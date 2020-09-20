Nvidia işi sıkı tutuyor, SUPER kartlar şimdiden hazır

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7nm sürecinde geliştirdiği Ampere mimarisini RTX 3000 serisi ile oyunculara sunmaya başlayan Nvidia; AMD’nin yapacağı hamlelere savuşturabilmek için ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde versiyon hazırlamaya başladı.

Farklı bellek kapasiteleri

Nvidia bilindiği üzere Ampere tabanlı ekran kartlarından GeForce 3090; 24GB GDDR6X bellek ile 14400TL açıklanan fiyat etiketi ile satışa çıktı. RTX 3080 10GB GDDR6X ekran kartı ise sınırlı bir stoğa sahip ve ulaşılması zor bir kart haline geldi.

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Nvidia’nın Ekim ayında RTX 3070 8GB ekran kartını satışa sunmasının ardından RTX 3060 8GB ve RTX 3060 Ti 8GB ekran kartlarının da piyasaya çıkması bekleniyor. Böylece daha orta sınıfta AMD Radeon RX 6000 serisine alan bırakılmamış oluyor.

Ne var ki Nvidia rakibinin hamlelerinden biraz tedirgin olmuş gibi. Gigabyte’ın bir kampanya sayfasında ortaya çıkan bilgiler çok farklı bellek versiyonlarının bizi beklediğini gösteriyor. Muhtemelen AMD’nin hamlelerine göre piyasaya çıkacaklar.

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Gelen bilgilere göre RTX 3080 ekran kartının 20GB bellekli bir versiyonu hazırlanıyor. Bu kart RTX 3080 10GB ve RTX 3090 arasına yerleşecek. Ayıca RTX 3070 ekran kartı da 16GB bellek ile karşımıza çıkacak. Bu kartın da RTX 3070 8GB ile RTX 3080 10GB arasına yerleşmesi bekleniyor.

Elbette bu kartların SUPER isimlendirmesine sahip olması muhtemel gözüküyor. Diğer türlü SUPER versiyonların yanında bir de yüksek bellekli versiyonlar olması pek stratejik bir hamle olmaz.

Yine de Turing mimarisinde SUPER versiyonların sızdırılması ve netleşmesi çok uzun bir süre sonra gerçekleşmişti. Henüz RTX 3000 serisi piyasaya çıkmışken SUPER versiyonların da şimdiden hazır olması Nvidia’nın işi şansa bırakmak istemediğini gösteriyor.

https://videocardz.com/newz/gigabyte-confirms-geforce-rtx-3060-8gb-rtx-3070-16gb-and-rtx-3080-20gb

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