Nvidia ION2 tabanlı ilk netbook'lar Mayıs sonunda satışa sunuluyor

Nvidia yeni nesil ION 2 platformunu Mart ayının hemen başında, CeBIT Hannover 2010 fuarıyla eş zamanlı lanse etmiş olmasına rağmen, ION2 tabanlı netbook'lar henüz pazara girmiş değiller. Gelen yeni bilgilere göre önde gelen netbook üreticileri, ION2 tabanlı ilk modellerini Mayıs sonu veya en kötü ihtimalle Haziran ayının hemen başında pazara sürmeyi hedefliyorlar. İşte o üreticilerden biri olan Asus, 12-inç ekranlı Eee PC 1201PN modelini, Acer ise 10-inç ekranlı Aspire One 532G modelini lanse etmeye hazırlanıyor. 16x paralel işlemcili ION2 GPU'su sayesinde 3D hızlandırma yapabilen netbook'lar aynı zamanda gelişmiş video yetenekleriyle 1080p videoları da sorunsuzca oynatabiliyorlar.

Asus ve Acer'a ek olarak diğer üreticilerin de ION2'li netbook modellerini benzer bir zaman dilimi içerisinde satışa sunması bekleniyor. Öte yandan Zotac başta olmak üzere bazı üreticiler de ION2 donanımlı nettop sistemlerini satışa sunmak için hazırlık yapıyorlar.