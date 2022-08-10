DSLR teknolojisi ve ekran kartları ile sık sık adından söz ettiren Nvidia, yapay zeka ve modelleme alanında da gücünü gösteriyor. Bunun yanında Metaverse konusunda da aktif olarak araştırmalarını sürdüren Nvidia, son olarak yeni metaverse geliştirme araçlarını tanıttı.

Nvidia, SIGGRAPH etkinliğinde tanıttıkları teknolojiler arasında metaverse de yer verdi. Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, konu ile ilgili olarak “Yapay zeka ve bilgisayar grafiklerinin birleşimi, internetin bir sonraki evrimi olan metaverse’e güç verecek” dedi.

2 boyutlu görüntülerden 3D model üreten yapay zeka 2 hf. önce eklendi

Şirket, metaverse’ün geleceğinde önemli bir değer gördüğünü sunu boyunca tekrarlarken, metaverse ve gerçek dünya arasındaki etkileşime vurgu yaptı.

Yapay zekanın da yardımı ile objelerin kolay bir şekilde metaverse’e aktarılmasına olanak tanıyan yeni araçlarını da duyuran Nvidia, yakın zamanda yüz hareketlerimizi dahi metaverse kolay bir şekilde aktarabileceğimizi ve günümüz oyun teknolojileri ile metaverse’ün ortak paydasında devasa bir potansiyel olduğunu belirtti.

Etkinlik bünyesinde pek çok teknolojiye yer verilirken, en dikkat çeken avatar oluşturmak adına özel olarak tasarlanan Nvidia Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE) ve metaverse ile gerçek dünya arasında köprü kurmak amacıyla geliştirilen Omniverse araçları oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, Metaverse projeleri için yeni araçlarını tanıttı