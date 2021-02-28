Nvidia ilk kez 5 milyar dolar geliri aştı

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Pandemi dönemindeki yonga üretim sıkıntılarına rağmen Nvidia kar marjını belirli bir seviyede tutarak yeni bir rekora imza atmayı başardı. Firma tarihinde ilk kez bir çeyrekte 5 milyar dolar gelir elde etti.

Nvidia son çeyrekte uçtu

Firmanın Kasım-Ocak ayları arasını kapsayan 3 aylık finansal raporlarına göre elde edilen gelir 5 milyar dolar oldu. Geçen yıla göre yüzde 61, geçen çeyreğe göre yüzde 6 artış kaydedilirken tarihte ilk kez bu rakama ulaşıldı.

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Tabloya en fazla oyun bölümü katkı yaptı ve 2.5 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 61 civarında artış görüldü. Firma Ampere tabanlı kartlarına yaptığı optimizasyonlar ile madencilik kazanımlarını düşürdü ancak yine de bu dönemde madencilere 300 milyon dolara yakın kart satışı yapıldığı tahmin ediliyor. Yani gelirin yüzde 10’u madencilerden gelmiş oldu.

Gelir dağılımında ikinci sırada veri merkezleri bölümü yer alıyor ve 1.90 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 100 artış yaşandı. Nvidia A100 hızlandırıcısı ve DGX A100 sistemleri Google dahil pek çok firmanın sunucularında yerini aldı.

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2021 mali yıl genelinde ise 16.68 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 53 artış yaşandı. Veri merkezi bölümü 6.7 milyar dolar toplam gelir ile yüzde 124 gibi rekor bir yükseliş yaşadı. Oyun bölümü ise 7.76 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 41 artış gösterdi.

Yeni yılın ilk çeyreğinde Nvidia yonga sıkıntısının devam etmesini bekliyor. Bununla birlikte RTX 3060 gibi ekran kartları ve madencilere özel üretilen Ampere kartları sayesinde toplam gelirin 5.3 milyar dolar ile yeni bir rekor kırması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/278974/nvidia-announces-financial-results-for-fourth-quarter-and-fiscal-2021

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