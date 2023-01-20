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    NVIDIA nKreatif yarışmasının kazananı belli oldu

    NVIDIA tarafından düzenlenen ve 3D sanat eserlerinin yarıştığı nKreatif yarışmasının kazananı açıklandı. Kazanan eserin sahibine ASUS ZenBook Pro Duo Studio hediye edildi.
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    NVIDIA nKreatif yarışmasının kazananı belli oldu Tam Boyutta Gör
    NVIDIA tarafından düzenlenen ve hayal gücünün ötesine geçmeye, kendi dünyalarını yaratmaya cesaret eden tüm sanatçıları bir araya getiren nKreatif yarışmasının ikinci perdesi sona erdi. Yarışmaya Türkiye’den 106 sanatçı katıldı.

    3D eserlerin sergilendiği yarışmada bu sene “Dream Space” teması işlendi. Yarışmayı Batuhan Köksal kazandı. Ödül olarak GeForce RTX ekran kartlı ASUS ZenBook Pro Duo Studio notebook’un sahibi oldu. Ayrıca tüm finalistler  Creators kitiyle ödüllendirildi.

    NVIDIA nKreatif yarışmasının kazananı belli oldu Tam Boyutta Gör

    NVIDIA Studio Creative Weekend’de gerçekleştirilen canlı yayında, tüm eserler alanında yetkin jüriler tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda Batuhan Köksal’ın One Way Out isimli eseri birinci seçildi.

    Yarışmaya katılım gösteren sanatçıların 3D eserlerini link üzerinden görüntüleyebilirsiniz. 

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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