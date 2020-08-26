Nvidia MX450 ekran kartı Ampere tabanlı mı olacak?

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Nvidia’nın gelecek hafta oyuncu sektörüne sunacağı Ampere tabanlı ekran kartları merakla bekleniyor. Bu yıla bakarak Ampere ekran kartlarının SUPER, Ti, Max-Q ve mobil şeklinde farklı versiyonlarının olacağını tahmin edebiliriz. MX serisi de yine bu gelişmeden nasibini alıyor.

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Nvidia MX450 neler sunacak?

Henüz dizüstü tarafında Ampere mimarisinin hangi ürünlerini göreceğiz bilinmiyor ancak şimdiden ürün sayfaları hazırlanmaya başladı. Nvidia’nın yayınladığı MX450 ekran kartı uygun fiyata Ampere mimarisini sunacak.

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Nvidia MX450 ekran kartı PCI-Express gen 4.0 ara birimi ile dikkat çekiyor. Ayrıca GDDR6 bellek olacağı da belirtilmiş. GDDR6 bilindiği üzere Turing kartları ile başladı. PCIe 4.0 ise Ampere kartları ile başlayacak. Bu bakımdan Nvidia MX450 ince dizüstü modelleri için uygun bir Ampere alternatifi olmaya hazırlanıyor.

Nvidia MX450 ayrıca bir düşük versiyona daha sahip. GP107-670-A1 model numarası taşıyan bu versiyonun Pascal mimarisini temel alacağı ve GDDR5 bellek ile geleceği tahmin ediliyor. Muhtemelen Nvidia kalan Pascal grafik birimlerini de bu şekilde elden çıkarmayı planlıyor. Şimdilik Nvidia MX450 ile ilgili bir çıkış tarihi mevcut değil ancak Pascal varyantının yakın tarihte çıkacağını tahmin edebiliriz.

https://www.techpowerup.com/271386/nvidia-releases-geforce-mx450-with-pci-express-4-0-interface

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