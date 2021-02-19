Nvidia madencilere savaş açtı! Tüm yeni Ampere kartlar kripto para kazımı kısıtıyla gelebilir

Donanımseverler stoklarda bulunamayan kartları tedirginlikle beklerken geçtiğimiz gün Nvidia’dan güzel bir haber geldi. Görünüşe göre ekran kartı almanın sırası artık oyuncularda.
Yeni kartlar madenciliğe doğuştan dirençli
RTX 3060’ın kripto para kazımı amaçlı kullanıldığında %50’ye yakın performans kısıtıyla çalışacağı duyurusunun ardından güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda"
Bir kullanıcının paylaşımına göre yeni üretilecek tüm RTX Ampere kartların ID’sı piyasadaki yine aynı model kartlardan farklı olacak. ID farklılaşması ise iddialara göre yeni üretilecek RTX 3000 çözümlerinin RTX 3060’ta olduğu gibi kripto para kazımına elverişliliğini baltalayacak BIOS düzeyinde önlemle gelecek olmasına bağlı olabilir. Eğer iddia doğruysa yeni üretilecek kartların yola çıkmasıyla birlikte piyasadaki stok sıkıntısında iyileşme gözlemleyebiliriz.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-anti-mining-algoritm-is-not-just-a-driver-thing-technology-could-expand-to-more-skus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara
ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.
c
Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
Bu kahramana oyununun nedeni Amerikan hükümetinin elektronik ürünlerde neden darboğaz yaşandığı ile ilgili yapılan soruşturma. Var olan akımı adamlar kendi lehine çeviriyor. Binlerce kartın Çin'e satılıp oradan İran'a götürüldüğünü biliyorlar artık.
Buna kim inanır,
Ancak oyuncuları gazlarsınız
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