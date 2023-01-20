NVIDIA nKreatif yarışmasının kazananı belli oldu

3D eserlerin sergilendiği yarışmada bu sene “Dream Space” teması işlendi. Yarışmayı Batuhan Köksal kazandı. Ödül olarak GeForce RTX ekran kartlı ASUS ZenBook Pro Duo Studio notebook’un sahibi oldu. Ayrıca tüm finalistler Creators kitiyle ödüllendirildi.
NVIDIA Studio Creative Weekend’de gerçekleştirilen canlı yayında, tüm eserler alanında yetkin jüriler tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda Batuhan Köksal’ın One Way Out isimli eseri birinci seçildi.
Yarışmaya katılım gösteren sanatçıların 3D eserlerini link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....