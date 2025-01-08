Nvidia, “masaüstü işlemci” planlarının olduğunu açıkladı

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Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang, CES 2025’te düzenlenen bir yatırımcı toplantısında, şirketin masaüstü işlemci pazarına yönelik planlarına dair ipuçları verdi. MediaTek ile birlikte geliştirilen Arm tabanlı yeni bir işlemciyle ilgili yaptığı açıklamalar, teknoloji dünyasını ve özellikle x86 bloğunu yakından ilgilendiriyor.

MediaTek ile ortaklık ve yeni fırsatlar

Huang’ın açıklamaları, Nvidia’nın CES 2025’te tanıttığı 3.000 dolarlık kişisel yapay zeka süper bilgisayarı Project Digits ile doğrudan bağlantılı. Bu cihaz, Nvidia’nın yeni GB10 Grace Blackwell Superchip’iyle çalışıyor ve özel bir Linux sistemi üzerinde AI geliştiricileri için tasarlanmış durumda. Ancak Project Digits’in asıl dikkat çeken özelliği, içinde barındırdığı MediaTek ile ortaklaşa geliştirilen 20 çekirdekli masaüstü işlemcisi.

Nvidia, kişisel yapay zeka süper bilgisayarını duyurdu: Digits 19 sa. önce eklendi

Huang bir yatırımcı sunumu sırasında 20 çekirdekli yeni masaüstü CPU'ya atıfta bulunarak “Biliyorsunuz, elbette planlarımız var” diyerek büyük projelerin sinyalini verdi, ancak ayrıntıları açıklamak için doğru zamanı beklediğini belirtti.

Tam Boyutta Gör MediaTek’in de bu işlemciyi bağımsız olarak piyasaya sürme planları olduğunu dile getiren Huang, “Bu işlemciyi bize sağlayabilirler ya da kendileri piyasaya sunarak pazara hizmet edebilirler. Bu durum herkes için bir kazan-kazan oldu” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Nvidia’nın yalnızca AI süper bilgisayarları için değil, geniş çaplı bir tüketici kitlesi için de işlemci planları olduğuna işaret ediyor.

Öte yandan Nvidia’nın kendi masaüstü CPU’su ile ilgili iddialar, Reuters'in şirketin AMD ile birlikte 2025'te piyasaya sürülecek Arm tabanlı çipler üzerinde çalıştığını bildirdiği Ekim 2023'ten beri gündemde.

Nvidia’nın masaüstü işlemci pazarına girmesi, hali hazırda Qualcomm ve Apple’ın hakim olduğu Arm tabanlı işlemci piyasasında büyük bir rekabet yaratabilir. Qualcomm, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Snapdragon X Elite işlemcileriyle yüksek performans ve enerji verimliliği sunarak Windows PC’ler için Arm tabanlı çözümlerin potansiyelini gözler önüne sermişti. Bu Arm çözümleri Intel ve AMD'nin x86 hakimiyeti için bir tehdit oluşturuyor. 2024, Windows on Arm'ın nihayet potansiyeline ulaştığı yıl olurken, Nvidia ve diğerlerinin artan rekabetiyle 2025, x86 ve Arm arasındaki savaşta yeni bir dönüm noktası olabilir.

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Nvidia, “masaüstü işlemci” planlarının olduğunu açıkladı