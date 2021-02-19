Nvidia madencilere savaş açtı! Tüm yeni Ampere kartlar kripto para kazımı kısıtıyla gelebilir

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Donanımseverler stoklarda bulunamayan kartları tedirginlikle beklerken geçtiğimiz gün Nvidia’dan güzel bir haber geldi. Görünüşe göre ekran kartı almanın sırası artık oyuncularda.

Yeni kartlar madenciliğe doğuştan dirençli

RTX 3060’ın kripto para kazımı amaçlı kullanıldığında %50’ye yakın performans kısıtıyla çalışacağı duyurusunun ardından güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda"

Bir kullanıcının paylaşımına göre yeni üretilecek tüm RTX Ampere kartların ID’sı piyasadaki yine aynı model kartlardan farklı olacak. ID farklılaşması ise iddialara göre yeni üretilecek RTX 3000 çözümlerinin RTX 3060’ta olduğu gibi kripto para kazımına elverişliliğini baltalayacak BIOS düzeyinde önlemle gelecek olmasına bağlı olabilir. Eğer iddia doğruysa yeni üretilecek kartların yola çıkmasıyla birlikte piyasadaki stok sıkıntısında iyileşme gözlemleyebiliriz.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-anti-mining-algoritm-is-not-just-a-driver-thing-technology-could-expand-to-more-skus

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