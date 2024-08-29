Nvidia, rekor kırmaya devam ediyor: Son çeyrekte 30 milyar dolar gelir

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de %15 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemde 28,7 milyar dolar gelir elde edeceği yönündeydi. Kaliforniyalı çip devi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 32,5 milyar dolar olarak açıkladı.
Gelirlerde aslan payını, yapay zeka hızlandırıcılarını içeren veri merkezi segmenti oluşturdu. Bu segmentin gelirleri, geçtiğimiz seneye göre %154 artarak 26,3 milyar dolara çıktı.
Net kar %168 arttı
Nvidia'nın net karı da son çeyrekte yıllık %168 artarak 16,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6,2 milyar dolar kar elde etmişti. Nvidia ayrıca, 2025 mali yılının ilk yarısında hissedarlarına hisse geri alımı ve nakit temettüler yoluyla 15,4 milyar dolar iade ettiğini açıkladı. Son olarak, şirketin yönetim kurulunun ek 50 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini onayladığı aktarıldı.
Nvidia'nın Kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin ürünlerinden Hopper'a talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ve Blackwell'e yönelik beklentinin inanılmaz olduğunu belirterek, şirketin rekorlar kırmaya devam ettiğini söyledi.
Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yaklaşık %150'nin üzerinde değer kazandı. Şirketin piyasa değeri ise 3 trilyon doları aştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.