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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia MX450 ekran kartı Ampere tabanlı mı olacak?

    Nvidia MX450 ekran kartı giriş seviyesindeki oyuncu dizüstüleri için uygun fiyatlı bir Ampere alternatifi olmayı amaçlıyor. MX serisindeki ilk GDDR6 bellek bu kartta olacak.
    7 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia MX450 ekran kartı Ampere tabanlı mı olacak?
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    Nvidia’nın gelecek hafta oyuncu sektörüne sunacağı Ampere tabanlı ekran kartları merakla bekleniyor. Bu yıla bakarak Ampere ekran kartlarının SUPER, Ti, Max-Q ve mobil şeklinde farklı versiyonlarının olacağını tahmin edebiliriz. MX serisi de yine bu gelişmeden nasibini alıyor.

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    Nvidia MX450 neler sunacak?

    Henüz dizüstü tarafında Ampere mimarisinin hangi ürünlerini göreceğiz bilinmiyor ancak şimdiden ürün sayfaları hazırlanmaya başladı. Nvidia’nın yayınladığı MX450 ekran kartı uygun fiyata Ampere mimarisini sunacak.

    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Nvidia MX450 ekran kartı PCI-Express gen 4.0 ara birimi ile dikkat çekiyor. Ayrıca GDDR6 bellek olacağı da belirtilmiş. GDDR6 bilindiği üzere Turing kartları ile başladı. PCIe 4.0 ise Ampere kartları ile başlayacak. Bu bakımdan Nvidia MX450 ince dizüstü modelleri için uygun bir Ampere alternatifi olmaya hazırlanıyor.

    Nvidia MX450 ayrıca bir düşük versiyona daha sahip. GP107-670-A1 model numarası taşıyan bu versiyonun Pascal mimarisini temel alacağı ve GDDR5 bellek ile geleceği tahmin ediliyor. Muhtemelen Nvidia kalan Pascal grafik birimlerini de bu şekilde elden çıkarmayı planlıyor. Şimdilik Nvidia MX450 ile ilgili bir çıkış tarihi mevcut değil ancak Pascal varyantının yakın tarihte çıkacağını tahmin edebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/271386/nvidia-releases-geforce-mx450-with-pci-express-4-0-interface Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 7 sa. en beğenilen
    Klasik Nvidia. İki MX450 modeli ama performansları farklı. Tüketici burada yanılacak.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sdbz (Sezai Kuyu) 1 sa.
    Geforce 2 MX 420 64 MB ekran kartımla pc'ye geçiş yapmıştım, mx takısını görünce aklıma geldi yav :)
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    javaprof (orhan yılmaz) 2 sa.
    Acaba bu sefer 1050 yi performansta geçecek mi? Eğer geçerse bilgisayar aleminde bir devrim olur.
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    interwap (Volkan ) 7 sa. en beğenilen
    Klasik Nvidia. İki MX450 modeli ama performansları farklı. Tüketici burada yanılacak.
    Yanıtla +4
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