunu belirterek, şirketin rekorlar kırmaya devam ettiğini söyledi.

    Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yaklaşık %150'nin üzerinde değer kazandı. Şirketin piyasa değeri ise 3 trilyon doları aştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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