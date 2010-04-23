Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia ION2 tabanlı ilk netbook'lar Mayıs sonunda satışa sunuluyor

9 yıl
8,4b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia yeni nesil ION 2 platformunu Mart ayının hemen başında, CeBIT Hannover 2010 fuarıyla eş zamanlı lanse etmiş olmasına rağmen, ION2 tabanlı netbook'lar henüz pazara girmiş değiller. Gelen yeni bilgilere göre önde gelen netbook üreticileri, ION2 tabanlı ilk modellerini Mayıs sonu veya en kötü ihtimalle Haziran ayının hemen başında pazara sürmeyi hedefliyorlar. İşte o üreticilerden biri olan Asus, 12-inç ekranlı Eee PC 1201PN modelini, Acer ise 10-inç ekranlı Aspire One 532G modelini lanse etmeye hazırlanıyor. 16x paralel işlemcili ION2 GPU'su sayesinde 3D hızlandırma yapabilen netbook'lar aynı zamanda gelişmiş video yetenekleriyle 1080p videoları da sorunsuzca oynatabiliyorlar.

Asus ve Acer'a ek olarak diğer üreticilerin de ION2'li netbook modellerini benzer bir zaman dilimi içerisinde satışa sunması bekleniyor. Öte yandan Zotac başta olmak üzere bazı üreticiler de ION2 donanımlı nettop sistemlerini satışa sunmak için hazırlık yapıyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redalert2 9 yıl
yok yok bu da gelmez de ion 3 kesin gelir.2 senedir ion bekliyoz.bu bekleyiş hep intel in sayesinde oluyor.saol intel...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yusuf Miroğlu 8 yıl
vatanbilgisayar.com/...

TR YE GELDİ HAYIRLI OLSUN....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
empire_loups 9 yıl
ION 1 gelmeden Türkiye'ye 2 yi mi görecez :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim