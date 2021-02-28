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    Nvidia ilk kez 5 milyar dolar geliri aştı

    Nvidia tarihinde ilk kez 5 milyar dolar gelire ulaşmayı başardı. Veri merkezi bölümü adeta coşarken madencilerin de gelirlere önemli bir katkısının olduğu ifade ediliyor.
    28 Şubat 2021, 09:00 (15 sa.)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia ilk kez 5 milyar dolar geliri aştı
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    Pandemi dönemindeki yonga üretim sıkıntılarına rağmen Nvidia kar marjını belirli bir seviyede tutarak yeni bir rekora imza atmayı başardı. Firma tarihinde ilk kez bir çeyrekte 5 milyar dolar gelir elde etti.

    Nvidia son çeyrekte uçtu

    Firmanın Kasım-Ocak ayları arasını kapsayan 3 aylık finansal raporlarına göre elde edilen gelir 5 milyar dolar oldu. Geçen yıla göre yüzde 61, geçen çeyreğe göre yüzde 6 artış kaydedilirken tarihte ilk kez bu rakama ulaşıldı.

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    Tabloya en fazla oyun bölümü katkı yaptı ve 2.5 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 61 civarında artış görüldü. Firma Ampere tabanlı kartlarına yaptığı optimizasyonlar ile madencilik kazanımlarını düşürdü ancak yine de bu dönemde madencilere 300 milyon dolara yakın kart satışı yapıldığı tahmin ediliyor. Yani gelirin yüzde 10’u madencilerden gelmiş oldu.

    Gelir dağılımında ikinci sırada veri merkezleri bölümü yer alıyor ve 1.90 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 100 artış yaşandı. Nvidia A100 hızlandırıcısı ve DGX A100 sistemleri Google dahil pek çok firmanın sunucularında yerini aldı.

    Nvidia ilk kez 5 milyar dolar geliri aştı
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    2021 mali yıl genelinde ise 16.68 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 53 artış yaşandı. Veri merkezi bölümü 6.7 milyar dolar toplam gelir ile yüzde 124 gibi rekor bir yükseliş yaşadı. Oyun bölümü ise 7.76 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 41 artış gösterdi.

    Yeni yılın ilk çeyreğinde Nvidia yonga sıkıntısının devam etmesini bekliyor. Bununla birlikte RTX 3060 gibi ekran kartları ve madencilere özel üretilen Ampere kartları sayesinde toplam gelirin 5.3 milyar dolar ile yeni bir rekor kırması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/278974/nvidia-announces-financial-results-for-fourth-quarter-and-fiscal-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    merfarukkk (Ömer Faruk Balcı) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bitcoin saçmalığı sağolsun, bunlara yaradı sadece.
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    isimsiz755 (Mert ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    bitcoin patlayınca ve o kartlar 2. Ele düşünce,
    Nvidia ilk kez bukadar çok zarar etti..
    bugünü bekliyorum. Tam keyif çayı içmelik bir gün olucak.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bak bak bak bak fıstıklı helvacılar iyice yüzsüzleşmiş, her eve lazım diyor bir de, vergilerini ödeyin kazancınızın önce. :)
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Muten Baba 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sistemde bir bileşene 5 asgari ücret parası veriliyorsa , o bileşen ya kendi parasını çıkartmalı yada sahibine masaj filan yapmalı , derdini dinlemeli vs.



    Yazık günah bu verilen paralara, sırf oyun oynamak için filan bu paralar harcanmaz arkadaşlar , durumlar malum, bu saatten sonra mining bitmez , eteryum biter bitaryum başlar, bu kazma işi uzun süre de devam edecek, oyun oynamak için yeni PC alacaklara tavsiyem , hiç sırası değil :)
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    manohazim 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu krizde değil 5 10B da kar yaparlar.
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    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Georgearkin (Bora ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kısa yoldan zengin olma,çalımadan kazanma,milletin aklına gelmeyeni yapma...
    Ekran kartı ile kazım yaparak öyle mi?Allah akıl fikir versin.
    Rig sistem satışları arttı ortalık beş para etmeyen kartların onbinlerce tl ye satılması sayesinde çöplüğe döndü bile.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    galeri+bayiler kar rekoru kırdı
    ocak ayı son 10 yılın en çok araba satılan ayı oldu.
    nvidia kar rekoru kırdı
    çin %7 büyüdü (normalde %3)
    gemi konteynırları 2500 dolardan 10,000 dolara çıktı.
    devlet ötv toplama rekoru kırdı

    virüsten dolayı üretim yok, çin tatile girdi, gümrükte takıldı, dolar arttı.... ne kadar çok yalan söylendi algı oluşturuldu satışlar o kadar arttı o kadar çok rekor kırıldı.
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    Tekno moomce (fehim velioğlu) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaşıyorum bunlar yakında kardan zarar ederler stok haha yok
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    R rav3n. (ziya kuntay gelgeçli) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 milyar doları zaten bizim forumda ki konudan hahah
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    Romeo84 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    piyasada en gereksiz kartı bile normal fiyatın 2 katı....aşması normal
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    Onvious (onur ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    hocam o nvidia yi baglamiyorki.

    cogu kart ureten sirket kendileri koyuyor 2-3 kati kari. nvidia founder edition lari duyurdugu fiyattan satti
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bak bak bak bak fıstıklı helvacılar iyice yüzsüzleşmiş, her eve lazım diyor bir de, vergilerini ödeyin kazancınızın önce. :)
    Yanıtla +4
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    isimsiz755 (Mert ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    bitcoin patlayınca ve o kartlar 2. Ele düşünce,
    Nvidia ilk kez bukadar çok zarar etti..
    bugünü bekliyorum. Tam keyif çayı içmelik bir gün olucak.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    A agent1453 8 sa. ( Mesaj Silindi ) isimsiz755
    Yaw rtx 3090'ı 43850 tlye satıyorlar, şaka gibi.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) isimsiz755
    Yillardir "bitcoin patlayinca" laflari ediliyor. Siz daha tas devrinde yasayin :D
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    1788 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    nvidia, nvidia q4 2020 ve Donanım
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