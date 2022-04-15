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    Nvidia MX570 testlerde göründü: RTX 2050 ile kafa kafaya

    Nvidia MX570 mobil ekran kartı giriş seviyesi oyunculukta dizüstü bilgisayar kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünüyor. İlk benchmark test sonuçları umut verici. 
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    Nvidia MX570
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    Nvidia bir taraftan GeForce RTX ve RTX A ekran kartı serileri ile dizüstü bilgisayarlarda en optimal grafik performansını sunmaya çalışırken diğer taraftan MX serisi ile de giriş seviyesini beslemeye devam ediyor. Nvidia MX570 sonuçları dikkat çekici. 

    Nvidia MX570 neler sunuyor?

    Nvidia MX570 ekran kartı GA107 grafik çekirdeğini temel alırken 2048 CUDA çekirdeği barındırıyor. 16RT çekirdeği, 64 Tensor çekirdeği ve 64-bit bellek veri yolu yanında 12Gbps hızında 2GB GDDR6 bellek yer alıyor. 

    Geekbench OpenCL testlerinde MX570 ekran kartı aynı dönemde tanıtıldığı GeForce RTX 2050 mobil ekran kartı ile kafa kafaya sonuçlar alıyor. RTX 2050 ekran kartı da aynı özelliklere sahip ancak saat frekansları biraz yüksek ve 4GB GDDR6 bellek 14Gbps hızında çalışıyor. 

    Ayrıca GTX 1650 Ti ekran kartı ve GTX 1060 ekran kartı da gerisinde kalıyor. GTX 1660 Ti ve GTX 1080 ise farkı biraz daha açıyor. Özellikle giriş seviyesinde MX570 önemli bir alternatif olmaya aday gibi görünüyor. Kısa süre içerisinde bu ekran kartları piyasada olacak. 
     

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    A
    ahmet1905_47 18 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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