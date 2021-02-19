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    Nvidia madencilere savaş açtı! Tüm yeni Ampere kartlar kripto para kazımı kısıtıyla gelebilir

    GPU devi sonunda uzun zamandır beklenen adımı attı. Yeni üretilecek tüm Ampere kartlar madencilerin işine yaramayacak. Yeni modeller madenciliğe karşı dirençli üretilecek.
    19 Şubat 2021, 17:45 (Güncellendi, 6 sa.)
    1,6b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia madencilere savaş açtı! Tüm yeni Ampere kartlar kripto para kazımı kısıtıyla gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Donanımseverler stoklarda bulunamayan kartları tedirginlikle beklerken geçtiğimiz gün Nvidia’dan güzel bir haber geldi. Görünüşe göre ekran kartı almanın sırası artık oyuncularda.

    Yeni kartlar madenciliğe doğuştan dirençli

    RTX 3060’ın kripto para kazımı amaçlı kullanıldığında %50’ye yakın performans kısıtıyla çalışacağı duyurusunun ardından güzel haberler gelmeye devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda"

    Bir kullanıcının paylaşımına göre yeni üretilecek tüm RTX Ampere kartların ID’sı piyasadaki yine aynı model kartlardan farklı olacak. ID farklılaşması ise iddialara göre yeni üretilecek RTX 3000 çözümlerinin RTX 3060’ta olduğu gibi kripto para kazımına elverişliliğini baltalayacak BIOS düzeyinde önlemle gelecek olmasına bağlı olabilir. Eğer iddia doğruysa yeni üretilecek kartların yola çıkmasıyla birlikte piyasadaki stok sıkıntısında iyileşme gözlemleyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-anti-mining-algoritm-is-not-just-a-driver-thing-technology-could-expand-to-more-skus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel hikaye. Mining'ten milyarlık para kaldırdıktan sonra güya oyunculara iyi görünmek için PR yapıyorlar. 2017'de de böyle şeyler dönüyordu piyasada.
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nedeni şu pyuncuları düşündüğü için değil madenciler en fazla 1 yıl içersinde bu kartları 2 elden satıcaklar çok uygun fiyatlarda hemde bu sefer Nvidia gibi firmaların ellerinde kartlar patlıcak borsa düşücek vesaire. Çünkü geleçeği yok onun yerine bu tür hareketlerle oyuncuların ve kişilerin enpatisini kazanmak bence uzun vadede çok daha kazançlı bir yöntem. Bizi düşündüğü için falan değil. Güzel bir hamle bence darısı Amd'nin başına ama Amd paraya ihtiyacı olan yarını pek düşünmeyen bir firma işlemcilerine koyduğu faiş fiyatdan bunu anlayabiliyoruz zaten.
    Nedeni şu pyuncuları düşündüğü için değil madenciler en fazla 1 yıl içersinde bu kartları 2 elden satıcaklar çok uygun fiyatlarda hemde bu sefer Nvidia gibi fir...
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    3 Yanıt Yanıtla +12
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    hareketliperde (tuluy ....) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herkeste hemen inanmış. İlginç gerçekten :)
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    D Dellialli 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yine düşecek piyasa. Elon gibileri fırlatıp dipten zirveye çıkarıp satarlar ve sonunda küçük balıklar yutulmuş olur.
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    bkaakco (Berk ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu madencilik işinin bir yanı da -belki de en önemlisi- gelir eşitsizliğini artırması. Zaten parası olan kişi madencilik yapıp parasına para katıyor.
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    P Proprietor (Akif Altun) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar onu halleder hatla belki daha fazla performans bile alırlar
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    Feyzuli 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia Elon Musk rolünde kahramana oynuyor. Binlerce kart siparişi alıp sattığını gayet iyi biliyoruz.

    Bu kahramana oyununun nedeni Amerikan hükümetinin elektronik ürünlerde neden darboğaz yaşandığı ile ilgili yapılan soruşturma. Var olan akımı adamlar kendi lehine çeviriyor. Binlerce kartın Çin'e satılıp oradan İran'a götürüldüğünü biliyorlar artık.
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    Yoizhik (Fatih U.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna niyeti olan adam hadi çıkışta yapmadı çıkıştan bir ay sonra yapar, satacağını sattı işi bitti şimdi "anti-miner, oyuncu dostu" görünmeye çalışıyor. Ha yaptığını büyük ihtimalle bios güncellemesiyle aşacaktır bu minerlar, aşmasalar bile piyasadaki eski kartların yeni kartlara nispeten fiyatı artar donanımsal olarak bir engelleri olmadığı için, eğerki donanımsal bir engel koyacaklarsa tabi. Her türlü gaz alma gibi görünüyor.
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    xamaximax 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    imkan varsa ona özel bios yazar adamlarda
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    Metality (Axl Rose) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmi açıklama hatta kartlar stoklara girene kadar konuşmak için erken
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    A an agony (. ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saçma bir haber, saçma bir sunum ,saçma yorumlar,



    Buna kim inanır,



    Ancak oyuncuları gazlarsınız
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    hareketliperde (tuluy ....) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herkeste hemen inanmış. İlginç gerçekten :)
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