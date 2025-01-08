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    Nvidia CEO’su: “DLSS 4 geleceği tahmin ediyor”

    Nvidia kısa bir süre önce Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını ve DLSS 4’ü duyurdu. Nvidia CEO’su Jensen Huang ise DLSS 4’ün geleceği tahmin ettiğini söyledi.

    Nvidia, Blackwell mimarisiyle donatılmış yeni RTX 50 serisi ekran kartlarını ve DLSS 4’ü kısa bir süre önce CES 2025 kapsamında tanıttı. Şirketin CEO’su Jensen Huang, DLSS 4’ün nasıl çalıştığını açıklarken, bu teknolojinin "geleceği tahmin edebilen" yapay zeka sayesinde performansı artırdığını belirtti. Bu açıklamalar, DLSS 4’ün önceki nesil teknolojilerden nasıl farklılaştığını ve oyun deneyimine nasıl katkı sağlayacağını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

    DLSS 4 geleceği görüyor

    Nvidia CEO’su: “DLSS 4 geleceği tahmin ediyor” Tam Boyutta Gör
    DLSS 3, iki kareyi işlerken yapay zekayı kullanarak bu kareler arasında ara bir kare oluşturarak performans artışı sağlıyordu. Ancak bu yöntem, zaman zaman gecikme sorunlarına ve kare akışı problemlerine yol açıyordu. DLSS 4’te ise Nvidia, bu yöntemi tamamen değiştiriyor zira yeni teknolojide Çoklu Kare Üretimi’ne geçiş yapılıyor. Bu yeni sistem, geçmişteki karelerden, hareket vektörlerinden ve diğer verilerden yararlanarak iki veya daha fazla kareyi birden üretiyor. Bu yenilik, geleneksel işleme yöntemlerine kıyasla kare hızlarını sekiz kata kadar artırabilir ve oyunculara daha akıcı ve daha duyarlı deneyimler sunabilir.
    Nvidia CEO’su: “DLSS 4 geleceği tahmin ediyor” Tam Boyutta Gör
    DLSS 4 çoklu kare üretiminin nasıl çalıştığı ve hala enterpolasyon yapıp yapmadığın sorulduğunda ise Huang, DLSS 4’ün “geçmişi tahmin etmek yerine geleceği tahmin ediyor.” dedi.

    Bu yeni sistem, önceki karelerden, hareket vektörlerinden ve diğer verilerden yararlanarak yeni kareler üretiyor. Böylece oyunların daha akıcı bir görsel deneyim sunması hedefleniyor. Ancak, bu yenilik donanım tarafında önemli bir değişikliği de beraberinde getiriyor. Blackwell mimarisi, bu teknolojiyi desteklemek için özel donanım gerektiriyor ve bu nedenle DLSS 4, yalnızca RTX 50 serisi kartlarla kullanılabilir olacak.

    Yüksek kare üretimi ve gecikme sorunları

    Nvidia CEO’su: “DLSS 4 geleceği tahmin ediyor” Tam Boyutta Gör
    DLSS 4’ün çoklu kare üretim sistemiyle, saniyede üretilen kare sayısı önemli ölçüde artırılabiliyor. Ancak kullanıcı girdilerinin düşük kare hızlarında alınması hâlâ bir sorun. Örneğin, DLSS 3 ile saniyede 40 FPS'lik bir üretilmiş kare hızına ulaşıldığında, kullanıcı deneyimi genellikle yavaş ve tepkisiz hissettiriyor. Bunun nedeni kullanıcı girdisinin (yani doğal olarak üretilen kare) 20 FPS'de örneklenmesidir. Teoride DLSS 4 ile, potansiyel olarak bu, 20 FPS'lik kullanıcı örneklemesi ile 80 FPS'lik oluşturulmuş bir kare hızına çıkılabilir. Ancak buradaki akıcılığın şimdilik nasıl olacağı belirsiz. Belki de akıcılık için daha yüksek doğal karelere ve haliyle daha yüksek kare hızlarına ihtiyaç duyulacak. Bu da özellikle 60,75 ve hatta 120Hz monitörlerde DLSS 4 deneyiminin çok da iyi olmamasına neden olabilir.

    Daha az bellek ile daha fazla performans... mı acaba?

    Nvidia CEO’su: “DLSS 4 geleceği tahmin ediyor” Tam Boyutta Gör
    Nvidia’ya göre DLSS 3’te yalnızca bir ek kare üretilirken, bu süreç yüksek işlem gücü gerektirdiği için pratikte çoklu kare üretimi yapmak zordu. DLSS 4, yeni yapay zeka (AI) modelinin desteğiyle, kare üretimini daha verimli hale getiriyor. Bu model, yüzde 40 daha hızlı çalışırken, yüzde 30 daha az VRAM kullanıyor ve her bir kare için yalnızca bir işlem yaparak birden fazla kare üretebiliyor. Örneğin, Warhammer 40,000: Darktide oyununda bu yeni teknoloji, kare hızlarını yüzde 10 artırırken, aynı anda bellek kullanımını 4K çözünürlükte 400MB azaltabiliyor.

    DLSS 4 sadece kare üretimiyle sınırlı değil. Nvidia, "RTX Neural Materials" adı verilen yeni bir özelliğe de sahip. Bu özellik, materyal verilerini sıkıştırarak bellek kullanımını ciddi şekilde azaltabiliyor. Örneğin, standart bir materyal için 48 MB bellek gerekirken, bu yeni teknolojiyle aynı materyal yalnızca 16 MB bellek kullanıyor. Ancak bu özellik, yalnızca yeni nesil RTX GPU’lar tarafından desteklenecek. Jensen Huang, bu teknolojinin içeriği oluşturan geliştiricilerin özel bir entegrasyon yapmasını gerektirdiğini belirtti. Yani sadece karta sahip olmak yeterli değil. Dolayısıyla ekran kartlarındaki düşük bellek miktarı halen bir sorun.

    Bu verimliliklere rağmen, DLSS 4 hala GPU'nun milisaniyeler içinde Super Resolution, Ray Reconstruction ve Çoklu Kare Üretimi genelinde beş AI modelini yürütmesini gerektiriyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek için Nvidia'nın RTX 50 Serisi GPU'ları, 2,5 kata kadar daha fazla yapay zeka işleme gücüne sahip 5. Nesil Tensör çekirdeklerine sahip.

    DLSS 4, aynı zamanda Flip Metering adlı yeni bir donanım teknolojisini de sahip. Bu özellik, Blackwell mimarisi sayesinde, kare zamanlamasını ekran motoruna kaydırarak CPU tabanlı zamanlama hatalarını ortadan kaldırıyor. Bu sayede, oyunlarda daha tutarlı bir kare hızının elde edilmesi sağlanıyor.

    Blackwell ekran motoru ayrıca piksel işleme kapasitesini iki katına çıkarıyor, böylece daha yüksek çözünürlüklerde ve yenileme hızlarında oyun oynarken daha keskin görseller elde edilebiliyor.

    Haliyle DLSS 4, yalnızca RTX 50 Serisi ekran kartlarında kullanılabilecek. Bu ekran kartlarının masaüstü modelleri, RTX 5090 ve RTX 5080, 30 Ocak’ta satışa çıkacak. RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri ise Şubat ayında piyasaya sürülecek.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/jensen-says-dlss-4-predicts-the-future-to-increase-framerates-without-introducing-latency https://www.digitaltrends.com/computing/nvidia-dlss-4-announcement/
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