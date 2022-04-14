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    GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı 300W sınırında harikalar yaratıyor

    Nvidia GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı 300W seviyesine sabitlenerek dahil edildiği testlerde ilginç sonuçlara imza atmış. Bu haliyle bile oldukça iddialı durumda.
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    GeForce RTX 3090 Ti
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    Nvidia’nın oyuncu tarafındaki en güçlü seçeneği olan GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı, performans tarafındaki kısmi artışa karşın fiyat tarafındaki büyük artış nedeniyle tepki çekmişti. 500W seviyesine kadar çıkan ekran kartı 300W seviyesinde ise adeta şov yapıyor. 

    GeForce RTX 3090 Ti performansı nasıl?

    Igor’s Lab tarafından yapılan ilginç performans testinde MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X  ekran kartı 300W seviyesinde tutularak karşılaştırma yapılmış. Elde edilen sonuçlar ise ilginç.

    4K çözünürlükte 300W ekran kartı GeForce RTX 3080 Ti ile başa baş bir mücadeleye girişiyor. Standart RTX 3090 ve 3090 Ti ekran kartları farklı oldukça açıyor. Watt başına performans olarak ise FPS açısından lider durumda. Diğer amiral gemisi kartlar daha geride kalıyor. 

    Elbette RTX 3090 Ti ekran kartı sahiplerinin bir servet ödedikten sonra 300W seviyesinde kullanması söz konusu olamaz ancak potansiyeli göstermesi açısından ilginç. TDP değeri daha yüksek ekran kartları bile performans olarak geride kalıyor. 
     

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    ahmet1905_47 3 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 14 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 21 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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