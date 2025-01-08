Nvidia CEO’su: “DLSS 4 geleceği tahmin ediyor”

- DLSS 4 geleceği görüyor
- Yüksek kare üretimi ve gecikme sorunları
- Daha az bellek ile daha fazla performans... mı acaba?
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Nvidia, Blackwell mimarisiyle donatılmış yeni RTX 50 serisi ekran kartlarını ve DLSS 4’ü kısa bir süre önce CES 2025 kapsamında tanıttı. Şirketin CEO’su Jensen Huang, DLSS 4’ün nasıl çalıştığını açıklarken, bu teknolojinin "geleceği tahmin edebilen" yapay zeka sayesinde performansı artırdığını belirtti. Bu açıklamalar, DLSS 4’ün önceki nesil teknolojilerden nasıl farklılaştığını ve oyun deneyimine nasıl katkı sağlayacağını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.
DLSS 4 geleceği görüyor
Bu yeni sistem, önceki karelerden, hareket vektörlerinden ve diğer verilerden yararlanarak yeni kareler üretiyor. Böylece oyunların daha akıcı bir görsel deneyim sunması hedefleniyor. Ancak, bu yenilik donanım tarafında önemli bir değişikliği de beraberinde getiriyor. Blackwell mimarisi, bu teknolojiyi desteklemek için özel donanım gerektiriyor ve bu nedenle DLSS 4, yalnızca RTX 50 serisi kartlarla kullanılabilir olacak.
Yüksek kare üretimi ve gecikme sorunları
Daha az bellek ile daha fazla performans... mı acaba?
DLSS 4 sadece kare üretimiyle sınırlı değil. Nvidia, "RTX Neural Materials" adı verilen yeni bir özelliğe de sahip. Bu özellik, materyal verilerini sıkıştırarak bellek kullanımını ciddi şekilde azaltabiliyor. Örneğin, standart bir materyal için 48 MB bellek gerekirken, bu yeni teknolojiyle aynı materyal yalnızca 16 MB bellek kullanıyor. Ancak bu özellik, yalnızca yeni nesil RTX GPU’lar tarafından desteklenecek. Jensen Huang, bu teknolojinin içeriği oluşturan geliştiricilerin özel bir entegrasyon yapmasını gerektirdiğini belirtti. Yani sadece karta sahip olmak yeterli değil. Dolayısıyla ekran kartlarındaki düşük bellek miktarı halen bir sorun.
Bu verimliliklere rağmen, DLSS 4 hala GPU'nun milisaniyeler içinde Super Resolution, Ray Reconstruction ve Çoklu Kare Üretimi genelinde beş AI modelini yürütmesini gerektiriyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek için Nvidia'nın RTX 50 Serisi GPU'ları, 2,5 kata kadar daha fazla yapay zeka işleme gücüne sahip 5. Nesil Tensör çekirdeklerine sahip.
DLSS 4, aynı zamanda Flip Metering adlı yeni bir donanım teknolojisini de sahip. Bu özellik, Blackwell mimarisi sayesinde, kare zamanlamasını ekran motoruna kaydırarak CPU tabanlı zamanlama hatalarını ortadan kaldırıyor. Bu sayede, oyunlarda daha tutarlı bir kare hızının elde edilmesi sağlanıyor.
Blackwell ekran motoru ayrıca piksel işleme kapasitesini iki katına çıkarıyor, böylece daha yüksek çözünürlüklerde ve yenileme hızlarında oyun oynarken daha keskin görseller elde edilebiliyor.
Haliyle DLSS 4, yalnızca RTX 50 Serisi ekran kartlarında kullanılabilecek. Bu ekran kartlarının masaüstü modelleri, RTX 5090 ve RTX 5080, 30 Ocak’ta satışa çıkacak. RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri ise Şubat ayında piyasaya sürülecek.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/jensen-says-dlss-4-predicts-the-future-to-increase-framerates-without-introducing-latency https://www.digitaltrends.com/computing/nvidia-dlss-4-announcement/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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