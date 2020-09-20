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    Nvidia işi sıkı tutuyor, SUPER kartlar şimdiden hazır

    Henüz RTX 3000 serisi ekran kartları piyasaya çıkmışken SUPER versiyonların da hazırlandığı ortaya çıktı. SUPER versiyonlar bellek kapasitesini ikiye katlayacak.
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    Haber Editörü
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    Nvidia işi sıkı tutuyor, SUPER kartlar şimdiden hazır
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    7nm sürecinde geliştirdiği Ampere mimarisini RTX 3000 serisi ile oyunculara sunmaya başlayan Nvidia; AMD’nin yapacağı hamlelere savuşturabilmek için ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde versiyon hazırlamaya başladı.

    Farklı bellek kapasiteleri

    Nvidia bilindiği üzere Ampere tabanlı ekran kartlarından GeForce 3090; 24GB GDDR6X bellek ile 14400TL açıklanan fiyat etiketi ile satışa çıktı. RTX 3080 10GB GDDR6X ekran kartı ise sınırlı bir stoğa sahip ve ulaşılması zor bir kart haline geldi.

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    Nvidia’nın Ekim ayında RTX 3070 8GB ekran kartını satışa sunmasının ardından RTX 3060 8GB ve RTX 3060 Ti 8GB ekran kartlarının da piyasaya çıkması bekleniyor. Böylece daha orta sınıfta AMD Radeon RX 6000 serisine alan bırakılmamış oluyor.

    Ne var ki Nvidia rakibinin hamlelerinden biraz tedirgin olmuş gibi. Gigabyte’ın bir kampanya sayfasında ortaya çıkan bilgiler çok farklı bellek versiyonlarının bizi beklediğini gösteriyor. Muhtemelen AMD’nin hamlelerine göre piyasaya çıkacaklar.

    Nvidia işi sıkı tutuyor, SUPER kartlar şimdiden hazır
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    Gelen bilgilere göre RTX 3080 ekran kartının 20GB bellekli bir versiyonu hazırlanıyor. Bu kart RTX 3080 10GB ve RTX 3090 arasına yerleşecek. Ayıca RTX 3070 ekran kartı da 16GB bellek ile karşımıza çıkacak. Bu kartın da RTX 3070 8GB ile RTX 3080 10GB arasına yerleşmesi bekleniyor.

    Elbette bu kartların SUPER isimlendirmesine sahip olması muhtemel gözüküyor. Diğer türlü SUPER versiyonların yanında bir de yüksek bellekli versiyonlar olması pek stratejik bir hamle olmaz.

    Yine de Turing mimarisinde SUPER versiyonların sızdırılması ve netleşmesi çok uzun bir süre sonra gerçekleşmişti. Henüz RTX 3000 serisi piyasaya çıkmışken SUPER versiyonların da şimdiden hazır olması Nvidia’nın işi şansa bırakmak istemediğini gösteriyor.



    https://videocardz.com/newz/gigabyte-confirms-geforce-rtx-3060-8gb-rtx-3070-16gb-and-rtx-3080-20gb Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ` quaD. (Barış ) 5 dk.
    Super serisi beklenmeli kesinlikle. Auros 3080 super is gorur.
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    Azumi 19 dk.
    AMD iyi geliyor demek ki, şahsen RX6000 serisinin en güçlü kartının 3070 ile kafa kafaya hatta bir miktar geresinde bile kalabileceğini düşünüyordum. Malum son birkaç nesildir durum bu şekilde fakat Nvidia işi bu kadar sıkı tutuyorsa AMD'yi görmekte fayda var
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    singularityisnear (Denis Onbea) 19 dk.
    3080 nin 20gb lik versiyonu hangi araya yerlesecek zaten mevcut 3080 ile 3090 arasinda fiyat disinda almaya deger bir performans farki yok. boyle bir durumda 3080 super 3090 i bitirmis olur.
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    Boş yapma beni dinle 21 dk. yeni yorumcu
    durun be krdsm niye haber yaptınız sazanlar bi alsın 8gb lık kartları 4k gaming diye görsünler hezimeti.
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    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 37 dk.
    Bu yüzden heyecana kapılıp ilk parti ürünleri almamak gerekiyor.
    Parası olan için sıkıntı yok tabi istediği gibi alabilir.

    İleriye yönelik olması için 16-20 GB modelleri beklemek gerekiyor.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 49 dk.
    3080'in 20 gb'lık versiyonu oldukça iyi görünüyor.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    Ee kim niye 15 ekimde 3070 alsın ki o zaman



    28 ekimde amd’yi bekleyin.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 52 dk. TheNewAtilla
    Alırsan Ekime, diyorlar çünkü :D
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 sa.
    Nedir bu süper olayı çözemedim ben.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 38 dk. selmand
    AMD'i manevra yaparsa diye genelde yedekte bekliyor. Normal çıkan kartların daha güçlü ve iyileştirilmiş versiyonu denilebilir.
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